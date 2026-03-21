Šéf Litoměřic: Postup? Extraliga je jiná galaxie, bez Sparty tu není ani 1. liga

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  7:21
Potřetí za sebou prošli do prvoligového semifinále, potřetí za sebou vyvstává otázka: hokejové Litoměřice, chcete do extraligy? A odpověď je potřetí stejná. „Extraliga je pro nás jiná galaxie,“ nezapírá předseda klubu Jan Fišera. Jeho Kališníci v boji o finále hrají 1:1 na zápasy s favorizovanou Jihlavou. Nemají postupové ambice ani své dvě hvězdy, zato hlad a sílu ano. Fandí jim i partnerská Sparta.
Vasyl Špilka z Litoměřic slaví gól.

Vasyl Špilka z Litoměřic slaví gól.

Jaká je odezva ze Sparty?
Jsme v kontaktu, jsou rádi, gratulují nám. Podporují nás. I oni mají zájem, abychom hráli co nejdéle a oni tady měli kluky v záloze, než aby jen trénovali v Praze a neměli zápasový rytmus pro případ, že by je bylo potřeba povolat.

Neunavuje vás už otázka, zda byste extraligu v případě postupu hráli?
Vůbec nemá cenu to řešit. My chceme hrát hokej, vyhrávat, být úspěšní. O tom, co by se dělo v případě postupu do finále, baráže nebo extraligy, nechceme uvažovat. Možnosti jsou, bylo by na nás z vedení, jak bychom s tím naložili. Věřím, že ani kluci to nevnímají. Prostě se rvou každý další zápas. Nikdo si nepouští do hlavy, jestli by mohla být za měsíc nějaká baráž.

Existuje malá šance na extraligu?
Nemáme na to zázemí. Nic. Extraligu jako téma neřešíme, to je jiná galaxie. Ono to vůbec nejde. Nevím ani, jak to uchopit. Co bychom museli udělat? Bavíme se až o čtyřnásobném rozpočtu. A my spolupracujeme se Spartou. Bez ní bychom nedali ani první ligu. Nevím, proč bychom zkoušeli extraligu.

Vsetín řízne do kádru, tým potřebuje omladit. Brzké vyřazení stojí miliony

Ale co do třetice už projít do finále? Sníte o tom?
Je to strašně daleko. Museli bychom ještě třikrát porazit Jihlavu. Možná nemá na první dobrou tak extrémní jména, ale tým má konsolidovaný, konzistentní a s dobrými hráči. Říct, že za tři zápasy jsme ve finále, to si netroufnu. I kdybych troufl, tak to neřeknu. Ale před domácími zápasy je to 1:1, s tím jsme spokojení.

Je to cennější o to, že Sparta si vytáhla kapitána Filipa Kuťáka a mistra světa Jakuba Klepiše?
Není to tak, že by tolik toužila po našich hráčích, ale musela si je půjčit kvůli zraněním. Měli svých starostí dost. My už před play off říkali klukům, buď nás to sestřelí a odehrajeme čtvrtfinále se Vsetínem s ostudou, anebo to tým stmelí. A vyskočí kluci, kteří nedostali tolik prostoru nebo se spoléhali, že to udělají Filip s Kubou. Po sérii se Vsetínem můžeme říct, že klapla druhá varianta. Zjistili, že to za ně nikdo neudělá, že musí oni sami. Vyskočili Špilka, Lang, Novák, mlaďoši. Doplnili je zkušení vzadu, Smetana, Žovinec. Absencím se tým dokázal přizpůsobit, trenéři ho skvěle připravili. A můžu odbočit?

Semifinále Maxa ligy

Litoměřice – Jihlava
série 1:1 na zápasy
1. zápas 2:5, 2. zápas 5:1, 3. zápas v Litoměřicích v neděli od 17.00, 4. zápas v Litoměřicích v pondělí od 18.00, 5. zápas v Jihlavě ve čtvrtek od 17.30

Zlín – Kolín
série 1:1 na zápasy
1. zápas 2:1 sn, 2. zápas 1:4, 3. zápas ve Zlíně v neděli od 16.00, 4. zápas ve Zlíně v pondělí od 17.30, 5. zápas v Kolíně ve čtvrtek od 18.00

Určitě.
Já si jen říkal, že bych fakt nechtěl být Vsetínem. Celý týden se připravuje na dvojici Klepiš – Kuťák, v sobotu ráno před zápasem zjistí, že Klepiš už nebude, a po našem příjezdu se dozvědí, že nebude ani Kuťák. A celá jejich příprava může jít do kytek, protože tihle dva kluci hráli drtivou většinu našich situací. Myslím, že jsme tím mohli soupeře zaskočit. Podle pravidel už za nás nastoupit nemůžou.

