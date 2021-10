Víc než dvě branky těšila jihlavského útočníka Fronka výhra

Řečí čísel: v domácí CZ Loko Areně Dukla od konce září urvala jediný z dvanácti možných bodů, při venkovních za stejné období z patnácti bodů utekl jen jeden.



Ve středu svěřenci trenéra Viktora Ujčíka hráli ve Frýdku-Místku. A v duchu dříve uvedeného si odvezli vítězství 5:2.

„Tenhle zápas neměl kam uhnout,“ říká jihlavský útočník Jiří Fronk. „Od úvodní třetiny jsme měli převahu ve hře, více střel, šancí... Nějaké góly tam mohly napadat už v první třetině a hráli bychom v klidu. Ale spadlo nám to tam až ve druhé části, kdy jsme si udělali dostatečný náskok,“ zmiňuje průběžné vedení 3:0, které si Dukla stačila zásahy Jiřího Fronka, Filipa Semana a Filipa Eliáše vypracovat mezi 26. a 31. minutou.

A když domácí snížili, přidali hosté v poslední minutě druhé třetiny další dvě trefy. „Převaha v zápase byla celkově na naší straně,“ uvedl Fronk, který svou druhou trefou v zápase zvyšoval na 4:1. „Když se vyhraje, je to vždy příjemnější, než když dáte góly a váš tým prohraje. Při výhře se totiž každý individuální úspěch násobí,“ usmívá se Fronk.

Ten doufá, že hned v příštím zápase, ve kterém Dukla zítra hostí Benátky nad Jizerou, svou aktuální nepříjemnou domácí bilanci opraví. „Věřím, že to prolomíme a série domácích porážek už nebude pokračovat,“ je přesvědčen sedmadvacetiletý forvard. „Prostě budu věřit tomu, že to byla nějaká blbá shoda náhod, už se to nebude opakovat a začne se doma vyhrávat.“

Ani v kabině se rozhodně nejedná o žádné tabu. „Samozřejmě se o tom bavíme, sem tam padne fórek, že na další domácí zápas snad raději pojedeme autobusem,“ říká Fronk. „Ale úplně to taky neřešíme, abychom to neměli v hlavách a nebyli v nějaké křeči.“