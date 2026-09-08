Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Boj o extraligu? Nože na krku úplně nemáme, říká kouč Jihlavy Ujčík

Jan Salichov
  13:11
Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play off Maxa ligy, 3. zápas. Viktor Ujčík, trenér Jihlavy. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Kouč...
Trenér Viktor Ujčík na střídačce Jihlavy.
Jihlavský trenér Viktor Ujčík při třetím semifinále proti Litoměřicím.
Jihlavský trenér Viktor Ujčík a jeho svěřenci
13 fotografií
Poslední dvě sezony hokejisté Dukly Jihlava končili až v baráži o extraligu. Tým dobitý z náročných bojů prvoligového play off však na odpočinutého soupeře z vyšší soutěže nestačil: Olomouci podlehl 0:4 na zápasy, Litvínovu 1:4.

Letos by měl mít vítěz první ligy v baráži jednu velkou výhodu. Druhá nejvyšší soutěž skončí po dohodě klubů dříve, a hráči tak dostanou před prolínací soutěží více času na odpočinek. „Pokud bychom si baráž zopakovali, čas navíc by byl obrovskou výhodou,“ uvědomuje si trenér Dukly Viktor Ujčík. „Nemuseli bychom hned naskakovat do zápasů tak unavení, jako když se hraje pod obrovským tlakem a v rychlém sledu bez odpočinku.“

První liga mění program. Její vítěz bude mít víc času pro přípravu na baráž o extraligu

Máte za sebou kompletní přípravu. Z deseti zápasů jste šest vyhráli, což značí pozitivní bilanci. Jak přípravu hodnotíte?
Nejsou to ty nejdůležitější zápasy, ale nějakým způsobem ukazují, jak na tom tým je. Já si myslím, že příprava splnila svůj účel a jsme spokojení.

V přípravě jste se utkali s extraligovými mančafty a mluvil jste o tom, že jste si potřebovali vyzkoušet jejich tempo. Vypadá to, že už víte, co a jak.
Samozřejmě tím, že jsme s těmi týmy hráli hned na začátku sezony, je to jednodušší i v tom, že máme dost sil – na rozdíl od baráže, kde potom ty zápasy hrajeme unavení. Druhá věc je, že jsme chtěli, aby kluci viděli rozdíl v rychlosti rozhodování a celkově v tempu. Věřím, že je to pro ně motivace pracovat v trénincích tak, abychom byli na konci sezony ještě lepší než loni.

Když zmiňujete baráž – cíl pro tuto sezonu je jasný a všichni od vás zase čekají boj o postup. Je těžké vyrovnat se s tímto tlakem?
No tak nože na krku úplně nemáme (usmívá se). Ale samozřejmě zopakovat předchozí sezonu a být úspěšní, to je pro nás přání. Víme, že to nebude nic jednoduchého. Zdravotní stav či zranění mohou sezonu ovlivnit. Chceme do toho ale jít naplno.

Jihlavský trenér Viktor Ujčík

Když se podíváme na kádr a jeho obměnu, hlavně v obraně – jak jste spokojený s tím, jak si kluci sedli?
Myslím si, že tam, kde nás tlačila bota, jsme udělali nějaké změny. Je to vždy o typologii hráčů. Pomáhá nám v tom i analytika a data, která dáváme dohromady s realizačním týmem. Kluci jsou v silovém potenciálu připravení a věřím, že to přinese ovoce.

Nezbývá v kádru přece jen trochu prostor pro nějaké velké jméno, takový ten „bonbónek“ nebo tahák pro fanoušky, u kterého by si řekli: jo, na tohohle se vyplatí jít?
My chceme našim divákům dělat radost, aby tu měli kvalitní hráče, na které se rádi podívají. Na trhu však nebylo nic takového, co by nás úplně upoutalo a přimělo k tomu, abychom odbočili z nastoupené cesty. Jdeme cestou týmové práce a budování kádru tak, aby to fanoušky bavilo jako celek.

