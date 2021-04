Potřebujeme nabrat síly, říká před finále s Kladnem jihlavský kouč Ujčík

„S délkou série jsme tentokrát každopádně hrozně spokojení, protože jsme ji zvládli v nejkratším možném čase,“ usmívá se hlavní trenér Dukly Viktor Ujčík, který tak na uplynulý víkend mohl hráčům naplánovat volno. „Jsme rádi, že máme dostatek času se připravit na finále,“ doplňuje Ujčík.



Vsetín jste v semifinále vyřadili 4:0 na zápasy. Samotná série ale asi nebyla úplně jednoduchá, že?

Nebylo to tak náročné psychicky, protože jsme celou dobu vedli. Nejprve 1:0, pak 2:0, 3:0... Pořád jsme byli o krok před soupeřem. Ale jinak nás semifinále stálo spoustu sil. Vsetín je hrozně těžký, houževnatý soupeř, má spoustu výborných hráčů.

Dvakrát jste navíc vyhráli až na nájezdy. O čem to svědčí? Že tuto disciplínu ovládáte, výhru jste chtěli víc, nebo jste prostě jen měli dostatek štěstí?

Je to od každého něco. Určitě člověk musí mít štěstí, ale taky ty nájezdy musí umět. A musí mít kvalitního gólmana, který pustí o gól méně, než my dáme.

Vypadá to ale, že vašim hráčům nájezdy svědčí. O ten rozhodující se dvakrát postaral Tomáš Havránek. To asi nebude jenom náhoda, že?

Byl bych rád, kdyby to tak bylo a kdyby to tak pokračovalo. (usmívá se) Tomáš nějaké nájezdy jel už předtím a ty třeba neproměnil. Ale cítili jsme, že tahle série se mu hodně vydařila. Dobře hrál už i proti Litoměřicím, posunul se do první pětky. A myslím, že s Čagym (Tomáš Čachotský – pozn. red.), Pepou Skořepou a pak s Peterem Lichancem si sedli. Bylo vidět, že si věří. A co si budeme povídat, nájezdy jsou hodně o hlavě. Když je člověk na vlnce, šlape mu to, tak je dokáže proměnit.

Naopak v brankovišti se můžete spolehnout na vynikajícího Maxima Žukova. Vypadá to, že jeho příchod byl dobrou volbou.

Myslím si, že jeho čísla a jeho projev hovoří za vše. Jen doufám a pevně věřím, že mu to vydrží do finálové série. A že bude zase oporou týmu, na kterou se budeme moct spolehnout.

Ve finále vás čeká Kladno. Vítěz základní části Chance ligy, jehož ozdobou jsou hvězdní útočníci Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec. Jak se na ně těšíte?

Myslím si, že pro každého kluka, který proti nim hraje, je to svátek. Oba dokázali v hokeji strašně moc. Ale jak říkám: máme respekt, ale jsou to soupeři. Žádné ohledy na ně brát nebudeme.

Finále začíná v sobotu, budete mít dost času se na Kladno připravit. Budete se ho snažit něčím překvapit?

Každopádně se vždycky dá na něco přijít. Pár hodin u videa určitě strávíme. (usmívá se) Budeme se dívat co kde a jak. Budeme hledat jejich silné stránky, abychom se na ně připravili. Spojil jsem se i s Davidem Moravcem (asistent trenéra Poruby – pozn. red.), který sérii proti nim dokončil. Nějaké poznatky od něj mám, dáme to dohromady. Jenže vždy je to především o hráčích, kluci to musí dokázat uhrát na ledě.

Kladno má užší hřiště, na něž si budete muset zvyknout. Je výhoda, že jste hráli semifinále proti Vsetínu, který je na tom podobně?

Budeme se snažit hrát po celém hřišti, být agresivní. Ve Vsetíně to bylo podobné a bylo vidět, že tam máme nějaké rezervy. Ve čtvrtém zápase nám to tam hodně hořelo, některé věci jsme řešili špatně. To si určitě taky rozebereme a těch chyb se budeme na Kladně snažit vyvarovat.

Vzhledem k rychle odehraným semifinálovým sériím se nabízelo, že by finále mohlo začít dřív. To jste ale odmítli. Proč?

Máme nějaké pobouchané kluky a všichni musí vidět, že počet zblokovaných střel je enormní. Budeme rádi, když se dáme do pořádku a nabereme síly. A asi ani Kladno by dřívější start nechtělo. Mají také své problémy, své rány, které potřebují vylízat a přichystat se na sérii co nejlépe.