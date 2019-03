Vsetín je nulový. Musíme být chytřejší, nabádá kapitán Jonák

„Jedeme vyhrát první zápas a dál se zatím nedíváme. Vrátit domů sérii je náš minimální cíl,“ pronesl kapitán Vsetína Vít Jonák.

Ve dvou utkáních jste nedali ani gól. Co s tím?

Už jsme si ukazovali po prvním zápase, že jsme nedokázali dostávat puky do jejich brankoviště. Trochu se to zlepšilo, ale je to pořád málo. Byly tam tečované puky, zacloněné střely, odrazy, které pochytají nebo se k nám neodrazí. Možná nám chybí trocha klidu, štěstí. Musíme být chytřejší.

Byl průběh sobotního střetnutí hodně frustrující?

Bušili jsme na vrata. Člověk se dře, nic tam nespadne, oni jednou ujedou, dají gól. Pak to sklouzne v křeč a je jedno, jestli to skončí 0:6, nebo 0:2. Na hlavu to bylo docela těžké. Je třeba to zapomenout a dál si věřit.

Nedošly vám trochu síly po náročné sedmizápasové sérii proti Prostějovu?

Nemyslím si. Budějovice proti nám hrají účelnější hokej. Hlídají si daleko více zadní vrátka než v základní části. Jsou konsolidovaní do obrany a nám dělá potíže se přes ně dostat. Dvakrát více se nadřeme, abychom vepředu něco udělali. Oni zakládají svoji hru na jednoduchém hokeji a zatím to slaví úspěch.

Vaše formace už nedává v play off tolik gólů. Vnímáte, že byste měli přidat?

Každý má v týmu nějakou pozici a my jsme tady od toho, abychom je stříleli. I v přesilovkách, které se nám vůbec nedaří. Musíme si k tomu sednout, takhle to nejde.

Cítíte větší pozornost?

Třeba s Prostějovem ano, ale teď mi to ani nepřijde. Zkrátka všechny jejich lajny hrají dobře, kompaktně dozadu.

Prohráváte 0:2. Už nemusíte, ale můžete. Souhlasíte?

Můžeme z toho udělat výhodu. Víme, že jsme nad Prostějovem vedli 2:0 a 3:1 a série se dostala do sedmého zápasu. To stejné se může stát i teď. Máme čas si rozebrat, jaké změny udělat. Rozhodně se bude muset něco změnit.

Co říkáte na fanoušky, kteří na konci aplaudovali i za beznadějného stavu?

Vsetínští fanoušci jsou ojedinělá záležitost v Česku. To jsem nikde jinde nezažil a asi nikde jinde nezažiju. Patří jim velký dík.