Nad síly týmu z Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE) byli až ve finále play off hráči UK Kings Prague, kteří díky výhře v rozhodujícím třetím utkání obhájili titul. Po druhé třetině přitom Jihočeši na svém ledě vedli 3:1, ale v té závěrečné třikrát inkasovali a o pohár přišli.

„I trochu s odstupem času se to těžko hodnotí. Druhé místo beru jako neúspěch. S takovým týmem jsme měli udělat titul,“ má jasno trenér David Oulík.

Jeho smutek se dá pochopit. Black Dogs od začátku soutěži kralovali. V základní části prohráli z dvaadvaceti zápasů jediný. Druhý celek nechali za sebou o 12 bodů, stanovili rekordy v počtu vstřelených a inkasovaných branek. „Jenže play off je opravdu jiná soutěž. Ve finále jsme neodehráli špatné zápasy, ale soupeř byl zkušenější. Dělal dobře takové ty malé špinavé věci, třeba jako v extralize Kometa. Pro řadu našich kluků to byl první duel buď, anebo,“ přemítá.

Zklamání z posledního utkání sezony by však nemělo úplně zakrýt jinak náramný ročník. „V univerzitní lize jsme nejmenší škola a reprezentujeme jedno z nejmenších měst. Díky tomu je to krásný výsledek. Ale opravdu jsme chtěli ještě víc, tedy titul,“ dodává Oulík.

Ozývají se i ze svazu

Univerzitní liga jde každopádně velmi rychle dopředu a je o ni větší a větší zájem. „Je svým způsobem geniální, protože pracujete s klukama, kterým je kolem 25 let, už mají téměř dostudováno, získávají zajímavé pozice v práci a hokej u nich jde trochu stranou. Ale jsou zkušení a zároveň je doplňujete novými mladými kluky, kteří jsou plní chuti a energie,“ popisuje kouč.

Hokejisté mohou hrát tuto soutěž, když na dané škole studují a je jim maximálně 26 let. Díky tomu se týmy každý rok částečně obměňují a liga je dynamická. Úroveň se těžko odhaduje, ale nejlepší týmy by se neztratily ve druhé lize. Díky rostoucímu zájmu se mluví o stavbě nových zimních stadionů nebo o tom, že by se liga mohla třeba na finále podívat i do O2 areny.

„Projekt ohromně letí, bere se vážně a ozývají se i lidé ze svazu. Zápasy plní i velké haly, diváky to baví. Chceme se po krůčkách přibližovat zámoří, kde je to úplně jiný svět. Výběry z ligy poletí příští rok na kempy do USA a Kanady, takže to budou velké zkušenosti,“ hlásí.

Univerzitní sport v zámoří je a zřejmě ještě dlouho bude výrazně dál než v Česku. Je to dané i celým systémem vysokých škol a návaznou infrastrukturou. „V řadě věcí jsme hodně pozadu, ale snažíme se postupně blížit. Chceme vytvořit takové podmínky, aby hráči měli i větší touhu se vracet do profesionálního hokeje. Kvalitou by to řada z nich zvládla. Ale mnohdy nechtějí hrát za 30 tisíc měsíčně na OSVČ někde první ligu a spíš už se zajímají o civilní zaměstnání,“ přemítá kouč.

V zámoří má univerzitní sport také daleko větší prestiž. „Důležité je, aby všichni cítili sounáležitost, že celá škola funguje jako tým. Snažíme se, aby hráči nebyli prezentováni jako namyšlení hrdinové, ale ostatní věděli, že dávají sportu všechno a je to dřina. Nebo že kluk vedle tebe v lavici přijel ve tři ráno v noci z Ostravy, ale v osm už je na přednášce,“ tvrdí Oulík.

Prestiž je však až hmatatelná při univerzitním exhibičním derby, ve kterém se každý rok v Budvar aréně utkává tým VŠTE s Jihočeskou univerzitou, která vysokoškolskou ligu nehraje. „Je to velké zpestření sezony a show. Přijdou třeba tři tisíce diváků, všechny to baví,“ hlásí.

Nabízí se otázka, jestli by Jihočeská univerzita neměla mít do budoucna vlastní tým, nebo aby se obě budějovické školy spojily. „Takové myšlenky padají, ale to se musí domluvit vedení škol mezi sebou. Kdyby vznikl zajímavý a silný tým, tak bych se tomu nebránil. I vedení soutěže však zatím prosazuje strategii jeden tým, jedna škola. Navíc jsme na poměry soutěže malé město a malé školy, tak je otázka, jestli bychom dali dohromady dva silné týmy,“ přemítá trenér.

Domácím stadionem Black Dogs je Hokejové centrum Pouzar. Do budoucna by se však mohl přesunout do Hluboké nad Vltavou, kde se má stavět nový zimní stadion.