Vedl i Jágra, teď má trenér Čermák spasit Piráty, poslední v první lize

„V naší situaci jsme hledali někoho zkušeného, kdo už má za sebou několik sezon mezi dospělými,“ vysvětlil Čermákovo angažování Jiří Sochor, majitel klubu a manažer A-týmu.
Na střídačce Pirátů po sobotním výbuchu 1:6 na Slavii skončil trenérský triumvirát Richard Lobo, Jakub Grof a Viktor Hübl. V nedělním utkání s Pardubicemi B, které skončilo porážkou 3:4 po nájezdech, se mužstva provizorně ujali mládežničtí trenéři Petr Jíra a Jan Hranáč.
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Nástup Čermáka dává logiku i proto, že Chomutov spolupracuje s Kladnem, které na sever Čech poslalo několik hokejistů. „Vnímáme jako výhodu, že v minulosti vedl řadu hráčů, kteří jsou nyní u nás, takže je dobře zná. Byli jsme v kontaktu už dříve, proto jsme ho nyní oslovili znovu. A jsme rádi, že jsme se dohodli,“ uvedl Sochor.
Trenéři Pirátů od krajské ligy
Piráti mají od pádu do krajské ligy již šestého hlavního trenéra.
Šestapadesátiletý rodák z Kladna nastupoval devět sezon v tamním útoku mezi tuzemskou elitou, zahrál si mimo jiné ještě s Milanem Novým či mladičkým Jaromírem Jágrem, jehož později vedl jako hlavní kouč na střídačce Rytířů.
Jako asistent a později i coby hlavní trenér jim pomohl k návratu do extraligy. Rok působil v Českých Budějovicích, dvě sezony figuroval u české reprezentace do 18 let. Naposledy vedl Kladno, v průběhu minulého ročníku skončil a nahradil ho Tomáš Plekanec.
Svého asistenta si Čermák vybere sám. Spolu se budou snažit zlomit nepříznivou bilanci, Piráti prohráli 13 z posledních 17 zápasů. Od předposledního Sokolova je dělí dva body. Středeční derby s Litoměřicemi startuje už v 15.15 hodin.