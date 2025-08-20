Zlatý olympionik z Nagana je jednatelem klubu a trenérským pomocníkem krizového manažera a kouče Jaroslava Lineta, neboť zároveň v Drážďanech vede tým U17.
„Hrál jsem tady a vyrůstal a nikdy bych si nepředstavoval, že hokej v Ústí nad Labem bude v takovém stavu. Bohužel je to tak. Já jsem rád, že se našel člověk jako Jarda Linet, který je obrovský motor všeho,“ děkoval parťákovi. „Musel si vzít na hrb a vyřídit všechno, co se událo za poslední dva roky. S každým hráčem mluvil, řešily se závazky, Jarda sondoval, kdo je schopný ustoupit na dluhu, protože podmínky budou strašně skromné. Je hezký i zvláštní pocit, že konečně začínáme.“
Čaloun: 2. ligu začneme, do konce roku peníze máme. Bez dotace v lednu zavíráme
Slovan, před 17 lety extraligový, byl na jaře v limbu, když v něm dvě party po sobě nasekaly dluhy. Nejdřív baronprášilovský pohádkář Mikael Agateljan. Pak Lukáš Vobecký a spol.; zkrotili Arméncovy závazky, ale sami do dluhů sklouzli.
„My dneska nejsme ani v sezoně nula. Máme horizont, že dvě až tři sezony budou ve vyloženě amatérském režimu. Kluci budou chodit do práce, do školy, bude se trénovat večer. Vždycky jsem se toho děsil. Ale dobře, začínáme znovu,“ hledal Čaloun pozitiva v neutěšené situaci. „Naším jediným cílem je, abychom byli transparentní, nikdy nikomu nic nedlužili a abychom druhou ligu zachránili sportovně. Třeba se po pár letech podaří něco nastartovat a budeme se posouvat výš.“
Pomoc města je pro letošek pasé, klub spoléhá na dotaci pro příští rok. Jen to na rozkvět nepostačí. „Musí se najít generální partner, který si vezme hokej pod sebe, pak můžeme něco stavět. Budeme se z toho hrabat dvě tři sezony,“ tipl Čaloun.
Jenže to nesmí vypadnout další kostlivci ze skříně po předchůdcích. „V normálním klubu se nová sezona připravuje od ledna, my začali v květnu. Zjišťovali jsme, kolik se hráčům dluží,“ přiblížil hokejový i hokejbalový mistr světa. „Dodnes se Jarda dohaduje s kluky na ústupcích, aby se hrála druhá liga. Pořád je to vachrlaté. Nikdo neví, kdo se tady objeví, kde a komu se zase dluží.“
Brankář Slovanu o dluzích i majitelích: Minulého jsme chtěli chytit pod krkem
I proto noví spasitelé nemají velké oči. Rozpočet bude v Ústí rekordně nízký, zhruba třímilionový. Na prvním, otevřeném tréninku se sešlo 25 hráčů do pole včetně loňských opor Funka, Kuchynky či Dubského a čtyři gólmani. S nimi i útočník Karabáček, bývalý extraligový hráč, který pomůže, než si sežene angažmá.
A když tým vyjel na led, hrstka fanoušků skandovala.
Amatérské podmínky znamenají podvečerní tréninky a přetlak na přetíženém ledě. „Nastalo to, čeho jsem se vždy obával.“ Vejít se na stadion musí i béčko, univerzitní North Wings a mládežnické celky.
„Mládež trénovat musí a my se o led podělíme. Ještě tu je krasobruslení, veřejné bruslení. Teplákovky, tedy hobíci, možná půjdou v deset jedenáct večer, jestli vůbec budou chtít. Zájem o bruslení je tu obrovský, druhá ledová plocha by si na sebe vydělala. Škoda. Jinde mají i tři čtyři. V Drážďanech jsou dvě, obě narvané, stavbu třetí město odložilo kvůli pádu mostu,“ prozradil Čaloun.
V Ústí mohl padnout celý klub, ale zatím žije.
Krizový manažer: Všichni museli ustoupit o 50 procent
Hokejové Ústí nad Labem si oddechlo, přečkalo nejtěžší krizi a bude hrát druhou ligu. Novému vedení Slovanu se povedlo vyrovnat s dluhy, které zůstaly po zkrachovalém spolku Ústečtí Lvi.
„Ale všichni museli významně ustoupit, hráči v průměru tak o 50 procent, za to jim děkujeme. Dluhy vůči hokejovým subjektům byly několikamilionové,“ uvedl Jaroslav Linet, jenž se v Ústí stal krizovým manažerem a tým povede také jako trenér.
Aby splnil licenční podmínky pro účast ve druhé lize, musel Slovan doložit bezdlužnost vůči hráčům, trenérům, klubům i svazu. „Podařilo se nám se všemi domluvit a nic nebrání tomu, abychom v Ústí sezonu zahájili,“ kývl Linet. Snadné to nebylo, licenční řád neumožňuje splátkový kalendář. „Museli jsme se domluvit na vyrovnání a uskutečnit ho. Nebyly to vyšší miliony, ale dva také ne, bylo to víc.“
Teď má Ústí konečně čistý stůl a do konce roku zajištěné peníze na novou sezonu. „S rozpočtem jsme zhruba na 34 procentech loňského, bude v řádech nižších milionů. Veškeré ostatní peníze jsou použity na placení hokejových závazků.“
Linet chce dokázat, že jeho cesta není jen slepá ulička, jak se to stalo v případě pohádkáře Mikaela Agateljana i loňského spolku Ústečtí Lvi. „Naším cílem je stabilizace klubu a navrácení dobrého jména a důvěryhodnosti. Představil jsem vizi, postavenou na reálných číslech a malých cílech. Stojí za námi držitel druholigové licence v čele s Vladimírem Evanem, už to je hlavní záruka toho, že se nic podobného jako dřív opakovat nebude,“ slibuje podnikatel, který se v Ústeckém kraji v hokeji pohybuje dlouhodobě.
Naposledy působil v Mostě po boku bývalého reprezentačního kouče Vladimíra Růžičky, teď chce pomoct Ústí. Na zahajovacím pondělním tréninku, otevřeném pro veřejnost, Slovan představil realizační tým i hráčský kádr, ten budou tvořit především mladí hráči. „Bude to pro ně těžká cesta, většina z nich nemá zkušenosti se seniorským hokejem. Snad za námi budou stát naši skvělí fanoušci,“ doufá Linet.
Na otevřený trénink jich dorazily desítky. „Překvapilo mě to. Chtěli jsme jim dát vědět, že se 2. liga hrát bude, protože se šířily nepravdivé informace. Loni chodilo na hokej stabilně hodně fanoušků, věříme, že minimálně stejný počet nás bude podporovat i letos.“