Cloumá Litoměřicemi hokejová horečka?
Bude narváno. Pokud někdo ve čtvrtek váhal do sedmi večer, po našem čtvrtém góle v Jihlavě najednou ne že by padal server, ale nákupy vstupenek narostly do půlnoci na vysokou úroveň. Oba zápasy to bude u nás hodně hučet.

První zápas jste prohráli 2:5, druhý vyhráli 5:1. Co jste zlepšili oproti úvodnímu utkání?
Vrátili jsme se k tomu, co jsme hráli celou dobu: bojovali, bruslili, byli nepříjemní. V prvním zápase začala Dukla s respektem, byla zabrzděná, ale my si po gólu začali věřit až moc. Byly tam zadovky, žabičky… Jakmile začneme hrát na trojnožky, přihrávat si na krásu, tudy cesta nevede. Musíme hrát, co nás zdobí celou sezonu, dostávat se k soupeřovým hráčům, nenechat je dýchat. A kluci to ve druhém utkání napravili.

Jan Fišera, nový předseda hokejového Stadionu Litoměřice.

Jaké je hrát v nové jihlavské aréně?
Je top. I když není obrovská jako nové Brno nebo O2 arena, líbí se mi, že má patra, není to jen jednolitá tribuna. Zázemí pro hráče je super, prostředí příjemné. Ale když porovnám pět tisíc lidí v Jihlavě a tři tisíce ve Vsetíně, výrazně bouřlivější je prostě Lapač. Je to logické, všechno je víc na sobě, užší, těsnější. Není to dané lidmi, ale konstrukcí stadionu.

A vašim mladíkům se z toho nerozklepaly nohy?
Neměly by. Většina už v minulých letech prošla těžkými zápasy. U nás i v reprezentaci. Nejsou to no name hráči. Byli na mistrovství osmnáctek i juniorů, z dvacítek máme vicemistry světa. Nejsou to kluci, kteří by se měli zbláznit. Naopak. Hráči typu Špilka a spol. můžou být v play off uvolnění. A zatím se jim to daří.

Je právě Špilka objevem play off? Nebo Lang?
V první sérii hráli prim oni, ve čtvrtek bodoval Jelínek. Lajna Jelínek – Eberle – Bernovský se dala dohromady po uzdravení Eberleho, to je to nejzkušenější, co máme. Měli by být taky vidět. Naše výhoda je, že když neboduje jedna lajna, dokážeme ji nahradit jinou.

I mladý trenér to zvládá, sázka na Tobiáše Slavíčka byla dobrá?
Asi o tom nebylo pochyb. Tým sám o sobě je silný uvnitř. I když odešli starší hráči, má svoje pravidla. Musím před trenéry smeknout klobouk, v závěru se Vsetínem se nebáli nasadit na power play kluky, které by třeba někdo nevybral. Vsadili na intuici a trefili to parádně. Vnímám, jak Vráťa Vajner chystá podklady brankářům, kolik videí dělá Jakub Janoušek, jak neskutečnou práci odvádí fyzio tým. Tyto věci týmu a výkonu hrozně pomáhají.

Hokejoví Piráti udrželi Cole-mastera, hvězdný Američan v Česku založil rodinu

Vypsali jste odměny za postup do finále?
Teď mi dochází, že dlužím soukromou odměnu za postup do semifinále. Každý rok trenéři a realizační tým pustí nějaké tisícovky do týmové kasy. Ale jinak to není o penězích a velkých prémiích, ostatně ty ve smlouvách za semifinále ani finále nemají.

