Vsetínští hokejisté porazili Chomutov, uspěl i Tábor. Slavia je poslední

Vsetín zareagoval na první porážku v sezoně, kterou mu před týdnem připravil Havířov. Na desátém vítězství v sezoně se gólem a asistencí podílel Pavel Klhůfek, který se dotáhl na lídra produktivity soutěže a spoluhráče Tomáše Šmerhu, který rovněž jednou skóroval. Oba mají na kontě 15 bodů.
Na táborském vítězství se podílel gólem Pavel Novák, jenž se s osmi trefami vyrovnal v čele pořadí střelců Šmerhovi a litoměřickému Petru Tonovi. Třebíč si připsala pátou výhru za sebou i díky dvěma brankám Luboše Roba.
Ode dna tabulky se odrazil Zlín, který ukončil sérii osmi porážek výhrou v prodloužení 2:1 v Litoměřicích. Obě branky Beranů vstřelil Radek Číp. Stadion nenavázal na středeční obrat ve třetí třetině proti Pardubicím B a v tabulce je čtvrtý.
Na poslední místo klesla pražská Slavia, jež prohrála 1:2 v Přerově. Vítěz základní části minulé sezony utrpěl pátou porážku v řadě a při bodové shodě se Sokolovem a Zlínem má nejhorší skóre.
Stejným výsledkem vyhrála i Jihlava v Kolíně, rozhodl o tom v závěru druhé třetiny gólem v oslabení slovenský útočník Marcel Štefančík. Úřadující mistr soutěže bodoval v šestém utkání za sebou a posunul se na sedmé místo s tříbodovou ztrátou za svého soupeře, který vyšel naprázdno po čtyřech výhrách.
29:55 P. Novák (Plášil, Pech)
30:23 Kříž
33:15 P. Novák (Nedelka, Pech)
56:00 Zadražil (Prokeš)
40:54 Kofroň (Petrovický)
F. Novotný (Bogač) – Kříž, Plášil, Eichler, Kvasnička, Nedelka, Benda, Hubata – Valský, Mertl (A), Tomáš Chlubna – Hořejší, Pech (C), Jungwirth – Slavíček, Prokeš (A), P. Novák – Dančišin, Zadražil, Babka.
Dolejš (Javorek) – Ročák, Hrbas (A), Matiaško, Průšek, Prčík, Petrovický, Zielinski – Ostřížek (C), Kofroň (A), Ižacký – Střondala, Lednický, Gerych – Macháček, Haas, R. Švančara – Spěváček, Vojáček.
Rozhodčí: Micka, Jechoutek – Jindra, Teršíp
Počet diváků: 1402
55:06 Suhrada (Lang)
14:42 Číp (Válek)
63:10 Číp
Michajlov (Volevecký) – Pavlák, Suhrada, Smetana (A), Bjakov, Samson, Koštoval, T. Tůma – Malát, Kuťák (C), Sklenář – Ton, Kern (A), Přibyl – Pérez, Hujer, Lang – Holčák, Jelínek, R. Chlán – S. Fiala.
Huf (Kantor) – Štibingr, Talafa, Škůrek (A), Ondračka, Guévin, Zavřel, Port – Číp, Heš, Jarůšek (A) – Doktor, Holba, Válek – Bačo, P. Sedláček (C), Vaculík – Köhler, Dubrava.
Rozhodčí: Kostourek, Hucl – Kokrment, Bertlík
17:57 Kucsera (Zaťovič)
25:12 Kordule (Razgals, Ševčík)
27:35 Zaťovič (Kordule, Teper)
59:27 Chroboček (Bednář)
13:57 Macek (Kalužík, Rájek)
56:50 Chabada (Kusý, Kaplan)
Žukov (Kořének) – Kubíček, Stříteský, Teper, Chroboček (A), Bilčík, Ševčík – Kordule, Süss, Razgals – Zaťovič (C), Mrva, Kucsera – Šuhaj, Bednář (A), O. Šedivý – Toma, Koudelný, Klimša.
Vondraš (28. Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Vápeník, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Formánek, Rákos (A), Kusý – Pekař, Hauser, Kaplan – Kalužík, A. Fiala, Macek – Pavlata, Jevtěchov, Štěpánek.
Rozhodčí: Matoušek, Rapák – Rakušan, Bartoň
Počet diváků: 1798
28:24 Tomeček
41:10 Anděl (Tomeček, Pechanec)
29:18 M. Beran (Průžek, Polák)
Kavan (Honzík) – Černý, Šišák, Mrázek, D. Novotný, M. Novák (A) – Pěnčík, Krisl (C), Žálčík – Tomeček, Ďurkáč, Zbořil (A) – Ministr, Pechanec, Březina – Mozr, Chludil, Čechmánek – Hradil, Vehovský, Anděl.
