V Přerově neví, co bude. Klub by rád semifinále, ale řešit musí i vlastní existenci

„Budu spokojený, pokud se dostaneme do předkola play off, přímý postup do čtvrtfinále by byl navíc. Sen? Historicky první semifinále,“ povídal před sezonou jednatel klubu Tomáš Pluháček.
Poslední umístění v top šestce první ligy datují Zubři do sezony 2021/22, kdy skončili pátí. Pak následovaly dvě osmá a jedno sedmé místo. Od začátku aktuálního ročníku ale Přerované chytli dobrou, a hlavně konzistentní formu, stabilně si drží výkonnost.
V sezoně už stihli zdolat posledního finalistu Vsetín, lídra tabulky Slavii Praha i ambiciózní Zlín. To vše s vědomím, že klub trápí nejasná budoucnost.
Na začátku roku totiž dlouholetý generální partner přerovského hokeje Pivovar Zubr ukončil po 18 letech s klubem spolupráci, ten přitom zajišťoval takřka čtvrtinu ročního rozpočtu klubu. „Na tuto sezonu jsme zabezpečení, ale co bude pak? Hrozí i konec mužského hokeje v Přerově. Bez peněz se hokej dělat nedá,“ posteskl si jednatel Pluháček před sezonou.
Zubři nebudou zubři. Pivovar skončil s přerovským hokejem, strany se přou, čí je to vina
Ten má tak momentálně plné ruce práce se sháněním nového, movitého partnera. I proto klub vyhlásil novou iniciativu Všeci za MEO. „Cílem je spojit všechny, kterým na přerovském hokeji záleží,“ stojí v klubovém prohlášení.
Ambicí projektu je zajistit rozpočet i minimálně na další sezonu, podrobnosti k iniciativě představí klub na úterní tiskové konferenci.
„Přerov vnímám jako hokejové město. I mezi lidmi z hokejového prostředí má klub dobrý zvuk. Proto mě překvapuje, že některé velké firmy z regionu přerovský hokej zatím moc nepodporují. Bylo by skvělé, kdyby vedle současného majitele vstoupil do hokeje i někdo další. Úspěšný podnikatel či firma z regionu, místní patriot, případně investor zvenčí se vztahem ke sportu,“ řekl asi nejslavnější odchovanec Zubrů, mistr světa z roku 2024 a trojnásobný vítěz extraligy Tomáš Kundrátek, jenž si jako historicky první Přerovan zahrál zámořskou NHL.
X faktor Mikeska
Že se sportovní stránku od ekonomické daří zatím zdárně oddělovat, je zásluha především Michala Mikesky. Někdejší útočník, jenž vyhrál tuzemskou extraligu či ruskou KHL, zastává u Zubrů kromě pozice hlavního kouče nově také roli sportovního manažera. V květnu totiž v klubu po téměř deseti letech skončil ve funkci Pavel Hanák.
„Hany tu byl deset let, takže samozřejmě není snadné ho nahradit. Začal jsem tím, abych měl všechny věci včas hotové, všechny hráče v pořádku přihlášené. Během sezony se toho ale děje spousta, máte zranění, střídavé starty, doplnění, výměny, takže musím být aktivní. Někdy to vypadá tak, že nemusím nic dělat, a pak se čtyři dny nezvednu od počítače. Ale je to pro mě příjemná odpovědnost. Určitě to není tak, že bych z toho byl vyčerpaný,“ popsal Mikeska svoji novou roli.
U týmu je 49letý Mikeska dva roky, teď dostal rozpočet a volnost. De facto sám si sestavil tým a s vybranými hráči zatím zažívá povedenou sezonu. Nejasná budoucnost prý na skládání mančaftu neměla vliv. „Máte v kapse obnos, se kterým pracujete. Někdo má větší hromádku, někdo menší. Já jsem s týmem velmi spokojený, byť jsme nesehnali nějakého extra rozdílového hráče. Ale zaprvé je těžké někoho takového najít a zadruhé je těžké ho zaplatit. Týmu věřím, vybírali jsme si ho, dovolili jsme si i nějaké hráče odmítnout, protože jsme usoudili, že to není typologie pro nás, ačkoliv jsme třeba slyšeli, že je to škoda,“ řekl Mikeska.
Zkušenější ne, omlazení ano
„Náš cíl je dostat hráče na vyšší úroveň. Vybírali jsme hokejisty, u kterých očekáváme, že udělají krok dopředu. Takové, kteří se buď mohou ustálit v první lize, posunout se v týmové hierarchii, nebo udělat krok do extraligy. Zase jsme omladili. Určitě nebudeme zkušenější, ale sázíme na to, že jsme vybrali ty správné typy,“ podotkl trenér Přerova.
Pochvaloval si hlavně trio mládenců Mozr (18 let), Nášel (20 let) a Tomeček (21 let). „Z Marka Mozra jsem nadšený, ročník 2007. Je stále na začátku cesty. Martin Nášel je obrovský a na rozdíl od ostatních velkých mladých kluků výborně nakládá se svým tělem, dokáže ho koordinovat, hraje výborně do těla, byť je zatím trochu vyplašený na puku. A Michal Tomeček je kluk, který by zase mohl udělat krok k velkému hokeji,“ ocenil Mikeska.
A jeho ambice na sezonu? „Já to mám podobně jako asi všichni hráči a trenéři – každý chce vyhrát titul. A pak se postupně slevuje na to, co je reálné. Loni jsme v půlce sezony byli taky cca čtvrtí a stejně jsem se pořád díval na poslední místo, jak velký máme náskok, abychom nespadli,“ upozornil trenér.