Zaťovič varuje: První liga je nejtěžší soutěž. Věří, že s Havířovem v ní obstojí

Zasáhl vás nezvykle nahuštěný los na začátku soutěže, kdy hned hrajete ve středu, v sobotu, v neděli, ve středu a zase v sobotu. Jste na to připraveni?
Začínáme hned zostra, skáčeme do toho rovnýma nohama a nezbývá než to odmakat (usmívá se). Začínáme doma, což je výhoda, ale program je náročný. V posledním týdnu jsme sice mírně ubrali na tréninkových minutách, ale přidali na intenzitě. Uvidíme, jak se s tím všichni poperou.

Horácká aréna vám po loňské úvodní čtvrtině strávené na ledech soupeřů letos nabízí skvělé zázemí hned od startu. Je to velká úleva?
Je to obrovská výhoda. Loni jsme v prvních týdnech řešili spoustu nedostatků, teď už je všechno usazené a kluci jsou na nové prostředí zvyklí. Můžeme se plně soustředit jen na hokej.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Mladá Boleslav vs. LitvínovHokej - - 8. 9. 2026:Mladá Boleslav vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
8. 9. 17:00
  • 1.95
  • 4.03
  • 3.17
Trenčín vs. ZvolenHokej - - 8. 9. 2026:Trenčín vs. Zvolen //www.idnes.cz/sport
8. 9. 18:00
  • 1.84
  • 4.21
  • 3.39
Kometa Brno vs. OlomoucHokej - - 8. 9. 2026:Kometa Brno vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
8. 9. 18:00
  • 1.48
  • 5.28
  • 4.72
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Experiment, který se nevydařil. V Rusku zkusili nové pravidlo, po chaosu ho zrušili

Od následující sezony budou v juniorské hokejové soutěži v Rusku testovat nové...

„Pokus o novou věc, který moc nevyšel. Experiment, který se nevydařil.“ Tato slova z populárního seriálu Okresní přebor sedí na situaci v ruském hokeji takřka dokonale. V tamním prostředí totiž během...

Jágr tam vstřelil poslední gól v NHL. Hala, kam se báli i novináři, půjde k zemi

Scotiabank Saddledome - stadion Calgary Flames

V roce 1988 byl ozdobou zimních olympijských her v Calgary, o rok později na jeho ledě hráči Flames zvedli nad hlavu svůj první a dosud jediný Stanley Cup. Nyní však hokejové fanoušky čeká změna,...

Zrození katastrofy. Po trapasu se Švédy pršely plechovky. Jak hluboko klesneme?

Premium
Jaromír Jágr na Světovém poháru v roce 1996.

Čtrnáct tisíc duší se ve Sportovní hale v pražských Holešovicích zmítalo mezi žalem a vztekem. Hokejoví fanoušci v proslulé aréně doufali v povstání svých bojovníků, těšili se na slavnost, sledovali...

Třinec odmítl pokračovat v zápase s Kometou. Kovařčík utrpěl otřes mozku

Třinecký útočník Michal Kovařčík ujíždí pardubickému Miloši Kelemenovi.

Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo již po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat poté, co se v závěru úvodní dvacetiminutovky po střetu s Janem Ščotkou...

Tohle má být Pastrňák? Fanoušci slavné videohry kritizují podobizny hráčů

David Pastrňák ve hře NHL 27.

Nové vydání tradiční videohry NHL, tentokrát s označením 27, vyvolalo obrovskou vlnu reakcí na sociálních sítích. Často udivených, nechápavých, mnohdy až posměšných. Hokejoví fanoušci se totiž...

8. září 2026  13:33

Boj o extraligu? Nože na krku úplně nemáme, říká kouč Jihlavy Ujčík

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Poslední dvě sezony hokejisté Dukly Jihlava končili až v baráži o extraligu. Tým dobitý z náročných bojů prvoligového play off však na odpočinutého soupeře z vyšší soutěže nestačil: Olomouci podlehl...

8. září 2026  13:11

Hokejoví Zubři žijí dál: Ekonomicky jsme se odrazili ode dna. Stále ale hledají partnera

Trenér Přerova Petr Dočkal.

