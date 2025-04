Minimum gólů padá zatím v letošním boji o krále druhé nejvyšší hokejové soutěže. A jiné to nebylo ani v pátém utkání mezi Zlínem a Jihlavou. Po 40 minutách vedla Dukla 1:0 a byla jednu třetinu od postupu do baráže o extraligu...

Jenže právě třetí část hry vyšla lépe domácím, kteří otočili vývoj zápasu ve svůj prospěch, vyhráli těsně 2:1 a snížili stav celé série na 2:3.

„Samozřejmě že z konečného výsledku nejsme nadšeni, moc jsme si přáli sérii ukončit, ale chybělo nám štěstí. Navíc gólman domácího týmu prokázal svoji extratřídu,“ uvedl bezprostředně po utkání ve svém hodnocení hlavní kouč Dukly Viktor Ujčík.

Je pravda, že brankář Daniel Huf za nepříznivého stavu 0:1 svůj tým nejednou skvěle podržel...

Přesně tak, v důležitých okamžicích, kdy jsme mohli odskočit na rozdíl dvou nebo i tří gólů, dokázal Zlín podržet, udržel ho ve hře.

A pak přišla třetí třetina. Co se stalo?

Bohužel jsme zaváhali, dostali dva góly... Myslím, že přesně takhle se mohl cítit Zlín u nás. Taky sice odehrál slušný zápas, ale nedopadl pro něj dobře. Takový už je prostě hokej, není vždycky spravedlivý.

Berete výsledek s nadhledem...

Protože pořád máme ještě dvě další šance sérii ukončit. Pevně věřím, že v pátek v Pelhřimově bude opět plný dům a že nám fanoušci pomůžou finále ukončit.

Když se ještě na chvilku zastavíme u neproměněných šancí. U některých vyložených byl například i devatenáctiletý Kuprijanov. Neodrazilo se to potom na jeho psychice?

To je otázka spíš na něj, ale nevypadal, že by ho něco rozhodilo. Snažil jsem se mu říct, ať na to nemyslí, ať to rychle hodí za hlavu.

Zřejmě se ale shodneme, že jste měli Zlín na lopatě...

Ke konci druhé třetiny na domácí tým navíc začali pískat i lidé z tribun, takže to měl opravdu hodně těžké. O to víc asi musíme smeknout, jak se z toho Zlín dostal a zápas otočil.

Už v pátek je na programu šesté finále, jaké podle vás bude?

Řekl bych, že podobné jako teď ve Zlíně, boj o každý puk. Půjde o to, jestli a kolikrát jeden nebo druhý tým dokáže proměnit svoje šance. A to stejné platí i pro přesilovky, které doteď nebyly ani pro jedno mužstvo ideální. Nicméně zrovna v tom šestém utkání můžou být rozhodující. Uvidíme.

Důležitou roli bude určitě hrát i psychická odolnost týmu. Jak se do ní může promítnout vývoj zatím posledního zápasu?

Nadšení z něj samozřejmě nejsme, ale zase pokud by série skončila 4:1, bylo by to pro Zlín hodně tvrdé. Jak už jsem říkal, my teď máme další šanci ukončit sérii doma a můžeme ukázat svoji sílu.

Středeční utkání nedohrál Tomáš Čachotský. Asi nám neřeknete důvod, nebo ano?

Vidíte, já si ani nevšiml, že nehrál. Občas ztrácím přehled. Ale jestli říkáte, že nebyl na ledě, tak si to s ním vyřídím. (usmívá se)