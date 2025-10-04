Horor Slovanu, 0 bodů, skóre 0:21. Ale třetí restart už vyjde, věří kapitán

Petr Bílek
  6:25
Jako hasič zachraňuje lidi a majetek, jako hokejista ústecký Slovan. Jeho kapitán Štěpán Kuchynka s ním zůstává v dobrém i zlém. Navzdory hororovém vstupu do druhé ligy – tři porážky a skóre 0:21 – nepropadá depresi. „Věřím, že třetí restart klubu už vyjde,“ modlí se patriot v Kristových letech.
Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem -...

Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem - Havlíčkův Brod. Domácí kapitán Štěpán Kuchynka. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem -...
Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem -...
Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem -...
Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem -...
15 fotografií

Slovan, epizodně extraligový klub, letitě prvoligový, v poslední době krotí spíš dluhy než soupeře. Nasekal je arménský podivín Mikael Agateljan i jeho nástupci kolem snaživce Lukáše Vobeckého. Do třetice chce uspět Jaroslav Linet se zlatým olympionikem Janem Čalounem a jejich metoda je odlišná: utažené opasky, stabilizace, až pak rozkvět.

„Jsem rád, že přišel někdo, kdo mluví s pokorou. Nevyhlašuje velké cíle jako předchozí dvě vedení, nemá velké oči,“ zamlouvá se třiatřicetiletému útočníkovi, byť to znamená boj o přežití. „Pan Linet řekl, že cíl je záchrana. Už tady není profesionální tým, ale jako skoro všude ve druhé lize amatérský. Chodíme do práce, trénujeme odpoledne. To je cesta, jak Slovan zvednout.“

Hejduk hodil buly v Ústí, viděl debakl a mluvil o synech: Oba hrají za Harvard

Profesionální režim zažil Kuchynka ve Slovanu i v Německu, teď už čtvrtým rokem pracuje u hasičů. Když mu vyjde šichta, musí zápas oželet, ale snaží se je prohazovat nebo si brát volno. „Skloubit se to dá,“ nehledá výmluvy. „Samozřejmě dřív to bylo lepší, mohli jsme se soustředit jen na hokej, od dvanácti jsme měli volno. Teď po práci ještě na zimák, to je náročné pro všechny.“

Závazky, které vůči němu měl Agateljan, splatili jeho následovníci. Ovšem jejich dluhy zase přebralo současné vedení. „Staré se na to vykašlalo, nové se s námi domluvilo a postupně se s námi vypořádává,“ přibližuje Kuchynka finanční těžkosti.

Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem - Havlíčkův Brod. Domácí kapitán Štěpán Kuchynka se tlačí před branku, tísní ho Marek Kopic.

Úsporný, zhruba třímilionový rozpočet se propisuje i do podmínek pro tým. „Dřív jsem měl třeba 15 hokejek na sezonu, teď na mě vychází tak polovina. Šetří se na všem, to je jasné.“

Dlouho nebylo jasné, zda Slovan přežije. I kvůli pozdnímu startu přípravy se ještě mužstvo pořádně nesehrálo a do druhé ligy vstoupilo mizerně – 0:3 v Příbrami, 0:11 v domácí premiéře s Havlíčkovým Brodem před zraky legendy Milana Hejduka, 0:7 v Benátkách nad Jizerou.

„Hejduk s námi po zápase nemluvil, což je možná lepší… Co jsme předvedli ve druhém a třetím utkání, to už se nesmí opakovat,“ zvedl Kuchynka varovný ne prst, ale celou ruku. „Věděli jsme, že to bude těžké, protože máme mladý tým. Spousta kluků hraje dospělý hokej poprvé. A ani nebyl čas na přípravu, až do začátku srpna se nevědělo, zda budeme hrát. Bohužel se to projevilo, ale nečekal jsem, že se to projeví až takhle.“

Čaloun o Slovanu: Co se stalo, je zemětřesení. Nejsme ani v sezoně nula

Kuchynku, kterého Slovan hokejově odkojil, to jako kapitána drásá o to víc. „Na tři zápasy bez gólu není žádná výmluva. Užírá mě to. Ani já brankou nepřispěl, i pro mě osobně to je těžké. Snažím se ze všech sil pomoct týmu, mám toho na sobě docela dost. Věřím, že se postupně budeme zlepšovat a druhou ligu pro Ústí zachráníme. A pak budeme Slovan vracet výš a výš!“

Odměnou za trampoty bude utkání pod širým nebem v rámci Povrly Outdoor Hockey Games; v sobotu 30. ledna se utkají prvoligisté Chomutov a Litoměřice, den nato bude derby druholigové mezi Ústím a Děčínem, kde Kuchynka dřív působil.