Ještě na začátku roku nebylo jasné, zda na to vůbec dojde. Ale je tu září a s ním i další ročník hokejové první ligy, na jehož startu nebudou chybět přerovští Zubři. „Je to naše dvanáctá sezona v...

8. září 2026  9:21

POHLED: S křídly míří hokejová extraliga vysoko, ale... Chce to odvážné změny

Na předsezonní tiskové konferenci hokejové extraligy dorazili útočník Liberce...

Do hokejové extraligy vstupuje sponzor, jehož samotná přítomnost vzbuzuje pozornost. Dává vědět, že se nejvyšší česká soutěž posouvá dál. Možná až o desítky metrů výš, kam v pondělí v Letňanech...

7. září 2026  17:38

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

7. září 2026  14:45

Druhá výhra v Lize mistrů. Vítězný gól přinesl úlevu, přiznal Rohlík

Plzeňský útočník Ondřej Rohlík si kryje kotouč v utkání proti GKS Tychy.

Stoprocentní bilanci zatím drží v hokejové Lize mistrů plzeňští indiáni. Po jasném vítězství 4:0 nad švédským Rögle vydřeli v sobotu na domácím ledě výhru 2:1 s mistrem Polska GKS Tychy. Přes...

6. září 2026  13:30

Proti Rögle jsem měl extra motivaci. Výhra mě moc těší, říká pardubický Tomášek

Pardubický útočník David Tomášek před brankou Rögle.

Jeho tým přetlačil švédské Rögle ve svém druhém utkání v hokejové Lize mistrů „jen“ 1:0, přesto měl útočník David Tomášek z tohohle výsledku opravdu velkou radost.

5. září 2026  22:29

Plzeň i Pardubice slaví další výhru v Lize mistrů. Liberec opět prohrál

Plzeňští hokejisté se radují z gólu proti Tychy v Lize mistrů.

Hokejisté Pardubic a Plzně uspěli i ve druhém utkání v Lize mistrů, Liberec si naopak připsal druhou porážku. Dynamo opět neinkasovalo a porazilo Rögle 1:0. Škoda přehrála Tychy 2:1. O výhře...

5. září 2026  21:46

Vsetínský kapitán Slováček: Odešli kamarádi. Řez se dal čekat, je to byznys

Ondřej Slováček ze Vsetína

Ve Vsetíně se před 31 lety narodil, učil se hokej. A teď Ondřeji Slováčkovi našili na dres poprvé kapitánské céčko mužského týmu. „Vyrůstal jsem v mistrovské éře. Byl to jeden z mých menších snů,...

5. září 2026  15:43

Vyzbrojení Piráti. Kladno poslalo pět hokejistů, pomůže i exreprezentant Hanzl

Třinecký obránce Richard Nedomlel a vítkovický útočník Martin Hanzl sledují...

Sedmi posilami se těsně před startem první ligy vyzbrojili hokejoví Piráti. Extraligové Kladno do Chomutova pustilo obránce Martina Matějíčka, Tomáše Vandase i útočníky Adama Bareše, Sebastiána...

4. září 2026  16:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Srp a kladivo? Jako by Němci nosili hákový kříž. Hokejové CSKA opět popudilo dresy

Dresy, v kterých slaví hokejisté moskevského CSKA, se staly terčem kritiky....

Není to poprvé, co pobouřili. U moskevského celku CSKA znovu vyvolaly pozdvižení jejich dresy. V Rusku slaví 80. výročí hokeje, klub zase stejnou dobu od založení. V rámci vzpomínání tak oblékl nový...

4. září 2026  16:42

Čínský gigant vstoupil do hokejové Energie. Cíl? Titul! usmál se jednatel

Hokejový tým Karlových Varů před Grandhotelem Pupp, kde klub představil...

Do českého hokeje vstoupil velký hráč. Světový. Extraligové Karlovy Vary si pod křídla jako generální partner vzala čínská automobilka BYD, světový lídr v prodeji elektromobilů a plug-in hybridů....

4. září 2026  12:22,  aktualizováno  15:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×