Šéf Litoměřic: Postup? Extraliga je jiná galaxie, bez Sparty tu není ani 1. liga

Jaká je odezva ze Sparty?
Jsme v kontaktu, jsou rádi, gratulují nám. Podporují nás. I oni mají zájem, abychom hráli co nejdéle a oni tady měli kluky v záloze, než aby jen trénovali v Praze a neměli zápasový rytmus pro případ, že by je bylo potřeba povolat.
Neunavuje vás už otázka, zda byste extraligu v případě postupu hráli?
Vůbec nemá cenu to řešit. My chceme hrát hokej, vyhrávat, být úspěšní. O tom, co by se dělo v případě postupu do finále, baráže nebo extraligy, nechceme uvažovat. Možnosti jsou, bylo by na nás z vedení, jak bychom s tím naložili. Věřím, že ani kluci to nevnímají. Prostě se rvou každý další zápas. Nikdo si nepouští do hlavy, jestli by mohla být za měsíc nějaká baráž.
Existuje malá šance na extraligu?
Nemáme na to zázemí. Nic. Extraligu jako téma neřešíme, to je jiná galaxie. Ono to vůbec nejde. Nevím ani, jak to uchopit. Co bychom museli udělat? Bavíme se až o čtyřnásobném rozpočtu. A my spolupracujeme se Spartou. Bez ní bychom nedali ani první ligu. Nevím, proč bychom zkoušeli extraligu.
Ale co do třetice už projít do finále? Sníte o tom?
Je to strašně daleko. Museli bychom ještě třikrát porazit Jihlavu. Možná nemá na první dobrou tak extrémní jména, ale tým má konsolidovaný, konzistentní a s dobrými hráči. Říct, že za tři zápasy jsme ve finále, to si netroufnu. I kdybych troufl, tak to neřeknu. Ale před domácími zápasy je to 1:1, s tím jsme spokojení.
Je to cennější o to, že Sparta si vytáhla kapitána Filipa Kuťáka a mistra světa Jakuba Klepiše?
Není to tak, že by tolik toužila po našich hráčích, ale musela si je půjčit kvůli zraněním. Měli svých starostí dost. My už před play off říkali klukům, buď nás to sestřelí a odehrajeme čtvrtfinále se Vsetínem s ostudou, anebo to tým stmelí. A vyskočí kluci, kteří nedostali tolik prostoru nebo se spoléhali, že to udělají Filip s Kubou. Po sérii se Vsetínem můžeme říct, že klapla druhá varianta. Zjistili, že to za ně nikdo neudělá, že musí oni sami. Vyskočili Špilka, Lang, Novák, mlaďoši. Doplnili je zkušení vzadu, Smetana, Žovinec. Absencím se tým dokázal přizpůsobit, trenéři ho skvěle připravili. A můžu odbočit?
Semifinále Maxa ligy
Litoměřice – Jihlava
Zlín – Kolín
Určitě.
Já si jen říkal, že bych fakt nechtěl být Vsetínem. Celý týden se připravuje na dvojici Klepiš – Kuťák, v sobotu ráno před zápasem zjistí, že Klepiš už nebude, a po našem příjezdu se dozvědí, že nebude ani Kuťák. A celá jejich příprava může jít do kytek, protože tihle dva kluci hráli drtivou většinu našich situací. Myslím, že jsme tím mohli soupeře zaskočit. Podle pravidel už za nás nastoupit nemůžou.
Cloumá Litoměřicemi hokejová horečka?
Bude narváno. Pokud někdo ve čtvrtek váhal do sedmi večer, po našem čtvrtém góle v Jihlavě najednou ne že by padal server, ale nákupy vstupenek narostly do půlnoci na vysokou úroveň. Oba zápasy to bude u nás hodně hučet.
První zápas jste prohráli 2:5, druhý vyhráli 5:1. Co jste zlepšili oproti úvodnímu utkání?
Vrátili jsme se k tomu, co jsme hráli celou dobu: bojovali, bruslili, byli nepříjemní. V prvním zápase začala Dukla s respektem, byla zabrzděná, ale my si po gólu začali věřit až moc. Byly tam zadovky, žabičky… Jakmile začneme hrát na trojnožky, přihrávat si na krásu, tudy cesta nevede. Musíme hrát, co nás zdobí celou sezonu, dostávat se k soupeřovým hráčům, nenechat je dýchat. A kluci to ve druhém utkání napravili.
Jaké je hrát v nové jihlavské aréně?
Je top. I když není obrovská jako nové Brno nebo O2 arena, líbí se mi, že má patra, není to jen jednolitá tribuna. Zázemí pro hráče je super, prostředí příjemné. Ale když porovnám pět tisíc lidí v Jihlavě a tři tisíce ve Vsetíně, výrazně bouřlivější je prostě Lapač. Je to logické, všechno je víc na sobě, užší, těsnější. Není to dané lidmi, ale konstrukcí stadionu.
A vašim mladíkům se z toho nerozklepaly nohy?
Neměly by. Většina už v minulých letech prošla těžkými zápasy. U nás i v reprezentaci. Nejsou to no name hráči. Byli na mistrovství osmnáctek i juniorů, z dvacítek máme vicemistry světa. Nejsou to kluci, kteří by se měli zbláznit. Naopak. Hráči typu Špilka a spol. můžou být v play off uvolnění. A zatím se jim to daří.
