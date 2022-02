Vítězí, neposouvají se. Ale naděje ústeckých hokejistů žije

„Kdybychom prohráli, už bychom neměli o co hrát. Vždyť my musíme pořád chytit pod sebe dva soupeře,“ řekl po sobotní partii ústecký asistent Jaroslav Roubík.

Slovan se snaží uprchnout ze současného čtrnáctého, ale i třináctého místa, protože celky na těchhle pozicích čeká hororové play down. Horší ze série sestupuje do 2. ligy, lepšího ještě čeká baráž.

„Tabulka je strašně narvaná. Poslední dobou poměrně často vyhráváme, a stále se nehýbeme z místa,“ štve útočníka Daniela Vrdlovce.

Chybí čtyři kola základní části a od 6. místa nemá nikdo jistotu. Pořadí je: 6. Prostějov 70, 7. Přerov 69, 8. Slavia 69, 9. Frýdek 69, 10. Vrchlabí 69, 11. Kolín 69, 12. Šumperk 68, 13. Poruba 66, 14. Ústí 65. „Bylo jasné, že se bude rozhodovat až do posledního kola, ale ne, že v tom bude namočených devět mužstev,“ žasne Roubík. „My jsme na té nejhorší pozici, ale ještě máme šanci, to je důležité. Nikdo nechce spadnout, ani my ne. Chceme tady 1. ligu udržet pro diváky, zaslouží si to. Konečně byla perfektní hokejová atmosféra.“ Po zmírnění restrikcí Slovan hnalo 1 285 fanoušků.

A byly to nervy, až v 57. minutě rozhodl střelou od modré čáry Havránek. Hostům předtím neuznal rozhodčí gól na 3:2 pro postavení útočícího hráče v brankovišti, pak marně protestovali, že se Ústí při Havránkově zásahu provinilo stejně. „Splnilo to veškeré parametry důležitého mače, nervy byly velké, drama taky,“ utřel čelo Vrdlovec. Roubík přidal: „Urvali jsme to silou vůle, podržel nás Hamalčík v bráně.“

Slovan se ještě představí v Přerově, doma s Vrchlabím, na ledě litoměřického lídra a nakonec doma se Slavií. „Není koho si vybírat, všichni soupeři jsou vyrovnaní. A paradoxně mi přijde, že s lepším naše hra vypadá líp,“ cítí Vrdlovec. Projeví se to?