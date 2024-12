Návrat statečných, Ústí hraje: Ukažme těm nahoře, jak se bojuje za Slovan!

„Pořád je to boj o přežití,“ uvedl sportovní ředitel klubu Miroslav Kanis. „Hráči, kteří nastoupí, také nechtějí, aby to tady skončilo.“

Hokej ve městě na Labi prožil svůj vrchol v sezoně 2007/08, strávil ji v extralize. Jenže tím započaly i finanční problémy, které se s ním táhnou dodnes. Od letošního ročníku dospělou složku provozovala nová společnost, jenže všichni v jejím vedení v posledních dnech skončili.

„Situace je v řešení. Musí být jasno do konce týdne. Je potřeba najít někoho, kdo vstoupí do vedení a bude schopný čerpat dotace,“ řekl Kanis; na příští rok město Lvům přikleplo 3,2 milionu korun díky tomu, že zastupitelstvo tento bod projednávalo spolu s dotacemi pro další kluby. „Víc nevím, co bych k tomu řekl. A už vůbec ne ze své pozice, jednání o penězích jde mimo mě.“

Ústecký radní pro sport Jiří Horák tvrdí, že poslední schůzka se uskutečnila minulý týden, ale nic převratného nepřinesla. „Od vedení hokeje nemám žádné informace, ani s městem nikdo nevyjednává,“ prozradil. „Zastupitelstvo už proběhlo, na rok 2024 schválená dotace nebyla, na rok 2025 ano. Teď už je jejich interní věc, kterou si musí vyřešit, na nás se nikdo neobrátil.“

Miroslav Kanis

Dluhy na platech přesahující 600 tisíc korun kabinu paralyzovaly, ačkoli se na hráče skládali i fanoušci a nakonec vybrali přes 200 tisíc. V sobotu do Příbrami tým necestoval, nyní jsou někteří z hráčů zpátky.

„Několik statečných nás tu zůstalo. Vážíme si vaší podpory a chceme, aby pokračovala i nadále,“ hlásil útočník Adam Gajarský na videu sdíleném na sociálních sítích. Vedle něj stojící kapitán Tomáš Bernat ho doplnil: „Přijďte nás společně podpořit proti Děčínu. Pojďme společně ukázat těm nahoře, jak se bojuje za Slovan!“

hcustectilvi | Před zítřejším derby s @hcdecin_official mají pro vás vzkaz @adam13gajarsky a ©️ @bernattomas16 ✊️. Přijďte kluky, co vyjedou zítra na led, podpořit v co největším počtu a zároveň pomoct dobré věci .

#spoluzaslovan oblíbit sdílet odpovědět uložit

Někteří hráči už jsou pryč, třeba zkušený obránce Jakub Trefný, bývalý kapitán. Na webu Kadaně, kterou posílil, tvrdil: „Problémy v Ústí byly již v loňské sezoně, takže jsem už musel odejít. Člověk nemůže být bez finančního příjmu, to se pak nedá hrát ani s čistou hlavou.“

Při zápase s Děčínem s úvodním buly v šest večer proběhne i tradiční Plyšákománie, po prvním gólu fanoušci nahází hračky na led a plyšáci poputují potřebným dětem. Ústeckým Lvům se na ledě dařilo, i přes manko dvou zápasů jsou šestí. Na leden plánovali také Winter Classic, zápas pod otevřeným nebem v Povrlech s Mostem. Dokonce na něj prodávali už i lístky. Jednou z variant může být dohrání sezony s juniory.