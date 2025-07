Vedl Jágra, s Kanadou získal zlato na MS. Trenérské eso míří do Ruska a čelí kritice

Už je dobrým zvykem, že kanadští i američtí hokejisté putují do Ruska ve velkém. Většinou ti, kteří si nedokážou udržet místo v NHL. Ale aby ze zámoří mířili do KHL i trenéři? To se stále nevidí tak...