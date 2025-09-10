Loni jste se vzdal céčka i z osobních důvodů. Jak to bylo?
Byl tu Erik Hrňa, narodila se mi dcera, chtěl jsem si od toho trochu odpočinout. Erik splňoval veškeré předpoklady, aby to ode mě mohl převzít. I pro něj bylo nakonec fajn, že mohl kariéru ve Vsetíně ukončit jako kapitán. Ale stejně, když nemohl hrát, vzal jsem to po něm.
Vybrali vás trenéři?
Svolali radu starších a zkušenějších hráčů. Kluci ukázali na mě, jednohlasně se shodli, čehož si vážím.
Máte nového trenéra Daniela Babku. Budí respekt, že?
Vypadá přísně a férově, což je pro trenéra dobrá vizitka. Když přijde nový kouč, je to pro tým vždycky impulz. Hráči v zažitých věcech občas zpohodlní a tohle ho donutí se vrátit ke kořenům a začít makat od podlahy.
Hrajete jinak než za jeho předchůdce Jiřího Weintritta?
Změna taktiky je docela velká. Ale už to začíná vypadat dobře, což ukázala i vítězná generálka v Nitře proti silnému soupeři ze špičky slovenské extraligy. Budeme herní styl dál pilovat, ať ho dostaneme pod kůži. Očekávám, že se budeme postupně zlepšovat.
Znovu nastupujete v útoku s Klhůfkem a Robem. Musíte se po těch letech ještě sehrávat?
Sedí nám to spolu. Trenéři rozhodli, že nás nechají pohromadě. Dva zápasy, které jsme odehráli v přípravě, to zase šlapalo. Vytvářeli jsme si šance, nějaké góly jsme dali. Ale nikde není napsané, že to tak vydrží do konce sezony.
V přípravě vás postihla viróza. Už jste následky překonali?
Proběhlo to téměř celou kabinou. Někdo měl horečky, já naštěstí akorát bolesti hlavy a rýmu. Byla to komplikace. Zrušili jsme dvě utkání a nahradili ho jedním se Skalicí, abychom měli zápasový rytmus, než začne liga.
Ztratili jste část kondice?
Každý byl mimo tři čtyři dny, což není až tak kritické. Předtím jsme byli čtyři týdny na ledě. Mohli jsme si alespoň na chvilku odpočinout v hlavě a pak zase naskočit zpátky na led čerství a s chutí a vědomím, že už se sezona blíží.
Po vyřazení v semifinále bude jasnou metou vyhrát ligu?
Motivace je každý rok a letos jsme si řekli, že vůbec nebudeme koukat na vzdálené cíle. Půjdeme striktně zápas od zápasu, abychom se zlepšovali každým utkáním.
Bude první liga zase kvalitnější?
Každým rokem je kvalitnější. I tím, co se děje na východě od nás. Vrací se hráči a díky tomu přichází do první ligy lepší. I v mládeži rostou kvalitnější kluci než před pěti deseti lety.
Okruh favoritů zůstává stejný?
Velkým favoritem bude Jihlava, ale bude to mít letos těžší. Doteď hrála v azylu a nebyla do téhle role pasovaná. Neměla co zkazit. Teď bude pod tlakem. Tradičně silný bude Zlín. Chomutov udělal zajímavé změny, otázka, jak jim to sedne. Určitě to bude kvalitní soupeř, Poruba to samé. Kvalitní jména má i Tábor. Zase to bude zajímavý ročník, který přinese nějaká překvapení.
Štve vás, že extraligové kluby odmítly změnit model baráže?
Není to překvapující. Škoda, protože takhle je baráž pro prvoligistu prakticky neprůchozí. Vítěz jde do baráže rozbitý. Kdo to nezažil, neuvěří. Pak chytří komentátoři hodnotí, že se nůžky mezi soutěžemi rozevírají. Nemyslím si to. Když se utkávají v přípravě, tak rozdíl není takový jako v baráži, do které jdete zmlácený na konci sil proti čerstvému a odpočinutému týmu, který má nezpochybnitelnou kvalitu.
Co navrhujete?
Nejférovější by bylo, kdyby vítěz první ligy přímo postoupil a nejhorší spadl, druhé týmy by si pak daly mezi sebou baráž. Ale jediný model, na který by extraligové týmy možná přistoupily, by byl model dva plus dva, která se dříve hrávala a byla z ní šance postoupit. Jenže proto ji asi nechtějí dopustit.
V červenci jste oslavil 34. narozeniny. Říkáte si, že každá příští sezona může být poslední?
Ještě ne. Fyzicky se cítím dost dobře. Věnuji se svému tělu. Zatím to na loučení nevypadá, ale nikdy nevíte. Chci se udržovat, abych mohl hokej ještě nějakou chvíli hrát.
Loni jste podepsal na Lapači dlouhodobou smlouvu. Umíte si představit, že tady uzavřete kariéru?
Ideální scénář je dohrát kariéru ve Vsetíně, ale člověk míní a život mění. Takže si to nechci takhle idylicky malovat. Může přijít trenér, manažer, kterému se nebudu líbit.
Jste připravený, že s postupujícím věkem se může vaše role v týmu umenšovat?
Bude záležet na trenérech a na mojí výkonnosti. Pokud budu pro tým přínosem, produktivní, bude nám to šlapat v první lajně, tak asi nebude důvod. Když ale budu pomalu odcházet, nebudu s tím mít problém. Každý hráč musí být na tuhle variantu připravený.
Když jste před osmi lety poprvé přišel do Vsetína, tipl byste, že tady ještě budete hrát?
Úplně ne. Ale po dvou týdnech se mi tady začalo líbit. Po měsíci jsem šel do Budějovic, ale moc rád jsem se vrátil a podepsal na dvě sezony. To už jsem si říkal, že bych ve Vsetíně mohl zůstat do konce kariéry.