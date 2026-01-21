Vedoucí Slavia doma zdolala Litoměřice, Vsetín si poradil s Přerovem

Hokejisté vedoucí Slavie vyhráli ve 42. kole první ligy doma nad čtvrtými Litoměřicemi 6:3 a mají stále v čele náskok osmi bodů před druhou Jihlavou i třetím Kolínem. Dukla doma v derby celků z Vysočiny rozdrtila trápící se Třebíč 6:0 a Kolín před vlastním publikem zdolal předposlední Chomutov 4:0.

Vsetínský gólman Miroslav Svoboda hledí na puk v utkání s Přerovem. | foto: Jan SalačMAFRA

Slavia dosáhla na páté vítězství z posledních šesti zápasů, přestože po první třetině prohrávala po brankách Jiřího Pospíšila a Roberta Chlána 0:2. Mezi 26. a 35. minutou ale otočil stav hattrickem Milan Čermák. Náskok ještě zvýšil Vojtěch Polák. Sekundu před koncem druhé části zkorigoval stav opět Pospíšil, ale Štěpán Havránek s Jiřím Průžkem zpečetili výhru Pražanů.

Jihlavská Dukla rozhodla o třetím vítězství za sebou už mezi 11. a 17. minutou, kdy jí zařídili vedení 3:0 Tomáš Harkabus, obránce Daniel Bukač a Richard Cachnín. První gól dali domácí ve vyprodané Horácké Aréně v přesilové hře a druhý v oslabení. Ve druhé části se prosadil podruhé Harkabus, v 52. minutě se trefil Filip Dundáček a tři sekundy před koncem dovršil v přesilovce pěti proti třem Harkabus hattrick. Brankář Adam Beran udržel potřetí v sezoně čisté konto. Horácká Slavia prohrála už poosmé za sebou a získala při této černé sérii jen tři body.

Kolín oslavil čtvrté vítězství v řadě. Už po 87 sekundách dostal Středočechy do vedení Oskar Haas a v polovině úvodní části zvýšil v oslabení bek Jan Hampl. Další góly přidali Matěj Gardoň a Lukáš Pajer. Brankář Jakub Soukup vychytal čtvrtou nulu v ročníku. Piráti prohráli pátý z uplynulých šesti duelů.

Jihlava zvládla nájezdy ve Zlíně, vedoucí Slavia porazila Třebíč. Slaví také Kolín

Vsetín porazil doma Přerov 5:2 a dosáhl teprve na druhou výhru z uplynulých pěti duelů. Dvěma brankami včetně vítězného k tomu přispěl Štěpán Matějček. Gól a dvě asistence si za vítěze připsal Tomáš Šmerha. Zubři prohráli potřetí za sebou.

Zlín zvítězil v Sokolově 3:1 a posunul se na 10. místo před Pardubice B, které doma v Chrudimi podlehly Táboru 2:4. Berani ve druhé části získali dvoubrankový náskok díky gólům beka Václava Vebra a Zdeňka Doležala, který využil přesilovku. Po snížení Františka Klejny přidal pojistku v závěru Jakub Šlahař.

Vítěznou branku Tábora dal v čase 39:25 z trestného střílení Josef Hasman. Gól a asistenci si za vítěze připsal zadák Tomáš Kubata. Záložní tým Dynama po sérii pěti výher neuspěl podruhé za sebou.

Poslední Poruba vyhrála na ledě dvanáctého Frýdku-Místku 2:1 po samostatných nájezdech, připsala si třetí vítězství z posledních čtyř zápasů a přiblížila se mu na dva body. Za třináctým Chomutovem zaostává o bod. V šesté sérii rozstřelu rozhodl Lotyš Emils Gegeris.

