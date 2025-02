Stále bez peněz. Lvi dál zůstanou hladoví, dotaci teď hokejové Ústí nedostane

„Uděláme všechno pro to, aby se sezona dohrála. Mluvím za všechny, tedy i za kabinu,“ uvedl Lukáš Vobecký, předseda Slovanu.

Podmínkou udělení dotace bylo, že v dozorčí radě budou i náměstkyně primátora Věra Nechybová a zástupce hokejové mládeže Jiří Pelc, jenže oba rezignovali. A právníci seznali, že smlouva tím pozbývá platnosti.

„Znamená to, že budeme muset usnesení upravit do zastupitelstva, což bude nejspíš v dubnu. Smlouva už je schválená, bude se řešit jen úprava konkrétního bodu. Například, že neurčíme jména v dozorčí radě, ale pouze to, kdo do ní své zástupce pošle,“ informoval ústecký radní za sport Jiří Horák.

V pátek zašel i do kabiny mezi rozezlené hokejisty, aby jim vysvětlil, jak se věci mají. „Jednou slyší tohle, podruhé tohle. Lukáš Vobecký mě poprosil, ať jim řeknu fakta. Hráči nadšení nejsou, že dostanou peníze později. Někteří byli hodně naštvaní, ale vysvětlil jsem jim to a řekl, co s tím uděláme,“ prozradil radní.

Pokusí se ještě o svolání mimořádného zastupitelstva, ale růžově to nevidí. „Ale jinak věřím, že úprava bodu projde, že zvítězí zdravý rozum a osobní antipatie půjdou stranou. Proberu to se všemi zastupitelskými kluby, tedy i s opozičními.“

Klub se dostal do dluhů, které pomůže městská dotace uhradit. Na tým se skládali i fanoušci, vybrali 212 tisíc korun, někteří nakoupili hráčům dokonce potraviny. Řidič týmového autobusu zase ze svého zaplatil cestu na utkání do Kralup a také hokejky.

Ústecké Lvy ještě čekají tři zápasy a případně play off, když se do něj dostanou. Za klíčovou osmou příčkou zaostávají o tři body, ale mají dvě utkání k dobru.