Je právě Špilka objevem play off? Nebo Lang?
V první sérii hráli prim oni, ve čtvrtek bodoval Jelínek. Lajna Jelínek – Eberle – Bernovský se dala dohromady po uzdravení Eberleho, to je to nejzkušenější, co máme. Měli by být taky vidět. Naše výhoda je, že když neboduje jedna lajna, dokážeme ji nahradit jinou.
I mladý trenér to zvládá, sázka na Tobiáše Slavíčka byla dobrá?
Asi o tom nebylo pochyb. Tým sám o sobě je silný uvnitř. I když odešli starší hráči, má svoje pravidla. Musím před trenéry smeknout klobouk, v závěru se Vsetínem se nebáli nasadit na power play kluky, které by třeba někdo nevybral. Vsadili na intuici a trefili to parádně. Vnímám, jak Vráťa Vajner chystá podklady brankářům, kolik videí dělá Jakub Janoušek, jak neskutečnou práci odvádí fyzio tým. Tyto věci týmu a výkonu hrozně pomáhají.
Vypsali jste odměny za postup do finále?
Teď mi dochází, že dlužím soukromou odměnu za postup do semifinále. Každý rok trenéři a realizační tým pustí nějaké tisícovky do týmové kasy. Ale jinak to není o penězích a velkých prémiích, ostatně ty ve smlouvách za semifinále ani finále nemají.
Překvapilo vás, že se do semifinále proti Kolínu dostal Zlín, který se v sezoně spíš trápil?
Na olympiádě jsem se bavil s nestorem zlínského hokeje Karlem Jankovičem. Říkám: Karle, vám stačí, abyste byli desátí a dostali se do předkola, v tu chvíli můžete soutěž vyhrát. Oni mají tým na vyřazovací boje, play off hráče. Zvedl je návrat Köhlera. Bylo vidět, že bez něj to nejde, pak se zvedli. V našich minulých dvou semifinálových sériích byl klíčovou postavou. Zlín tedy pro mě překvapením není, může klidně až do baráže i po tom, co neměl úplně povedenou základní část.
Kouč Litoměřic: Stíhá nás rána za ranou, ale bojujeme. Jihlavě to uděláme těžké
Čím víc facek schytají, tím jsou lepší. Před startem prvoligového play off hokejovým Litoměřicím sebrala jejich elitní centry Kuťáka s Klepišem partnerská Sparta, během vyřazovací části Stadion přišel o další opory Costu či Tona. Přesto už vyřadil Vsetín a v semifinále trápí i superfavorita Jihlavu, po dvou zápasech je série srovnaná 1:1. „Stíhá nás jedna rána za druhou, ale bojujeme,“ usmívá se litoměřický trenér Daniel Tvrzník.
Už ve čtvrtfinále se Vsetínem se Stadionu predikoval konec sezony, ale oslabený tým sérii ovládl 3:1 na zápasy. A semifinále s hlavním kandidátem na postup do baráže se také vyvíjí nečekaně, na úvodní porážku 2:5 Litoměřice reagovaly vysokou výhrou 5:1.
„Jsou to skvělé zápasy a super zkušenosti pro naše mladé mužstvo, užíváme si to. Kdyby nám to někdo řekl před měsícem, byli bychom nadšení,“ nedoufal ani Tvrzník v takový průběh play off. „Nechci říkat fráze, že si žijeme svůj sen, to by bylo nadnesené. Ale těší nás, jaký hokej jsme schopní předvádět a jak se prezentujeme.“
Litoměřice nepoložilo, že se jim rozpadá tým. Ani úvodní krach v Jihlavě jim neublížil. „V tom prvním zápase jsme přestali hrát, co nás zdobilo, jednoduchý hokej. Možná jsme se trochu uspokojili a Jihlava nás potrestala. Ale jsem rád, jak jsme na to hned zareagovali. Byli jsme efektivnější i zarputilejší,“ těšilo trenéra. „Jihlava měla hodně přesilovek, které nevyužila, začala být nervózní. Její sebevědomí šlo dolů, naše nahoru.“
Pomohly i individuální výkony, čtyřmi body se blýskl Šimon Jelínek, tři si připsal Jan Bernovský. „Tihle kluci teď patří k nejzkušenějším hráčům, i když jim je 24, 25 let. Nemůžou to pořád táhnout jen junioři, na jejich příspěvek jsme čekali od začátku play off. A konečně to vzali na sebe,“ kvituje Tvrzník.
Do Kalich Arény se série přesouvá v neděli a v pondělí, kouč čeká plný dům. „Na co jiného by diváci chtěli přijít, než na tak skvělé zápasy v play off. Už ve čtvrtfinále byla atmosféra super, teď by mohla být ještě lepší!“
I když Litoměřice mají sérii s Jihlavou rozehranou dobře, myšlenkami na finále se nezabývají. „Snažíme se dát hráčům do hlav, že musíme každý trénink a zápas odpracovat. Nevím, na co to bude stačit, ale dávat si do hlav finále, to by byla hloupost,“ varuje trenér. Pod tlakem je Jihlava. „Je to jednoznačně favorit na baráž, oni se s tím musí poprat. A my jim to uděláme co nejtěžší.“