Maxa liga
42. kolo 21. 1. 2026 18:00
HC Slavia Praha : HC Stadion Litoměřice 6:3 (0:2, 4:1, 2:0)
Góly:
25:29 Čermák (F. Kočí, Gaspar)
28:00 Čermák (Gricius, Matěj Beran)
34:48 Čermák (Gricius)
36:54 Polák (Holý)
44:04 Š. Havránek (Průžek, J. Knotek)
59:16 Průžek (J. Knotek)
Góly:
08:34 Jiří Pospíšil
14:39 R. Chlán
39:59 Jiří Pospíšil (Plos)
Sestavy:
Ebenstreit (J. Pavelka) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), F. Kočí, Š. Havránek, Perčič, Stejskal – Šťovíček, Polák, Berka – Matěj Beran, Gricius, Čermák – Průžek, J. Knotek (A), Trunda – Slavíček, Tichý, Havrda.
Sestavy:
Volevecký (Kalista) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (A), J. Tůma, Pavlák, Tomov, Samson – Costa, Kern, Lang – Plos, Kuťák (C), Bernovský – F. Novák, Hujer, Jelínek – R. Chlán, Špilka, Jiří Pospíšil – S. Fiala.

Rozhodčí: Barek, Kosnar – Juránek, Maňák

Maxa liga
42. kolo 21. 1. 2026 17:30
VHK ROBE Vsetín : HC ZUBR Přerov 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
Góly:
04:03 Straka (Ďurkáč, Slováček)
14:08 Šmerha (Straka)
29:14 Matějček (Stříteský, Šmerha)
52:52 Prokeš (Šmerha)
58:24 Matějček (Hořanský)
Góly:
01:16 Pechanec (Zdráhal, Indrák)
18:15 J. Hanák (Mozr, Hradil)
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Stříteský, Zahradníček, Slováček, Dujsík, Staněk, Marcel, Ďurkáč – Rob, Klhůfek, Jonák – Šmerha, M. Novák, Jandus – Frömel, Dědek, Straka – Š. Bláha, Matějček, Hořanský – Prokeš.
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Černý, Krisl, Šišák, Zdráhal, Pěnčík, Mozr, Pala – Nášel, M. Tomeček, Březina – Indrák, Pechanec, L. Adámek – D. Moravec, Hradil, Boltvan – Zembol, David Dobša, J. Hanák.

Rozhodčí: Wagner, Valenta – Kráľ, Dědek

Počet diváků: 2190

Maxa liga
42. kolo 21. 1. 2026 17:00
HC Frýdek-Místek : Poruba 1:2N (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
27:37 Urbanec (Svačina, Matiaško)
Góly:
36:08 Mikyska (Ježek, Lundgren)
Gegeris
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Byrtus, Urbanec, Průšek, Hrbas, Teper (A), Kalkis, Volas – Kofroň, Ostřížek (A), Klimek (C) – Ižacký, Střondala, Kubiesa – Svačina, Matiaško, Cedzo – Ramik, Tyczynski, Kozlík – Gerych.
Sestavy:
Kavan (Pařík) – Nilsson, Jeřábek, Prčík, Sedlák, Bartko, Ježek (A), Bialy – Razgals, Marosz, Gegeris – Gřeš, Vachovec (A), Šoustal – Přibyl, Roman (C), Kotala – Lundgren, Mikyska, Berisha – Sloboda.

Rozhodčí: Obadal, Pilný – Rakušan, Tvrdý

Počet diváků: 1018

Maxa liga
42. kolo 21. 1. 2026 18:00
HC Dynamo Pardubice B : HC Tábor 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Góly:
20:32 Rákos (Kolář, Kaplan)
41:07 Urban (Formánek, Žálčík)
Góly:
12:43 Červený (Hruška, Kříž)
21:23 Hubata (Hruška, Bernad)
39:25 Hasman
42:41 Valský (Hubata, Karabáček)
Sestavy:
Vomáčka (Moustafa) – Kolář (A), Švec, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Vápeník – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Formánek, Urban, Žálčík – Pavlata, A. Fiala, Kalužík – Pochobradský, Rouha, Macek – Jevtěchov.
Sestavy:
Strmeň (Málek) – Kříž, Plášil (A), Bernad, Benda, Hubata, Weinhold, Suchánek (C) – Hruška, Hoch, Červený – Karabáček, Mertl (A), Valský – Hasman, Dančišin, Humeník – T. Doležal, Babka, Všetečka – Jungwirth.

