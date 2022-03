Jihlavský trenér Ujčík o derby s hokejisty Třebíče v play off nestál

Pokud by Horácká Slavia Třebíč splnila roli favorita a ve čtvrtfinále přešla přes Sokolov, mohli si hokejoví fanoušci na Vysočině od nedělního večera užívat regionální semifinále. „Samozřejmě že pro Vysočinu by taková série byla super, návštěvy by byly vyšší a hokej výživnější. Ale že to tak není, mě osobně nemrzí,“ svěřil se hlavní kouč jihlavského A-týmu Viktor Ujčík.