Ústecký hokej zase bojuje o přežití. Podnikatel Coubal: Neříkali mi pravdu

„Určitě je ale klub ohrožený,“ přikývl předseda Lukáš Vobecký. „Nesplnili jsme, co po nás město žádalo. Chtělo, ať místo pánů Šímy a Kanise do výboru dosadíme nové lidi, jenže když do vedení se nikdo nehrne…“ Pavel Šíma čelí insolvenci, Miroslav Kanis měl před dvěma dekádami řešit exekuci.

I Vobecký chtěl rezignovat, s čímž den po pondělním jednání zastupitelstva předstoupil v kabině před hokejisty. „V šatně jsem oznámil konec. Hráči řekli, že se s tím neztotožňují, že budou hrát pořád dál a bojovat. Jen jejich odhodlání mě žene dál, nic jiného. Dělám to jen pro ně. Hráči mě přemluvili, abych si dal ještě týden a zkusil to vyřešit. Vedu různá jednání, vymýšlím různé strategie,“ řekl předseda zapsaného spolku Slovan Ústečtí Lvi.

Přitom když Vobecký a spol. klub zachraňovali po minulé sezoně, v níž zbyly po faktickém šéfovi, arménském podnikateli Mikaelu Agateljanovi závazky, vypadalo všechno optimisticky. Dluhy zkrotili, čímž odblokovali na svazu zastavené přestupy. Teď jsou zase Lvi v minusu, šest set tisíc dluží na platech hráčům.

„Všechno, co se děje teď, jsou dozvuky minulosti. Kdybychom za pana Agateljana nemuseli sanovat dluhy, mohli jsme peníze použít do nové sezony,“ štve Vobeckého. Vstup podnikatele Adama Coubala do ústeckého hokeje se zadrhl. „Je to otázka na něj, čekal, jak dopadne zastupitelstvo. Bez podpory města do toho nikdo nechce jít.“

Coubal má ale i další důvody, proč se vstupem do klubu váhá. „Neříkali mi úplnou pravdu. Smlouva o odkupu licence nebyla smlouva o odkupu licence, ale dluhu. Spousta informací mi byla původními lidmi, chtěně nebo nechtěně, to nechci soudit, zatajená, případně to bylo nějak ohnuté, pokřivené, tvrdí mecenáš.

Tiskovka HC Slovan Ústečtí Lvi, 29. května 2024. Zleva Lukáš Vobecký, Pavel Šíma, Miroslav Kanis, šéfové spolku, který zachraňuje ústecký hokej.

Přesto hokeji už teď pomáhá. „Ze svých peněz posílám platy hráčům, protože klub na ně nemá, snažím finančně Lvy podpořit v překlenovacím období. Snad město v brzké době finance uvolní,“ věří. Postoj města chápe. „Bylo potřeba vyčistit spolek od lidí, s nimiž město z pochopitelných důvodů nechtělo spolupracovat.

„To potvrdil i ústecký radní za sport Jiří Horák. „Nikdo nechce, aby končil hokej v Ústí, ale zastupitelům se ani nedivím, že pro podporu nehlasovali. Manažersky hokej dobře zvládnutý není,“ tvrdí.

Město mělo několik podmínek, aby dotaci přikleplo. Kromě odchodu Kanise se Šímou z výkonného výboru zaplacení dluhu 200 tisíc korun za pronájem ledu, dotažení vstupu podnikatele Adama Coubala do klubu a v dozorčí radě měl zasednout zástupce města. Kanis se Šímou skončili, ostatní požadavky ale hokej nesplnil.

Mimořádná milionová injekce tak nebyla schválena a jen o jeden hlas prošla dotace pro Ústecké Lvy ve výši 3,2 milionu korun na příští rok. A to nejspíš jen díky tomu, že byla v balíčku s ostatními podporovanými sportu. Znovu s podmínkou, že musí zapsat do rejstříku nové vedení a upravit stanovy ohledně kontrolního orgánu, v němž budou zástupci města. „Kdyby dotaci hokej nedostal, asi by spadl do krajského přeboru. Před několika lety to udělal Chomutov a teď je o soutěž výš než Ústí. Úplný restart je také jedna z cest,“ zamýšlí se Horák.

Coubal ale věří, že Ústí i tuhle krizi ustojí. „Nějakou cestu máme, jak by mohlo být pro město průchozí, aby mělo jistotu a nemuselo se bát, co se stane s dotací. Bohužel ústecký hokej trpí nějakou historií, pracujeme ale na tom, aby sezona dopadla dobře,“ dává fanouškům hokeje naději. Dohrát sezonu by Ústí snad mělo. „Motivace je o to větší, že se nám na ledě daří. Za mě i Lukáše (Vobeckého) se kabina postavila. Hráči jsou rádi, že jsem jim jako první začal říkat pravdu. Je lepší o všem vědět, než se plácat v nevědomosti.“