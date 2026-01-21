Vedoucí Slavia doma zdolala Litoměřice, Vsetín si poradil s Přerovem

Slavia dosáhla na páté vítězství z posledních šesti zápasů, přestože po první třetině prohrávala po brankách Jiřího Pospíšila a Roberta Chlána 0:2. Mezi 26. a 35. minutou ale otočil stav hattrickem Milan Čermák. Náskok ještě zvýšil Vojtěch Polák. Sekundu před koncem druhé části zkorigoval stav opět Pospíšil, ale Štěpán Havránek s Jiřím Průžkem zpečetili výhru Pražanů.
Jihlavská Dukla rozhodla o třetím vítězství za sebou už mezi 11. a 17. minutou, kdy jí zařídili vedení 3:0 Tomáš Harkabus, obránce Daniel Bukač a Richard Cachnín. První gól dali domácí ve vyprodané Horácké Aréně v přesilové hře a druhý v oslabení. Ve druhé části se prosadil podruhé Harkabus, v 52. minutě se trefil Filip Dundáček a tři sekundy před koncem dovršil v přesilovce pěti proti třem Harkabus hattrick. Brankář Adam Beran udržel potřetí v sezoně čisté konto. Horácká Slavia prohrála už poosmé za sebou a získala při této černé sérii jen tři body.
Kolín oslavil čtvrté vítězství v řadě. Už po 87 sekundách dostal Středočechy do vedení Oskar Haas a v polovině úvodní části zvýšil v oslabení bek Jan Hampl. Další góly přidali Matěj Gardoň a Lukáš Pajer. Brankář Jakub Soukup vychytal čtvrtou nulu v ročníku. Piráti prohráli pátý z uplynulých šesti duelů.
|
Jihlava zvládla nájezdy ve Zlíně, vedoucí Slavia porazila Třebíč. Slaví také Kolín
Vsetín porazil doma Přerov 5:2 a dosáhl teprve na druhou výhru z uplynulých pěti duelů. Dvěma brankami včetně vítězného k tomu přispěl Štěpán Matějček. Gól a dvě asistence si za vítěze připsal Tomáš Šmerha. Zubři prohráli potřetí za sebou.
Zlín zvítězil v Sokolově 3:1 a posunul se na 10. místo před Pardubice B, které doma v Chrudimi podlehly Táboru 2:4. Berani ve druhé části získali dvoubrankový náskok díky gólům beka Václava Vebra a Zdeňka Doležala, který využil přesilovku. Po snížení Františka Klejny přidal pojistku v závěru Jakub Šlahař.
Vítěznou branku Tábora dal v čase 39:25 z trestného střílení Josef Hasman. Gól a asistenci si za vítěze připsal zadák Tomáš Kubata. Záložní tým Dynama po sérii pěti výher neuspěl podruhé za sebou.
Poslední Poruba vyhrála na ledě dvanáctého Frýdku-Místku 2:1 po samostatných nájezdech, připsala si třetí vítězství z posledních čtyř zápasů a přiblížila se mu na dva body. Za třináctým Chomutovem zaostává o bod. V šesté sérii rozstřelu rozhodl Lotyš Emils Gegeris.
25:29 Čermák (F. Kočí, Gaspar)
28:00 Čermák (Gricius, Matěj Beran)
34:48 Čermák (Gricius)
36:54 Polák (Holý)
44:04 Š. Havránek (Průžek, J. Knotek)
59:16 Průžek (J. Knotek)
08:34 Jiří Pospíšil
14:39 R. Chlán
39:59 Jiří Pospíšil (Plos)
Ebenstreit (J. Pavelka) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), F. Kočí, Š. Havránek, Perčič, Stejskal – Šťovíček, Polák, Berka – Matěj Beran, Gricius, Čermák – Průžek, J. Knotek (A), Trunda – Slavíček, Tichý, Havrda.
Volevecký (Kalista) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (A), J. Tůma, Pavlák, Tomov, Samson – Costa, Kern, Lang – Plos, Kuťák (C), Bernovský – F. Novák, Hujer, Jelínek – R. Chlán, Špilka, Jiří Pospíšil – S. Fiala.
Rozhodčí: Barek, Kosnar – Juránek, Maňák
04:03 Straka (Ďurkáč, Slováček)
14:08 Šmerha (Straka)
29:14 Matějček (Stříteský, Šmerha)
52:52 Prokeš (Šmerha)
58:24 Matějček (Hořanský)
01:16 Pechanec (Zdráhal, Indrák)
18:15 J. Hanák (Mozr, Hradil)
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Stříteský, Zahradníček, Slováček, Dujsík, Staněk, Marcel, Ďurkáč – Rob, Klhůfek, Jonák – Šmerha, M. Novák, Jandus – Frömel, Dědek, Straka – Š. Bláha, Matějček, Hořanský – Prokeš.
