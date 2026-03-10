Jihlavský kouč Ujčík: Fanoušci nás už vidí v baráži, každé vítězství si musíme zasloužit

Jan Salichov
  16:02
Dlouhé čtyři roky čekali fanoušci Dukly, až se vyřazovací boje prvoligového play off vrátí do Jihlavy. A vstup rozhodující fáze sezony do nové Horácké arény zatím probíhá podle ideálního scénáře. Dukla vletěla do čtvrtfinále Maxa ligy dvěma výhrami nad Frýdkem-Místkem a v sérii vede 2:0.

Viktor Ujčík jako jihlavský trenér | foto: Luboš VáchaMF DNES

Přestože příznivci už začínají snít o návratu mezi elitu, trenér Viktor Ujčík varuje před předčasným optimismem. „Nikdo nelétá hlavou v oblacích. V play off stačí drobná chyba a zápas je pryč,“ říká.

Máte za sebou dvě domácí výhry, 4:2 a 3:1. Jak zatím dosavadní průběh čtvrtfinále hodnotíte?
Vzhledem k tomu, že vedeme 2:0, hodnotím vstup do série pozitivně. (usmívá se) Věděli jsme, že soupeř má dobrou formu, a přistupovali jsme k nim se zdravým respektem. Průběh série potvrzuje, že hrají aktivní a nepříjemný hokej. O každý výsledek musíme tvrdě bojovat a vše si na ledě poctivě uhrát.

Oba zápasy jste nakonec definitivně rozhodli góly do prázdné branky při soupeřově powerplay. Svědčí to o tom, jak jsou ta utkání vyrovnaná?
Rozhodně jsou. Rozhodují naprosté maličkosti a v některých momentech i pověstné sportovní štěstí. V prvním zápase jsme byli aktivnější mi, ve druhém už se hra trochu vyrovnala. Člověk musí reagovat na to, co mu soupeř dovolí a jakým stylem se prezentuje. Klíčové však je, že jsme v obou případech našli cestu k vítězství.

Jihlavu a Kolín dělí výhra od semifinále. Zlín vyloupil Slavii, sérii srovnal i Vsetín

Na domácí zápas v play off v Jihlavě jste čekali čtyři roky. Byla na týmu před prvním utkáním znát nervozita, když jde v této fázi sezony už skutečně o všechno?
Určité očekávání tam samozřejmě bylo, jak od nás samotných, tak od fanoušků. Považuji to za přirozené. Zdravá nervozita je podle mě ku prospěchu věci. Máme zkušený tým, většina kluků už má s play off bohaté zkušenosti a vědí, jak v něm vyhrávat. Díky tomu je to pro nás snazší.

Zmínil jste očekávání – fanoušci Dukly vás už vidí minimálně v baráži. Jak těžké je udržet hráče nohama na zemi, když víte, že cesta k cíli je ještě dlouhá?
Nemyslím si, že by v tomto směru byl nějaký problém. Kluci jsou rozumní a uvědomují si, že každé vítězství si musí tvrdě zasloužit, obzvlášť v play off.

Jak jste spokojen s výkony brankáře Adama Berana? Po dvou utkáních má průměr 1,5 inkasované branky na zápas, což je pro gólmana skvělá vizitka.
Adam to potvrzuje celou sezonu. Myslím si, že vyhrál obě brankářské statistiky – jak průměr gólů, tak procentuální úspěšnost zákroků – a dokazuje to i v play off. Pevně věřím, že mu to vydrží po celou dobu.

Často se říká, že právě gólman rozhoduje play off. Zdá se, že v tomto směru máte k dispozici tu nejlepší možnou variantu.
Určitě je lepší mít takového brankáře v zádech než proti sobě. Tým ale ví, že nemůže nechat všechno jen na něm. Obrana musí pracovat naplno a gólmanovi maximálně pomáhat.

Hokejisté Frýdku-Místku (červenobílá) se po dvou prohrách v Jihlavě pokusí vrátit čtvrtfinálovou sérii první ligy zpět do haly soupeře.

Třetí zápas se ve čtvrtek hraje poprvé ve Frýdku-Místku. Očekáváte, že to bude v něčem jiné, nebo půjde o podobně těsný souboj?
To se těžko odhaduje. Frýdek-Místek prohrává 0:2 a domácí zápas prostě musí zvládnout. Na druhou stranu už jen to, že se dostali do play off, je pro ně úspěch, takže se jim možná bude hrát s o něco menším tlakem. Očekávám však zápas v podobném duchu jako u nás – bude to bojovné a budou rozhodovat maličkosti.

Sledujete i ostatní série? Co říkáte například na Třebíč, která v druhém utkání v Kolíně inkasovala rozhodující gól v poslední vteřině?
Sleduji samozřejmě všechny série. To, co se stalo Třebíči, je velká smůla. Podle mě to jde hlavně na vrub hráče, který neudržel nervy na uzdě, dostal zbytečný trest za napadání rozhodčích a ostatní mu pak mohou „poděkovat“.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Třinec vs. OlomoucHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Třinec vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
10. 3. 17:00
  • 1.50
  • 4.73
  • 6.00
Kometa vs. Č. BudějoviceHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Kometa vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:00
  • 1.88
  • 4.30
  • 3.57
K. Vary vs. VítkoviceHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:K. Vary vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:00
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.41
Sparta vs. KladnoHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Sparta vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:45
  • 1.63
  • 4.49
  • 4.48
Carolina vs. PittsburghHokej - - 11. 3. 2026:Carolina vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
11. 3. 00:00
  • 1.80
  • 4.46
  • 3.80
NY Rangers vs. CalgaryHokej - - 11. 3. 2026:NY Rangers vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
11. 3. 00:00
  • 2.26
  • 4.06
  • 2.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Jihlavský kouč Ujčík: Fanoušci nás už vidí v baráži, každé vítězství si musíme zasloužit

Viktor Ujčík jako jihlavský trenér

Dlouhé čtyři roky čekali fanoušci Dukly, až se vyřazovací boje prvoligového play off vrátí do Jihlavy. A vstup rozhodující fáze sezony do nové Horácké arény zatím probíhá podle ideálního scénáře....

