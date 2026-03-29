Ujčík po postupu: Čachotského řezali do zad, za hranou! Litoměřice nařčení odmítly

Petr Bílek
  9:22
Šli po našem kapitánovi, nařkl jihlavský trenér Viktor Ujčík hokejové Litoměřice po postupu do finále první ligy. Odstoupení veterána Tomáše Čachotského během čtvrtého utkání semifinále play off označil za rozhodující bod série, kterou Dukla vyhrála 4:2 na zápasy. Domácí Stadion se obvinění brání.
Litoměřice, 28.3. 2026, Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, 6. semifinále play off 1. hokejové ligy.

Litoměřice, 28.3. 2026, Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, 6. semifinále play off 1. hokejové ligy. Jihlavský Tomáš Harkabus slaví gól. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Série proběhla naprosto férově, nebyly tam žádné nesmyslné zákroky. Emoce ano, ale obě mužstva chtěla hrát hokej,“ odmítl zákeřnosti litoměřický trenér Daniel Tvrzník.

Jihlava sobotní střetnutí otočila na 5:2 a křepčila před hlučným kotlem hostů ve vyprodané Kalich Areně. Na ledě u toho nebyl nezmar Čachotský, se 45 kanadskými body nejproduktivnější hráč Dukly v základní části. Čtyřiačtyřicetiletý útočník odstoupil během prohraného duelu číslo 4 a do série se už nevrátil.

„Rozhodlo se ve čtvrtém zápase v Litoměřicích. Soupeř zjistil, že Čagy má nějaké zdravotní problémy, a myslím si, že toho asi chtěl využít. Za mě až trošku za hranou, začali ho řezat do zad, ještě mu ti kluci něco říkali,“ osočil Ujčík protivníka. „Kabinu to stmelilo a naštvalo tak, že jsme v pátém zápase konečně přitvrdili hru. A dnes jsme to potvrdili.“

Stejné finále jako před rokem. O účast v extraligové baráží zabojují Zlín a Jihlava

Tvrzník se svým jihlavským protějškem nesouhlasil. „Že bychom chtěli zrovna Čagyho nějakým způsobem zranit, to ne. Samozřejmě jsme na něj a celou první lajnu ještě s Cachnínem a Kuldou chtěli hrát důrazně. Dát na ně naše věže Plos, Hujer, Pospíšil, i když o Hujera jsme bohužel přišli, takže se to úplně nepovedlo,“ zmínil Tvrzník zraněného útočníka.

„Ale tohle se nám vyplatilo už ve čtvrtfinále se Vsetínem, taky jsme úplně vymazali jeho první lajnu. Podobně jsme to chtěli hrát teď, ale v žádném případě s tím, že chceme někoho zranit.“

Jinak ovšem šéf jihlavské střídačky výkon sparťanské farmy vyzdvihl. „Série bolela hodně, jsou to mladí brusliví kluci. Většina z nich má předpoklad dobré budoucnosti třeba v extralize,“ smekl Ujčík.

„Je důležité, že jsme to završili i bez Čagyho, finále se počítá. Bylo vidět odhodlání, abychom sérii ukončili už teď a mohli nabrat síly.“

Trenér Viktor Ujčík na střídačce Jihlavy.

První liga si střihne repete loňského finále Jihlavy se Zlínem, před rokem si zlatý vrchol podmanila Dukla a protlačila se do baráže o extraligu.

„Zlín je soupeř, který povstal z popela a najednou hraje finále. Má ohromnou zkušenost a sílu,“ lichotí Beranům trenér Ujčík.

„Zlín je na koni, v euforii po tom, čím si v sezoně prošel. Přišel trenér Oremus a odvedl s realizačním týmem skvělou práci. Dokázal kluky namotivovat, zvedl jim sebevědomí. Hráči to určitě byli i předtím, ale hlava dělá 70 procent výkonu. Teď je mají čisté a budou si to užívat.“

I jihlavský brankář Adam Beran se Beranům klaní. „Chvíli byli na padáka, teď dominují v play off. Vyřadili první Slavii a Kolín, který měl taky pomalu sto bodů. Hrají asi nadplán, nebude to pro nás nic jednoduchého,“ odtušil Beran, pro kterého bylo prestižní už semifinále. V Litoměřicích totiž v minulosti působil. „A od té doby jsem tady jako host nevyhrál, až teď, poprvé po pěti letech.“

Loni finále s Kometou, teď se Zlínem. Snad jsem se jim vyplatil, usmívá se Rachůnek

Ještě jedna Beranova pikanterie, bojoval proti svým spolužákům z vysoké školy Kernovi a Koštovalovi. S prvním jmenovaným se zrovna chystají dokončit inženýrské studium na Newton University, obor ekonomika a management. „Dopisujeme diplomku a řekli jsme si, že se potkáme u státnic,“ pousmál se Beran.

Hokejovou „státnici“ složil už loni ve finále první ligy, teď by rád pozici obhájil. A to i Ujčík. „Doufám, že finále nebude jiné než před rokem,“ mrkl.

A bez Čachotského, nebo s ním? Stav kádru je během play off tabu, i proto Ujčík zahlásil: „Všichni jsme zdraví a natěšení.“

