Jihlavský kouč Ujčík: Fanoušci nás už vidí v baráži, každé vítězství si musíme zasloužit

Přestože příznivci už začínají snít o návratu mezi elitu, trenér Viktor Ujčík varuje před předčasným optimismem. „Nikdo nelétá hlavou v oblacích. V play off stačí drobná chyba a zápas je pryč,“ říká.
Máte za sebou dvě domácí výhry, 4:2 a 3:1. Jak zatím dosavadní průběh čtvrtfinále hodnotíte?
Vzhledem k tomu, že vedeme 2:0, hodnotím vstup do série pozitivně. (usmívá se) Věděli jsme, že soupeř má dobrou formu, a přistupovali jsme k nim se zdravým respektem. Průběh série potvrzuje, že hrají aktivní a nepříjemný hokej. O každý výsledek musíme tvrdě bojovat a vše si na ledě poctivě uhrát.
Oba zápasy jste nakonec definitivně rozhodli góly do prázdné branky při soupeřově powerplay. Svědčí to o tom, jak jsou ta utkání vyrovnaná?
Rozhodně jsou. Rozhodují naprosté maličkosti a v některých momentech i pověstné sportovní štěstí. V prvním zápase jsme byli aktivnější mi, ve druhém už se hra trochu vyrovnala. Člověk musí reagovat na to, co mu soupeř dovolí a jakým stylem se prezentuje. Klíčové však je, že jsme v obou případech našli cestu k vítězství.
Na domácí zápas v play off v Jihlavě jste čekali čtyři roky. Byla na týmu před prvním utkáním znát nervozita, když jde v této fázi sezony už skutečně o všechno?
Určité očekávání tam samozřejmě bylo, jak od nás samotných, tak od fanoušků. Považuji to za přirozené. Zdravá nervozita je podle mě ku prospěchu věci. Máme zkušený tým, většina kluků už má s play off bohaté zkušenosti a vědí, jak v něm vyhrávat. Díky tomu je to pro nás snazší.
Zmínil jste očekávání – fanoušci Dukly vás už vidí minimálně v baráži. Jak těžké je udržet hráče nohama na zemi, když víte, že cesta k cíli je ještě dlouhá?
Nemyslím si, že by v tomto směru byl nějaký problém. Kluci jsou rozumní a uvědomují si, že každé vítězství si musí tvrdě zasloužit, obzvlášť v play off.
Jak jste spokojen s výkony brankáře Adama Berana? Po dvou utkáních má průměr 1,5 inkasované branky na zápas, což je pro gólmana skvělá vizitka.
Adam to potvrzuje celou sezonu. Myslím si, že vyhrál obě brankářské statistiky – jak průměr gólů, tak procentuální úspěšnost zákroků – a dokazuje to i v play off. Pevně věřím, že mu to vydrží po celou dobu.
Často se říká, že právě gólman rozhoduje play off. Zdá se, že v tomto směru máte k dispozici tu nejlepší možnou variantu.
Určitě je lepší mít takového brankáře v zádech než proti sobě. Tým ale ví, že nemůže nechat všechno jen na něm. Obrana musí pracovat naplno a gólmanovi maximálně pomáhat.
Třetí zápas se ve čtvrtek hraje poprvé ve Frýdku-Místku. Očekáváte, že to bude v něčem jiné, nebo půjde o podobně těsný souboj?
To se těžko odhaduje. Frýdek-Místek prohrává 0:2 a domácí zápas prostě musí zvládnout. Na druhou stranu už jen to, že se dostali do play off, je pro ně úspěch, takže se jim možná bude hrát s o něco menším tlakem. Očekávám však zápas v podobném duchu jako u nás – bude to bojovné a budou rozhodovat maličkosti.
Sledujete i ostatní série? Co říkáte například na Třebíč, která v druhém utkání v Kolíně inkasovala rozhodující gól v poslední vteřině?
Sleduji samozřejmě všechny série. To, co se stalo Třebíči, je velká smůla. Podle mě to jde hlavně na vrub hráče, který neudržel nervy na uzdě, dostal zbytečný trest za napadání rozhodčích a ostatní mu pak mohou „poděkovat“.