Hübl po konci kariéry přijal dvojroli v Chomutově, v klubu by měl zůstat i Lukeš

22. 4. 2024. Druhá hokejová liga, finále play off, Piráti Chomutov - AZ Havířov. Viktor Hübl, kapitán Pirátů.

„Jsme přesvědčeni, že jeho jméno pomůže klubu po všech stránkách. Zároveň jsme se domluvili, že nebude pouze v kancelářích, ale od přípravy na ledě bude i konzultantem u nejstarších kategorií našeho klubu, což si vyzkoušel už v play off u juniorů, u kterých to fungovalo velmi dobře. V hokeji toho zažil opravdu hodně, takže vnímáme, že by byla škoda, kdyby zkušenosti nepředával dál i na ledě,“ uvedl místopředseda klubu a manažer A-týmu Jiří Sochor.

Šestačtyřicetiletý Hübl se na novou etapu působení v hokeji těší. „Jsem rád, že zůstávám u hokeje a našli jsme balanc mezi prací v kanceláři i na ledě. Samozřejmě pro mě bude řada věcí nových, přestože jsem do fungování klubu částečně pronikl už během končící sezony. Každodenní chod je přece jen něco jiného, ale beru to i jako další výzvu, abych všechno zvládl,“ prohlásil Hübl.

Rekordman v počtu startů v domácí nejvyšší soutěži s 1276 odehranými zápasy v barvách Litvínova, Slavie a Českých Budějovic byl v základní části tohoto ročníku nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem Pirátů. V 50 zápasech si připsal 41 bodů za 17 branek a 24 asistencí. V šesti duelech play off, které pro Severočechy skončilo ve čtvrtfinále, nebodoval.

V klubu by měl setrvat i další zkušený útočník František Lukeš, Hüblovo hokejové dvojče. „Máme připravenou variantu, která by Frantu v naší organizaci udržela na trenérské pozici, což je směr, kterým se chce ubírat,“ řekl Sochor.