Rozhodčí: Zavřel, Rapák – Otáhal, Vašíček

Počet diváků: 154

Maxa liga
42. kolo 21. 1. 2026 18:00
SC Marimex Kolín : Piráti Chomutov 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Góly:
01:27 Haas (Zvagulis)
09:39 Hampl (Vlach)
32:51 Gardoň (Pajer, T. Moravec)
48:23 Pajer (Černohorský, A. Adamec)
Góly:
Sestavy:
Soukup (Kasal) – T. Tůma, Sýkora, Černohorský, A. Adamec, T. Moravec, Hampl – Musil (A), Štohanzl, Vlach (A) – Veselý, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Skořepa, Haas – Pokorný, Dlouhý (C), Pajer – P. Král.
Sestavy:
Lukeš (Vay) – Baláž, Krutil, Kadeřávek, Hejda, T. Žižka, Havel, Jenáček – Sklenář, P. Chlán (A), Ouřada – Coskey (A), Forsblom, Káňa – Kratochvíl, Eret, Gut – M. Tůma (C), Tadeáš Svoboda, Havelka – Bečvář.

Rozhodčí: Mrkva, Petružálek – Roischel, Hájková

Počet diváků: 847

Maxa liga
42. kolo 21. 1. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : SK Horácká Slavia Třebíč 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Góly:
10:52 Harkabus (Cachnín, Strejček)
13:25 Bukač (Čachotský, Strejček)
16:41 Cachnín (Krenželok, Čachotský)
36:17 Harkabus (Dundáček, Burkov)
51:52 Dundáček (Čachotský, Cachnín)
59:57 Harkabus (Čachotský, Strejček)
Góly:
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Krenželok, Bukač, Ozols, Strejček (A), Chvátal – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Kulda, Štefančík – T. Havránek, Toman, Pořízek.
Sestavy:
Mičán (17. Jan Brož) – Stehlík, Matějíček, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Vodný (A), Michálek, Dočekal (C) – Ondráček, Bittner (A), Psota – Kučera, Malý, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kuba, Tecl.

Rozhodčí: Jaroš, Bernat – Polák, Brož

Počet diváků: 5750

Maxa liga
42. kolo 21. 1. 2026 18:00
HC Baník Sokolov : RI Okna Berani Zlín 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Góly:
52:17 Klejna (Csamangó)
Góly:
31:56 Veber (Kordule)
39:01 Z. Doležal (A. Salonen, Paukku)
59:46 Šlahař (Válek)
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Pulpán (C), Šedivý, Rohan (A), Pinkas, Rulík, Nedelka – Krežolek, Dalecký (A), Číp – M. Váňa, Osmík, Csamangó – Kupčo, T. Knotek, Vrhel – Šlechta, M. Adámek, Janata.
Sestavy:
Čiliak (Šimšálek) – Ondračka, Veber, Čáp, Zavřel, Talafa, A. Salonen, Štibingr – Chludil, Kordule, Paukku – Válek, Čechmánek, Šlahař (A) – P. Svoboda, Sadovikov, Z. Doležal – Mužík, Sedláček (A), Köhler (C) – Říčka.

Rozhodčí: Tomáš Horák, Jan Hucl – Ondřej Malý, Jan Bertlík

Počet diváků: 463

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily...

Velkolepý obrat. Pardubice rozmetaly Kometu, hosté dostali hned sedm gólů

Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

Byť to tak po první třetině nevypadalo, dohrávka 22. kola hokejové extraligy přinesla jednoznačnou záležitost. Lídr tabulky z Pardubic rozprášil v repríze loňského finále brněnskou Kometu 7:1. Dvěma...

21. ledna 2026  17:50,  aktualizováno  21:01

Američanům vypadl z olympijské nominace vítěz Stanley Cupu. Nahradí ho mistr světa

Jackson LaCombe (vpravo) z USA a Eeli Tolvanen z Finska.

V nominaci hokejistů Spojených států amerických na únorové olympijské hry v Miláně nahradil zraněného obránce Setha Jonese z Floridy pětadvacetiletý Jackson LaCombe z Anaheimu. Ten dosud...

21. ledna 2026  18:38

Mám psychické problémy, přiznal brankář Ottawy. Lhali o něm, že byl nevěrný

Brankář Ottawy Linus Ullmark inkasuje v utkání proti New York Rangers.

