Boj o extraligu? Nože na krku úplně nemáme, říká kouč Jihlavy Ujčík

Letos by měl mít vítěz první ligy v baráži jednu velkou výhodu. Druhá nejvyšší soutěž skončí po dohodě klubů dříve, a hráči tak dostanou před prolínací soutěží více času na odpočinek. „Pokud bychom si baráž zopakovali, čas navíc by byl obrovskou výhodou,“ uvědomuje si trenér Dukly Viktor Ujčík. „Nemuseli bychom hned naskakovat do zápasů tak unavení, jako když se hraje pod obrovským tlakem a v rychlém sledu bez odpočinku.“
|
První liga mění program. Její vítěz bude mít víc času pro přípravu na baráž o extraligu
Máte za sebou kompletní přípravu. Z deseti zápasů jste šest vyhráli, což značí pozitivní bilanci. Jak přípravu hodnotíte?
Nejsou to ty nejdůležitější zápasy, ale nějakým způsobem ukazují, jak na tom tým je. Já si myslím, že příprava splnila svůj účel a jsme spokojení.
V přípravě jste se utkali s extraligovými mančafty a mluvil jste o tom, že jste si potřebovali vyzkoušet jejich tempo. Vypadá to, že už víte, co a jak.
Samozřejmě tím, že jsme s těmi týmy hráli hned na začátku sezony, je to jednodušší i v tom, že máme dost sil – na rozdíl od baráže, kde potom ty zápasy hrajeme unavení. Druhá věc je, že jsme chtěli, aby kluci viděli rozdíl v rychlosti rozhodování a celkově v tempu. Věřím, že je to pro ně motivace pracovat v trénincích tak, abychom byli na konci sezony ještě lepší než loni.
Když zmiňujete baráž – cíl pro tuto sezonu je jasný a všichni od vás zase čekají boj o postup. Je těžké vyrovnat se s tímto tlakem?
No tak nože na krku úplně nemáme (usmívá se). Ale samozřejmě zopakovat předchozí sezonu a být úspěšní, to je pro nás přání. Víme, že to nebude nic jednoduchého. Zdravotní stav či zranění mohou sezonu ovlivnit. Chceme do toho ale jít naplno.
Když se podíváme na kádr a jeho obměnu, hlavně v obraně – jak jste spokojený s tím, jak si kluci sedli?
Myslím si, že tam, kde nás tlačila bota, jsme udělali nějaké změny. Je to vždy o typologii hráčů. Pomáhá nám v tom i analytika a data, která dáváme dohromady s realizačním týmem. Kluci jsou v silovém potenciálu připravení a věřím, že to přinese ovoce.
Nezbývá v kádru přece jen trochu prostor pro nějaké velké jméno, takový ten „bonbónek“ nebo tahák pro fanoušky, u kterého by si řekli: jo, na tohohle se vyplatí jít?
My chceme našim divákům dělat radost, aby tu měli kvalitní hráče, na které se rádi podívají. Na trhu však nebylo nic takového, co by nás úplně upoutalo a přimělo k tomu, abychom odbočili z nastoupené cesty. Jdeme cestou týmové práce a budování kádru tak, aby to fanoušky bavilo jako celek.
|
Zaťovič varuje: První liga je nejtěžší soutěž. Věří, že s Havířovem v ní obstojí
Zasáhl vás nezvykle nahuštěný los na začátku soutěže, kdy hned hrajete ve středu, v sobotu, v neděli, ve středu a zase v sobotu. Jste na to připraveni?
Začínáme hned zostra, skáčeme do toho rovnýma nohama a nezbývá než to odmakat (usmívá se). Začínáme doma, což je výhoda, ale program je náročný. V posledním týdnu jsme sice mírně ubrali na tréninkových minutách, ale přidali na intenzitě. Uvidíme, jak se s tím všichni poperou.
Horácká aréna vám po loňské úvodní čtvrtině strávené na ledech soupeřů letos nabízí skvělé zázemí hned od startu. Je to velká úleva?
Je to obrovská výhoda. Loni jsme v prvních týdnech řešili spoustu nedostatků, teď už je všechno usazené a kluci jsou na nové prostředí zvyklí. Můžeme se plně soustředit jen na hokej.