„Těšíme se. Už jsme to měli hrát loni, ale nakonec utkání neproběhlo. Zápas s Děčínem bude skvělý, přijde plno lidí, Povrly jsou na půli cesty,“ vyhlíží Kuchynka zápas zápasů. „Doufám také, že ústečtí fanoušci s námi budou mít trpělivost. Vždy za námi stáli, ani v těžkých letech se na nás nevykašlali. Doufám, že tohle bude poslední – a už úspěšný – restart Slovanu.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Vegas vs. San JoseHokej - - 4. 10. 2025:Vegas vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 600.00
  • 250.00
  • -
Slavia vs. VsetínHokej - 9. kolo - 4. 10. 2025:Slavia vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
4. 10. 15:00
  • 2.40
  • 4.10
  • 2.40
Kolín vs. JihlavaHokej - 9. kolo - 4. 10. 2025:Kolín vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
4. 10. 16:00
  • 2.86
  • 4.20
  • 2.05
Sokolov vs. Pardubice BHokej - 9. kolo - 4. 10. 2025:Sokolov vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
4. 10. 17:00
  • 2.10
  • 4.20
  • 2.76
Litoměřice vs. Poruba 2011Hokej - 9. kolo - 4. 10. 2025:Litoměřice vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
4. 10. 17:00
  • 1.80
  • 4.40
  • 3.41
Třebíč vs. PřerovHokej - 9. kolo - 4. 10. 2025:Třebíč vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
4. 10. 17:00
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.08
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

Úterní podvečer nabídl kompletní desáté kolo hokejové extraligy. A taky výměnu na první příčce. Nově jsou lídrem České Budějovice, které přehrály Vítkovice 2:1. Šlágr dopadl lépe pro Třinec, jenž...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Horor Slovanu, 0 bodů, skóre 0:21. Ale třetí restart už vyjde, věří kapitán

Jako hasič zachraňuje lidi a majetek, jako hokejista ústecký Slovan. Jeho kapitán Štěpán Kuchynka s ním zůstává v dobrém i zlém. Navzdory hororovém vstupu do druhé ligy – tři porážky a skóre 0:21 –...

4. října 2025  6:25

Změny Spartě nepomohly. Je to křeč, ale nemůžete být pořád v topu, hlásí kapitán

Vzhledem k předchozím výkonům se nějaký zásah do týmu dal očekávat. Něco změnit, osvěžit sestavu a dostat hráče z marasmu. Právě k takovému kroku sáhla Sparta v utkání 11. kola hokejové extraligy...

3. října 2025  22:44

Ukázali jsme charakter, pochvaloval si vítkovický Hrivík, Varaďa musel tým seřvat

První nájezd zakončil bekhendem pod břevno. Druhý střelou k pravé tyči. Marek Hrivík v 11. kole extraligy rozhodl o výhře hokejistů Vítkovic v Třinci 5:4 na nájezdy. „Byl to důležitý zápas,...

3. října 2025  22:22

Chomutov po obratu zvítězil ve Zlíně, uspěl tam po devíti letech

Chomutov v předehrávce 9. kola první hokejové ligy po obratu zvítězil 4:2 ve Zlíně, kde vyhrál po devíti letech. Piráti tak ukončili sérii tří zápasů bez zisku bodu.

3. října 2025  20:29

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

3. října 2025  16:50

Vaněček poprvé chytal v Utahu. A okamžitě okouzlil. Byl pevný jako skála, smekal kouč

„Tak konečně!“ mohli se zaradovat fanoušci Utahu. Jejich tým v přípravě před novou sezonou NHL kousal pět porážek po sobě. V noci na pátek už ale přece jen uspěl. A to si vystačil pouze se dvěma...

3. října 2025  15:31

Přátelák? Ani náhodou. Z bitvy rivalů se stal boxerský ring, někteří duel nedohráli

Vždy to mezi nimi jiskří. Jen se tentokrát možná mohlo zdát, že v přípravném zápase před startem sezony přeci jen půjdou emoce stranou, že se hráči zaměří na to, aby se trenérům ukázali spíše herně....

3. října 2025  13:33

První Češi v NHL: Crha komunisty nenáviděl. Po emigraci z něj udělali zloděje

Premium

Sám přiznal, že si v létě 1979 počínal trochu jako hazardér. Osud celé rodiny visel na jeho schopnosti lapat a vyrážet puky prudce vypálené nejlepšími profesionály. Útěku z rudé klece ovšem hokejový...

3. října 2025

Motor si brousí dánský klenot. Olesena chceme udržet, hlásí manažer Novotný

Jediný dánský hokejista v české extralize si libuje na čele tabulky produktivity. Stejně jako Motor v extraligovém pořadí. Nick Olesen je symbolem trochu nečekané budějovické jízdy v úvodu sezony....

3. října 2025

Palát dal rozdílový gól New Jersey, Vaněček vychytal Utahu první výhru

Hokejový útočník Ondřej Palát zařídil rozdílovou trefou z 43. minuty výhru New Jersey 3:1 v přípravném zápase NHL proti Rangers. Za svůj výkon byl zvolen první hvězdou a stejné ocenění si v daný...

3. října 2025  7:11,  aktualizováno  7:51

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Voženílek má zlomenou kost v noze, bez hokeje může být dva měsíce

Reprezentačního útočníka Daniela Voženílka čeká dlouhá pauza od hokeje. Mistr světa z loňského domácího šampionátu, který je oporou Zugu ve švýcarské lize, má po zásahu pukem zlomenou kost v noze....

2. října 2025  21:45

Americkou show tu nepotřebujeme! Bitka gólmanů v Rusku rozlítila trenéry

Rozhodnutý stav, 49. minuta zápasu. Zajímavé momenty už příliš neočekáváte. Jenže Andrej Mišurov a Adam Húska se rozhodli diváky rozproudit a duel hokejové KHL mezi Omskem a Vladivostokem zpestřili...

2. října 2025  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.