Švančara (Němeček) – Černý, Krisl, Šišák, Zdráhal, Pěnčík, Mozr, Pala – Nášel, M. Tomeček, Březina – Indrák, Pechanec, L. Adámek – D. Moravec, Hradil, Boltvan – Zembol, David Dobša, J. Hanák.
Rozhodčí: Wagner, Valenta – Kráľ, Dědek
Počet diváků: 2190
27:37 Urbanec (Svačina, Matiaško)
36:08 Mikyska (Ježek, Lundgren)
Gegeris
Dolejš (Schnattinger) – Byrtus, Urbanec, Průšek, Hrbas, Teper (A), Kalkis, Volas – Kofroň, Ostřížek (A), Klimek (C) – Ižacký, Střondala, Kubiesa – Svačina, Matiaško, Cedzo – Ramik, Tyczynski, Kozlík – Gerych.
Kavan (Pařík) – Nilsson, Jeřábek, Prčík, Sedlák, Bartko, Ježek (A), Bialy – Razgals, Marosz, Gegeris – Gřeš, Vachovec (A), Šoustal – Přibyl, Roman (C), Kotala – Lundgren, Mikyska, Berisha – Sloboda.
Rozhodčí: Obadal, Pilný – Rakušan, Tvrdý
Počet diváků: 1018
20:32 Rákos (Kolář, Kaplan)
41:07 Urban (Formánek, Žálčík)
12:43 Červený (Hruška, Kříž)
21:23 Hubata (Hruška, Bernad)
39:25 Hasman
42:41 Valský (Hubata, Karabáček)
Vomáčka (Moustafa) – Kolář (A), Švec, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Vápeník – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Formánek, Urban, Žálčík – Pavlata, A. Fiala, Kalužík – Pochobradský, Rouha, Macek – Jevtěchov.
Strmeň (Málek) – Kříž, Plášil (A), Bernad, Benda, Hubata, Weinhold, Suchánek (C) – Hruška, Hoch, Červený – Karabáček, Mertl (A), Valský – Hasman, Dančišin, Humeník – T. Doležal, Babka, Všetečka – Jungwirth.
Rozhodčí: Zavřel, Rapák – Otáhal, Vašíček
Počet diváků: 154
01:27 Haas (Zvagulis)
09:39 Hampl (Vlach)
32:51 Gardoň (Pajer, T. Moravec)
48:23 Pajer (Černohorský, A. Adamec)
Soukup (Kasal) – T. Tůma, Sýkora, Černohorský, A. Adamec, T. Moravec, Hampl – Musil (A), Štohanzl, Vlach (A) – Veselý, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Skořepa, Haas – Pokorný, Dlouhý (C), Pajer – P. Král.
Lukeš (Vay) – Baláž, Krutil, Kadeřávek, Hejda, T. Žižka, Havel, Jenáček – Sklenář, P. Chlán (A), Ouřada – Coskey (A), Forsblom, Káňa – Kratochvíl, Eret, Gut – M. Tůma (C), Tadeáš Svoboda, Havelka – Bečvář.
Rozhodčí: Mrkva, Petružálek – Roischel, Hájková
Počet diváků: 847
10:52 Harkabus (Cachnín, Strejček)
13:25 Bukač (Čachotský, Strejček)
16:41 Cachnín (Krenželok, Čachotský)
36:17 Harkabus (Dundáček, Burkov)
51:52 Dundáček (Čachotský, Cachnín)
59:57 Harkabus (Čachotský, Strejček)
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Krenželok, Bukač, Ozols, Strejček (A), Chvátal – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Kulda, Štefančík – T. Havránek, Toman, Pořízek.
Mičán (17. Jan Brož) – Stehlík, Matějíček, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Vodný (A), Michálek, Dočekal (C) – Ondráček, Bittner (A), Psota – Kučera, Malý, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kuba, Tecl.
Rozhodčí: Jaroš, Bernat – Polák, Brož
Počet diváků: 5750
52:17 Klejna (Csamangó)
31:56 Veber (Kordule)
39:01 Z. Doležal (A. Salonen, Paukku)
59:46 Šlahař (Válek)
Habal (Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Pulpán (C), Šedivý, Rohan (A), Pinkas, Rulík, Nedelka – Krežolek, Dalecký (A), Číp – M. Váňa, Osmík, Csamangó – Kupčo, T. Knotek, Vrhel – Šlechta, M. Adámek, Janata.
Čiliak (Šimšálek) – Ondračka, Veber, Čáp, Zavřel, Talafa, A. Salonen, Štibingr – Chludil, Kordule, Paukku – Válek, Čechmánek, Šlahař (A) – P. Svoboda, Sadovikov, Z. Doležal – Mužík, Sedláček (A), Köhler (C) – Říčka.
Rozhodčí: Tomáš Horák, Jan Hucl – Ondřej Malý, Jan Bertlík
Počet diváků: 463