Překvapilo vás, že se do semifinále proti Kolínu dostal Zlín, který se v sezoně spíš trápil?
Na olympiádě jsem se bavil s nestorem zlínského hokeje Karlem Jankovičem. Říkám: Karle, vám stačí, abyste byli desátí a dostali se do předkola, v tu chvíli můžete soutěž vyhrát. Oni mají tým na vyřazovací boje, play off hráče. Zvedl je návrat Köhlera. Bylo vidět, že bez něj to nejde, pak se zvedli. V našich minulých dvou semifinálových sériích byl klíčovou postavou. Zlín tedy pro mě překvapením není, může klidně až do baráže i po tom, co neměl úplně povedenou základní část.

Kouč Litoměřic: Stíhá nás rána za ranou, ale bojujeme. Jihlavě to uděláme těžké

Čím víc facek schytají, tím jsou lepší. Před startem prvoligového play off hokejovým Litoměřicím sebrala jejich elitní centry Kuťáka s Klepišem partnerská Sparta, během vyřazovací části Stadion přišel o další opory Costu či Tona. Přesto už vyřadil Vsetín a v semifinále trápí i superfavorita Jihlavu, po dvou zápasech je série srovnaná 1:1. „Stíhá nás jedna rána za druhou, ale bojujeme,“ usmívá se litoměřický trenér Daniel Tvrzník.

Litoměřický kapitán Ondřej Smetana a trenér Daniel Tvrzník se obracejí na sudího.

Už ve čtvrtfinále se Vsetínem se Stadionu predikoval konec sezony, ale oslabený tým sérii ovládl 3:1 na zápasy. A semifinále s hlavním kandidátem na postup do baráže se také vyvíjí nečekaně, na úvodní porážku 2:5 Litoměřice reagovaly vysokou výhrou 5:1.

„Jsou to skvělé zápasy a super zkušenosti pro naše mladé mužstvo, užíváme si to. Kdyby nám to někdo řekl před měsícem, byli bychom nadšení,“ nedoufal ani Tvrzník v takový průběh play off. „Nechci říkat fráze, že si žijeme svůj sen, to by bylo nadnesené. Ale těší nás, jaký hokej jsme schopní předvádět a jak se prezentujeme.“

Litoměřice nepoložilo, že se jim rozpadá tým. Ani úvodní krach v Jihlavě jim neublížil. „V tom prvním zápase jsme přestali hrát, co nás zdobilo, jednoduchý hokej. Možná jsme se trochu uspokojili a Jihlava nás potrestala. Ale jsem rád, jak jsme na to hned zareagovali. Byli jsme efektivnější i zarputilejší,“ těšilo trenéra. „Jihlava měla hodně přesilovek, které nevyužila, začala být nervózní. Její sebevědomí šlo dolů, naše nahoru.“

Pomohly i individuální výkony, čtyřmi body se blýskl Šimon Jelínek, tři si připsal Jan Bernovský. „Tihle kluci teď patří k nejzkušenějším hráčům, i když jim je 24, 25 let. Nemůžou to pořád táhnout jen junioři, na jejich příspěvek jsme čekali od začátku play off. A konečně to vzali na sebe,“ kvituje Tvrzník.

Do Kalich Arény se série přesouvá v neděli a v pondělí, kouč čeká plný dům. „Na co jiného by diváci chtěli přijít, než na tak skvělé zápasy v play off. Už ve čtvrtfinále byla atmosféra super, teď by mohla být ještě lepší!“

I když Litoměřice mají sérii s Jihlavou rozehranou dobře, myšlenkami na finále se nezabývají. „Snažíme se dát hráčům do hlav, že musíme každý trénink a zápas odpracovat. Nevím, na co to bude stačit, ale dávat si do hlav finále, to by byla hloupost,“ varuje trenér. Pod tlakem je Jihlava. „Je to jednoznačně favorit na baráž, oni se s tím musí poprat. A my jim to uděláme co nejtěžší.“

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Šéf Litoměřic: Postup? Extraliga je jiná galaxie, bez Sparty tu není ani 1. liga

Vasyl Špilka z Litoměřic slaví gól.

Potřetí za sebou prošli do prvoligového semifinále, potřetí za sebou vyvstává otázka: hokejové Litoměřice, chcete do extraligy? A odpověď je potřetí stejná. „Extraliga je pro nás jiná galaxie,“...

