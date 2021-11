Vzadu potřebujeme posílit, hodnotí trenér Ujčík první třetinu soutěže

Na první pohled je vidět, že v úvodní třetině soutěže jste měli problém především s domácími zápasy. Dvanáct bodů z osmi zápasů, to asi není něco, s čím byste mohl být spokojen.

Dobře, že jste mi to připomněl. Asi mi to podvědomí potlačuje dozadu (hořce se usmívá). Máte pravdu, na náš vkus jsme hrozně moc bodů ztratili doma. V dalším pokračování soutěže musíme být na vlastním ledě daleko úspěšnější. A domácí zápasy bodově zvládat lépe.

Asi každý se vás musí ptát: V čem byl hlavní rozdíl mezi domácími a venkovními zápasy?

To kdybych věděl... Naše hra se podle mě příliš nelišila. Měli jsme dobrý start, nějaké šance. Ale pak vždy přišel úsek, kdy jsme soupeři dávali nějaké v uvozovkách dárečky. Měli jsme nepochopitelný výpadek, který nás stál celý zápas.

Střetli jste se už se všemi soupeři, které v Chance lize můžete potkat. Je nějaký zápas, na který budete rád vzpomínat? Nebo naopak, který si budete přát z paměti brzy vymazat?

Těch, na které bych rád zapomněl, by bylo asi víc. Hlavně v domácím prostředí. Bohužel to ale někdy k hokeji patří. Je potřeba se z toho nějakým způsobem poučit. Samozřejmě se na tom snažíme pracovat, ale některé chyby se opakují stále dokola. A už je potřeba se nad tím zamyslet. Jestli jsme schopní to vůbec zvládnout tak, jak si představujeme. A jestliže ne, tak je potřeba udělat nějaké změny.

Už jsme tu měli mít jednoho kluka z Ruska, který měl do obrany dobré reference. Teď nám to ale nějak pozastavil stav covidu v Rusku. Viktor Ujčík trenér Jihlavy

Už jste mluvil o tom, že by bylo potřeba posílit obranu. Vaše defenziva se v létě hodně změnila, je teď hlavním problémem týmu?

Každopádně. My teď hlavně potřebujeme přivést dalšího beka. Odešel nám Antti Kauppila (po předčasném ukončení smlouvy zamířil do francouzského Cergy-Pontoise – pozn. red.) a máme sedm obránců. Pak stačí, když je jeden zraněný, a prostě to honíte.

Obránci všeobecně bývají poměrně drahé zboží, máte už něco v hledáčku?

Něco v hledáčku máme, teď nám to ale nějak pozastavil stav covidu v Rusku. Ambasáda se na 14 dní zavřela. Už jsme tu měli mít jednoho kluka z Ruska, který měl do obrany dobré reference. Ale snažíme se koukat i tady v Česku. Měli jsme něco rozjednaného, ale finanční požadavky byly na naše možnosti moc veliké. Takže z toho jsme ustoupili. Snažíme se ale pořád rozhlížet, díváme se, kdo by nám mohl pomoct.

Byl by na přechodnou dobu řešením střídavý start některého obránce ze spřátelených extraligových klubů?

Samozřejmě i tohle je v řešení. Bohužel se nám to zhatilo tím, že týmy, se kterými jsme byli domluvení, mají samy nějaké hráče zraněné nebo nemocné. A pomoct nám tudíž nemohou. Navíc když nám pomohl Kolda (Daniel Kolář – pozn. red.) z Litvínova, měl takovou smůlu, že si v zápase natrhl vazy a musel podstoupit operaci. Takže jsme přišli o dalšího hráče, který – když bylo potřeba – nám mohl pomoct. Zatím je to opravdu nešťastné.

Na druhou stranu, o uplynulém víkendu dva jihlavští hráči pomáhali v extralize. Jak jste byl spokojen s výkony Makse Žukova v brance Sparty?

Maks má v poslední době trošku smůlu na některé góly, které dostává. Co jsem se díval, v prvním zápase v Třinci dva góly byly de facto vlastní. Je fakt, že zkrátka neprožívá nejšťastnější období. Ale je to gólman, který dobře pracuje, snaží se být každým tréninkem lepší. Takže o něj vůbec strach nemám.

A jak se vám líbil Kuba Illéš v dresu Vítkovic?

V prvním zápase (proti Zlínu – pozn. red.) měl hezkou nahrávku, ve druhém (s Pardubicemi) nějaké gólovky. Bohužel se mu to nepodařilo proměnit. Ale myslím si, že se rozhodně neztratil.

Při hodnocení úvodní třetiny základní části Chance ligy mi to nedá a musím se zeptat, jak jste vnímal výsledky rivala z Vysočiny? Horácká Slavia Třebíč z úvodních 16 zápasů nevyhrála pouze jediný.

Myslím si, že hrají fakt moc hezký hokej. Rychlý, přímočarý, produktivní... Už v létě vhodně tým doplnili, navíc i během rozehrané soutěže přicházeli další a další hráči. Jako například Dočekal (Kometa Brno) nebo obránce Stehlík z Vítkovic. Určitě na tom pracují. Vyšel jim začátek, chytli sebevědomí. A myslím, že zaslouženě tu třetinu ovládli. Když tým ztratí jen jeden zápas, tak to naznačuje velikou sílu a potenciál. Samozřejmě k tomu patří také štěstí.

Myslíte?

Třeba v zápase u nás jsme jeden gól dostali tak, že se puk nečekaně odrazil od hrany plexiskla na reklamách, to je gól zadarmo. A další branku jsme si dali sami rukou, když puk šel vedle. O tom to taky je. Ale je fakt, že oni tomu jdou naproti tím, že hrají opravdu parádní hokej.

Jsou podle vás nyní jakýmsi černým koněm soutěže?

Každopádně. Je z nich veliký favorit. Když dokázali takhle ovládnout třetinu soutěže, nevidím důvod, proč by tak nedokázali i pokračovat. Samozřejmě, každý tým má během sezony nějakou krizi. Uvidíme, kdy to přijde na ně a jak to dokážou zvládnout. Ale myslím si, že každý zápas dokazují, že jsou hrozně silní. Takže určitě je každý bere velmi vážně. Jsou adepti na to porvat se o nejvyšší příčky.