10. března 2026  16:02

Odmítnutý duhový dres má dohru. Ministr se hráče zastal, politička po kritice končí

Fin Veli-Matti Savinainen (vlevo) v souboji s ruským hráčem Nikitou Zajcevem.

Zprvu hokejová kauza začíná mít celospolečenský přesah. Krátce poté, co si Veli-Matti Savinainen odmítl obléknout dres Turku s duhovými vlajkami, se vůči němu ohradili zástupci komunity LGBTQ+. Jen u...

10. března 2026

Proč Jiříček stagnuje? V novém týmu mají jasno: NHL hrál moc brzy, musí si začít věřit

Český obránce David Jiříček v akci v přípravném utkání proti Dallasu.

Koukali po něm už v roce 2022. Zvažovali, jestli si ho nevybrat na pátém místě draftu NHL, nakonec sáhli po Cutteru Gauthierovi. Cesty Davida Jiříčka a Philadelphie se protnuly až nyní. „Vůbec jsme...

10. března 2026  15:38

Hokejoví Rysi doufají, že jejich historický úspěch ocení i fandové a zaplní halu

Hokejisté Frýdku-Místku (červenobílá) se po dvou prohrách v Jihlavě pokusí...

Historicky úspěch prožívají hokejisté Frýdku-Místku. Do play off šli z šestého místa, což je jejich nejlepší umístění za dosavadních jedenáct sezon v první lize. Nic na to nemění ani to, že úvodní...

10. března 2026  13:22

Návrat jako hrom. Kladno v play off ožilo a z klubu zní: Budeme ještě hladovější!

Kladenští hokejisté se radují z vyrovnávací trefy proti Spartě.

Dlouhých 13 let čekali. A návrat do play off si užili vítězný. Euforie kladenských hokejistů vyvrcholila triumfem (2:1P) v prvním zápase extraligového předkola na ledě rivala ze Sparty. „Musíme na...

10. března 2026  13:01

Kladno odehraje druhý zápas na Spartě bez Marcela. Pyká za faul na Řepíka

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Kladenský hokejista Marcel Marcel dostal trest na jeden zápas za faul na útočníka Michala Řepíka ze Sparty v úvodním utkání předkola play off. Disciplinární komise extraligy navíc udělila...

10. března 2026  12:53

Faško-Rudáš podepsal v Liberci novou smlouvu. Zůstane další dva roky

Liberecký útočník Martin Faško-Rudáš skóruje na ledě Mladé Boleslavi.

Hokejový útočník Martin Faško-Rudáš bude i nadále působit v extraligovém Liberci. Slovenský reprezentant podepsal na severu Čech novou dvouletou smlouvu s opcí.

10. března 2026  10:35

Vladař čelil debaklu Philadelphie, na výhru nedosáhl ani Vaněček

Alexis Lafreniere z NY Rangers překonává Daniela Vladaře v brance Philadelphie.

V pondělních zápasech hokejové NHL nastoupili dva čeští brankáři. Dan Vladař z Philadelphie nezabránil debaklu 2:6 s Rangers a výhru neslavil ani Vítek Vaněček z Utahu, jenž podlehl Chicagu 2:3 po...

10. března 2026  6:21,  aktualizováno  6:43

Kometu táhli beci. Ščotka ocenil gólovou nahrávku i fanoušky: Tlak jsme cítili

Hokejisté Komety Brno slaví úvodní gól v utkání s Českými Budějovicemi.

Rozhodl ve správnou chvíli. Po skončení přesilovky si sjel do mezikruží, dostal přihrávku od Andreje Kollára a poslal puk do sítě. Hokejisté Komety i díky gólu Jana Ščotky zvládli první duel předkola...

10. března 2026  6:20

Inspirujme se Amerikou! Moták o nápadu na změny v mládeži i kariérním posunu

Premium
Trenér Zdeněk Moták na střídačce Třince.

Z jedné lukrativní adresy přechází na druhou. Koncem roku opustil Zdeněk Moták extraligový Třinec a přijal místo trenéra juniorské reprezentace. Zároveň ale přijímá malinko nevděčnou roli. Dvacítka...

10. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sparta hlásí SOS, na startu play off nemá opory. Trenér ale věří: Do série zasáhnou

Momentka z úvodního zápasu předkola mezi Spartou a Kladnem.

Když se zveřejnila sestava, většina příznivců musela být překvapena. Na soupisce sparťanských hokejistů totiž chyběli Devin Shore a Michael Špaček, dva klíčoví hráči. Před úvodním duelem předkola...

9. března 2026  22:44

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

9. března 2026  17:41,  aktualizováno  22:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.