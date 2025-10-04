Horor Slovanu, 0 bodů, skóre 0:21. Ale třetí restart už vyjde, věří kapitán

Slovan, epizodně extraligový klub, letitě prvoligový, v poslední době krotí spíš dluhy než soupeře. Nasekal je arménský podivín Mikael Agateljan i jeho nástupci kolem snaživce Lukáše Vobeckého. Do třetice chce uspět Jaroslav Linet se zlatým olympionikem Janem Čalounem a jejich metoda je odlišná: utažené opasky, stabilizace, až pak rozkvět.
„Jsem rád, že přišel někdo, kdo mluví s pokorou. Nevyhlašuje velké cíle jako předchozí dvě vedení, nemá velké oči,“ zamlouvá se třiatřicetiletému útočníkovi, byť to znamená boj o přežití. „Pan Linet řekl, že cíl je záchrana. Už tady není profesionální tým, ale jako skoro všude ve druhé lize amatérský. Chodíme do práce, trénujeme odpoledne. To je cesta, jak Slovan zvednout.“
|
Hejduk hodil buly v Ústí, viděl debakl a mluvil o synech: Oba hrají za Harvard
Profesionální režim zažil Kuchynka ve Slovanu i v Německu, teď už čtvrtým rokem pracuje u hasičů. Když mu vyjde šichta, musí zápas oželet, ale snaží se je prohazovat nebo si brát volno. „Skloubit se to dá,“ nehledá výmluvy. „Samozřejmě dřív to bylo lepší, mohli jsme se soustředit jen na hokej, od dvanácti jsme měli volno. Teď po práci ještě na zimák, to je náročné pro všechny.“
Závazky, které vůči němu měl Agateljan, splatili jeho následovníci. Ovšem jejich dluhy zase přebralo současné vedení. „Staré se na to vykašlalo, nové se s námi domluvilo a postupně se s námi vypořádává,“ přibližuje Kuchynka finanční těžkosti.
Úsporný, zhruba třímilionový rozpočet se propisuje i do podmínek pro tým. „Dřív jsem měl třeba 15 hokejek na sezonu, teď na mě vychází tak polovina. Šetří se na všem, to je jasné.“
Dlouho nebylo jasné, zda Slovan přežije. I kvůli pozdnímu startu přípravy se ještě mužstvo pořádně nesehrálo a do druhé ligy vstoupilo mizerně – 0:3 v Příbrami, 0:11 v domácí premiéře s Havlíčkovým Brodem před zraky legendy Milana Hejduka, 0:7 v Benátkách nad Jizerou.
„Hejduk s námi po zápase nemluvil, což je možná lepší… Co jsme předvedli ve druhém a třetím utkání, to už se nesmí opakovat,“ zvedl Kuchynka varovný ne prst, ale celou ruku. „Věděli jsme, že to bude těžké, protože máme mladý tým. Spousta kluků hraje dospělý hokej poprvé. A ani nebyl čas na přípravu, až do začátku srpna se nevědělo, zda budeme hrát. Bohužel se to projevilo, ale nečekal jsem, že se to projeví až takhle.“
|
Čaloun o Slovanu: Co se stalo, je zemětřesení. Nejsme ani v sezoně nula
Kuchynku, kterého Slovan hokejově odkojil, to jako kapitána drásá o to víc. „Na tři zápasy bez gólu není žádná výmluva. Užírá mě to. Ani já brankou nepřispěl, i pro mě osobně to je těžké. Snažím se ze všech sil pomoct týmu, mám toho na sobě docela dost. Věřím, že se postupně budeme zlepšovat a druhou ligu pro Ústí zachráníme. A pak budeme Slovan vracet výš a výš!“
Odměnou za trampoty bude utkání pod širým nebem v rámci Povrly Outdoor Hockey Games; v sobotu 30. ledna se utkají prvoligisté Chomutov a Litoměřice, den nato bude derby druholigové mezi Ústím a Děčínem, kde Kuchynka dřív působil.
„Těšíme se. Už jsme to měli hrát loni, ale nakonec utkání neproběhlo. Zápas s Děčínem bude skvělý, přijde plno lidí, Povrly jsou na půli cesty,“ vyhlíží Kuchynka zápas zápasů. „Doufám také, že ústečtí fanoušci s námi budou mít trpělivost. Vždy za námi stáli, ani v těžkých letech se na nás nevykašlali. Doufám, že tohle bude poslední – a už úspěšný – restart Slovanu.“