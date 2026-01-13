„Ani zatím nemám ambice trénovat, když už, tak jako asistent a minimálně dva tři roky sbírat zkušenosti. Pak by se vidělo, jestli mě to baví a má smysl to někam posouvat,“ chce jít postupnými kroky nynější chomutovský výkonný ředitel.
Nový trenérský štáb Piráti nejspíš představí už v úterý. „Dolaďují se jen detaily. Uvidíme, s čím noví trenéři přijdou, jestli budou chtít využít mých služeb, rád se zapojím,“ nabízí pomoc bývalý útočník, s 903 body nejproduktivnější hokejista extraligové historie.
Jaké bylo poprvé si vyzkoušet vést tým jako hlavní trenér?
Byl to spíš jen takový pozápasový trénink na vyjetí, krátký, aby se kluci trochu sklouzli. Žádné velké pokyny jsem si chystat nemusel, šlo spíš o to, vyčistit si hlavu. Je to pro každého nepříjemné, když se mění realizační tým, jsme za to zodpovědní všichni. Snažili jsme se nastavit si hlavy tak, že se zase za chvíli hraje. Ne se rýpat v tom, že se nám nedaří.
A proč se nedaří? Z posledních sedmi zápasů jste vyhráli jediný a v tabulce jste předposlední.
Největší problém jsme měli s brankáři, rozsypalo se mám to hned na začátku sezony. Když jsme tým doplnili, chytili jsme se, ale teď nám zase vypadli dva přesilovkoví beci. Nedaří se nám konsolidovat výkony, děláme docela zbytečné chyby. Nejsme v pohodě, psychika trošku padá dolů a tým si úplně nevěří..
Proto Martin Pešout nabídl rezignaci?
Nemám to rád, zažil jsem to jako hráč, teď poprvé i z této pozice. Je to stejně nepříjemné a samozřejmě bych se tomu raději vyhnul, ale trenér asi chtěl týmu dát nový impulz a tohle už bylo jediné, co mohl udělat.
Posílíte i hráčský kádr?
Určitě se podíváme na to, jestli by šel tým ještě doplnit, nebo zda by připadala v úvahu nějaká výměna. Ale každý si hráče na konec sezony drží, muselo by to dávat smysl a finance jsou taky omezené. Nemůžeme si vyskakovat.
Proč nebyla ve hře varianta, že převezmete Chomutov jako hlavní trenér nastálo?
Nechtěl bych do toho skočit hned, nemám s tím zkušenosti. I když jsem hrál dlouho hokej, z té střídačky je to něco jiného. Chtěl jsem začít u mládeže, zapojit se do nějakých tréninků, ten záskok u áčka vyplynul ze situace. Ale už realizačnímu týmu Martina Pešouta jsem pomáhal s přesilovkami, dával jsem nějaké postřehy. Je možné, že teď zapojím také, třeba jako jeden z asistentů. Záleží na novém trenérovi.
Co bude cílem Pirátů pro zbytek sezony?
Celou dobu říkám, že se chceme dostat se play off, když teď vidím tabulku, tak nám už play off začalo. Věřím, že se od toho spodku odpíchneme a porveme se o desítku, i když to bude těžké.
Z první ligy sílí tlak na zrušení baráže o extraligu, objevují se i návrhy na uzavření soutěže. K jaké variantě se přikláníte?
Uzavřené soutěže se trošku bojím. Ve Finsku to uzavřeli a týmy, které neměly šanci na lepší výsledek či play off, už od půlky soutěže rozprodávaly kádry a uvolňovaly své nejlepší hráče. Ty zápasy pak mají horší úroveň. Takhle to nutí všechny týmy hrát na sto procent, aby se vyhnuly starostem se záchranou.
Takže jste spíš pro přímý postup a sestup?
Nebál bych se přímého postupu a sestupu, baráž bych zrušil. A nebo ji aspoň rozšířil a hrál systémem, co jsem zažil já. Poslední dva týmy z extraligy plus dva nejlepší z první ligy. Ta klasická baráž je hodně těžká, ty protesty proti ní chápu. Asi budou sílit, protože i v první lize chceme mít aspoň nějakou šanci porvat se o extraligu.