V posledních týdnech prožívá náročné okamžiky. Od vánočních svátků v NHL nechytá, vzal si osobní volno, během kterého odrážel i lživé spekulace o nevěře. Linus Ullmark, brankář hokejové Ottawy,...

21. ledna 2026  17:05

Moták o Kundrátkově nominaci na OH: V obraně to nemusí být ono, ale bude stíhat

Tomáš Kundrátek z Třince (vlevo) ujíždí před olomouckým Kuskem.

Jeho jméno vzbudilo v nominaci největší pochybnosti. Tomáš Kundrátek. Hokejový mistr světa z roku 2024. Teď člen olympijské ekipy reprezentačního trenéra Radima Rulíka, která se za necelý měsíc...

21. ledna 2026  13:50

Sparťany čekají pokuty. Chybí disciplína a zodpovědnost, čílí se trenérský štáb

Kladno, 23. 11. 2025. Rytíři Kladno - Sparta Praha. Sparta slaví výhru s kotlem.

Pohoda uvnitř klubu rozhodně nepanuje. Další zápis do série nezdarů si hokejisté Sparty připsali v extraligovém utkání s Hradcem Králové (1:2N), ačkoliv vedli. A nezvládnutý závěr vyústil v ostrou...

21. ledna 2026  12:35

Unikátní chyba Třince, gól zmařil bizarní ofsajd. Všem se omlouvám, kál se Sikora

Petr Sikora dává gól, pro ofsajd ho však sudí nakonec odvolali.

Ve fotbalové metrice očekávaných gólů by se tato situace blížila maximální hodnotě jedna. Jenže vyloženou šancí třinečtí hokejisté pohrdli. Navíc v prodloužení, kdy mohli utkání rozhodnout a z Plzně...

21. ledna 2026  10:13

Faksa s Pastrňákem bodovali ve vzájemném souboji, Dobeš vychytal výhru

Jakub Dobeš chytá puk do lapačky v utkání s Minnesotou.

V osmi úterních zápasech hokejové NHL bodovali dva Češi. Stalo se tak u výhry Dallasu 6:2 nad Bostonem, kdy si po jedné asistenci připsali Radek Faksa a David Pastrňák. Po menší odmlce Montreal...

21. ledna 2026  7:11,  aktualizováno  8:30

Životní dílo anděla spásy. Výhra nad Rusy zpětně těší Haška víc, bronz z Turína nemá

Premium
Dominik Hašek slaví s Martinem Strakou poté, co Kanadě chytil rozhodující...

Famózní zákroky Dominika Haška na olympiádě v Naganu přiváděly trnoucí fanoušky i jeho spoluhráče k povznášejícímu nadšení a nefalšovanému úžasu, zatímco soupeři po nich propadali čirému zoufalství....

21. ledna 2026

Hokejová Liga mistrů bude mít švédské finále. O titul se střetne Lulea s Frölundou

Hokejisté týmu Lulea slaví gól do sítě sparťanského brankáře Jakuba Kováře

Hokejová Liga mistrů bude mít po čtyřech letech od triumfu Rögle opět švédského vítěze. Ve finále se utkají Frölunda a Lulea. Frölundě stačila v odvetě semifinále k postupu i domácí remíza 2:2 s...

20. ledna 2026  22:52

Plzeň před Třincem uhájila pozici. Hradec v nájezdech udolal Spartu

Hráči Plzně slaví s hrdinou duelu brankářem Nickem Malíkem vítězství nad...

V předehrávce 44. kola porazila Plzeň po samostatných nájezdech Třinec 2:1 a o bod zůstává druhá právě před Oceláři. Domácí brankář Nick Malík vychytal všech pět třineckých pokusů, utkání nakonec...

20. ledna 2026  17:15,  aktualizováno  21:41

20. ledna 2026  19:50

Tradiční klub na ústupu, co dál s Rangers? Manažer je v pasti, pustí ruskou superstar

Artěmij Panarin přejíždí s pukem modrou čáru.

Hokejisté Rangers zase spadli na dno. Po psychické stránce i v tabulce. Klubu z New Yorku se nedaří, play off se mu vzdaluje. Tak co s tím? „Do přestavby nepůjdeme, ale přeskládáme tým kolem...

20. ledna 2026  16:05