21. března 2026  7:21

Pohlídali jsme si to tak, jak umíme, těšilo Kovařčíka. A Třinec v play off vede

Hokejisté Třince slaví úspěch na ledě Hradce Králové.

Třinec od druhé třetiny bránil těsné vedení 3:2 a odrážel nové a nové nájezdy hradeckých hokejistů. Úspěšně. Dvěma góly k prvnímu bodu ve čtvrtfinálové sérii play off extraligy přispěl i Michal...

20. března 2026  23:20

Sporně neuznaný gól? Nechci si tím zadělávat hlavu, hlásí Šimek po prohře

Radim Šimek emotivně slaví gól proti Karlovým Varům.

Vyrovnával na 2:2, trefil tyčku a měl i další šance. Liberecký obránce Radim Šimek vletěl do čtvrtfinále proti Karlovým Varům doma s obrovskou vervou. Bílí Tygři však nakonec i vinou neuznané branky...

20. března 2026  22:10

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

20. března 2026  21:37

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

20. března 2026  21:25

Vsetín řízne do kádru, tým potřebuje omladit. Brzké vyřazení stojí miliony

Hromadná potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off...

Zatímco celou základní část trápící se hokejisté Zlína rozehráli v Kolíně sérii o postup do finále Maxa ligy, jejich vsetínský rival začal důkladnou analýzu sezony, která pro předloňského vítěze...

20. března 2026  15:45

Byl absolutně fenomenální, slyšel Vejmelka po nule. V NHL patří k nejlepším

Brankář Utahu Karel Vejmelka zasahuje v utkání NHL proti Vegas.

Předvedl jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Našlapaný útok Vegas vymazal, gólman Karel Vejmelka tak dotlačil hokejisty Utahu k cenné výhře 4:0. Navíc potvrdil, že se ve statistikách v celé NHL řadí...

20. března 2026  14:33

Přepnuli jsme do jiného módu, líčil po výhře nad Spartou plzeňský Měchura

Adam Měchura z Plzně slaví gól proti Spartě.

Hokejisté Plzně se ve čtvrtfinálové sérii se Spartou nedokázali dlouho gólově prosadit. Střelecké trápení zlomil až těsně před polovinou druhého duelu útočník Adam Měchura, který v početní výhodě...

20. března 2026  14:30

Po obratu předvedl zkrat. Zohorna oslabil Kometu, kapitán jen hlesl: Ví, že to zkazil

Brněnský Tomáš Zohorna slaví gól proti Pardubicím.

Do konce zápasu chybělo lehce přes devět minut, skóre hovořilo 7:3 jednoznačně ve prospěch Pardubic. I přesto se brněnský útočník Tomáš Zohorna nechal vyprovokovat. Soupeře udeřil hlavou, utkání pro...

20. března 2026  13:13

Hradecký kapitán Pláněk: Osudový Třinec? Věřím, že ho konečně porazíme

Akce před brankou Hradce Králové, zleva Filip Sandberg z Liberce, Martin Pláněk...

Loni sice jejich soupeř vypadl už ve čtvrtfinále, tedy o kolo dříve než oni, a v letošní sezoně skončil v základní části až za nimi, ale přesto Třinec vzbuzuje před pátečním startem čtvrtfinále play...

20. března 2026  12:28

Liberec proti Varům očekává vyrovnané čtvrtfinále: Jsme nepříjemní pro každého

Jaromír Pérez z Liberce slaví gól proti Spartě.

Hokejisté Liberce vstupují do čtvrtfinálových bojů play off extraligy. Sérii s Karlovými Vary začínají jako třetí tým po základní části dvakrát doma, v pátek i v sobotu se hraje od 18 hodin. Bílí...

20. března 2026  10:14

Vítkovice na rozcestí. Dostane Varaďa ještě důvěru, nebo přijde radikální řez?

Václav Varaďa na vítkovické střídačce.

Když v minulé sezoně pomohl Václav Varaďa Vítkovicím zachránit sezonu a zabojovat alespoň v předkole play off, snad nikdo nepochyboval, že muž s aureolou jednoho z nejlepších českých trenérů...

20. března 2026  10:12