Ebenstreit (Pavelka) – Holý (C), Hrdinka, Elias, Gricius, Průžek – Gaspar (A), Havlín, Berka – Trunda, Šťovíček, Kočí – Piskáček, Kružík, Polák – M. Beran, Havránek, Židlický – Tichý, Varvařovský.
Rozhodčí: Mrkva, Schenel – Mikšík, Otáhal
Počet diváků: 1406
33:34 Kverka (Pulpán, Šik)
54:22 Perčič (Csamangó, Dalecký)
23:51 Rob (Bartejs, Ferda)
38:08 Stehlík (Dočekal, Psota)
43:32 Rob (Ošmera)
Habal (Dybal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), Perčič, Dorot, J. Müller, Dlapa – Osmík, Kverka (A), Šik – Vracovský, Dalecký (A), Csamangó – Šiler, M. Adámek, Janata – Šlechta, Lučkin, Dommers.
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Stehlík, Bartejs, T. Müller, Tureček, Bukač, Ošmera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Ferda – Jan Kučera, Vodný, V. Brož.
Rozhodčí: Valenta, Petružálek – Baxa, Sýkora
Počet diváků: 1074
35:03 Zvagulis
00:45 Čachotský (Cachnín, L. Mareš)
39:24 Štefančík (Jaroslav Brož)
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Bernad, T. Moravec, Hampl, Piegl – Šimek, P. Moravec, Chalupa – Pajer, Malínek, Zvagulis – Ouřada, Pokorný, Dlouhý (A) – Hora, Adamec.
A. Beran (Žajdlík) – Bergmanis, Ozols, L. Mareš, Riedl, Švec, Rašner, Dundáček – Michnáč, Kulda, Lhoták – Cachnín, Menšík, Čachotský (C) – Štefančík, Kuprijanov, Harkabus (A) – Winder, Pořízek, Jaroslav Brož.
Rozhodčí: Horák, Domský – Klouček, Hájková
Počet diváků: 1658
16:01 Straka (Šmerha)
26:02 Klhůfek (Slováček)
27:18 Plos (Costa, Jenáček)
47:24 Šmerha (Klhůfek, Suchý)
20:19 Coskey (Hanzl, Přikryl)
48:55 Bareš (Pinkas, Žižka)
52:32 Pinkas (Bareš)
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Hryciow, Slováček (C), Šalda, Weinhold, Jenáček, Zahradníček (A), Kříženecký – Suchý, Půček, Jandus – Straka, Klhůfek (A), Šmerha – Costa, Dědek, Plos – E. Pospíšil, Š. Bláha, L. Adámek – Matějček.
Málek (Jekel) – Baránek, Pinkas, Havel, Matějíček, Žovinec (C), Konvalinka, Žižka – Redlich, Hanzl, Coskey – Boucher, Přikryl (A), Bareš – Eret, Badinka, M. Tůma (A) – O. Bláha, Matyáš Svoboda, T. Svoboda – Šilar.
Rozhodčí: Wagner, Grygera – Král ́, Juránek
Počet diváků: 2582
Tabulka:
|1.
|Vsetín
|11
|8
|2
|1
|0
|46:17
|29
|2.
|Tábor
|12
|7
|2
|0
|3
|34:22
|25
|3.
|Třebíč
|12
|6
|1
|3
|2
|32:28
|23
|4.
|Litoměřice
|12
|6
|1
|2
|3
|44:31
|22
|5.
|Pardubice B
|12
|6
|2
|0
|4
|38:34
|22
|6.
|Kolín
|12
|4
|4
|1
|3
|33:30
|21
|7.
|Jihlava
|11
|4
|2
|2
|3
|25:28
|18
|8.
|Frýdek-Místek
|12
|4
|2
|1
|5
|36:37
|17
|9.
|Havířov
|12
|3
|2
|3
|4
|31:30
|16
|10.
|Přerov
|12
|5
|0
|0
|7
|26:41
|15
|11.
|Chomutov
|12
|3
|0
|2
|7
|30:40
|11
|12.
|Sokolov
|12
|2
|1
|2
|7
|30:42
|10
|13.
|Zlín
|12
|2
|1
|2
|7
|29:41
|10
|14.
|Slavia Praha
|12
|2
|1
|2
|7
|29:42
|10