Úleva pro Slovan, Čaloun přihlásil 2. ligu. Sponzory shání netradičně i brankář

„Rozhodnutí bylo složité, dlouho jsme zvažovali ekonomickou a sportovní stránku,“ přiznal olympijský šampion z Nagana po odeslání přihlášky do soutěže. „Ve spolupráci s mládeží Slovanu jsme na druhou ligu kývli, fanoušci, veřejnost a klub si to určitě zaslouží.“
Rozpočet se skládá, díky setrvání ve třetí nejvyšší soutěži Slovan dosáhne i na městskou dotaci pro rok 2027. „Ohledně financí se jedná, je to mravenčí práce na celý rok. Zatím nemůžu říct, jestli se rozpočet navýší nebo ne. Každopádně druhá liga je pro sponzory zajímavější než kraj,“ přiznal první muž klubu Čaloun, který se po dalším velikánovi Vladimíru Růžičkovi ujme i trenérského kormidla.
Přeje si, aby se tým už nepohyboval na spodních pozicích jako v poslední sezoně. Slovan skončil poslední. „Bude záležet na skladbě kádru, tedy hlavně na výši rozpočtu. Uděláme maximum, aby se neopakoval pád do kraje, tomu se chceme vyhnout,“ nastínil Čaloun sportovní cíl.
Přípravu na novou sezonu Slovan začne v předzávodnim období, tedy začátkem srpna. „Souběžně se naplňuje rozpočet a kádr, oslovuji hráče.“
A ti současní podávají pomocnou ruku. Třeba třicetiletý brankář Michal Chmel. Se svolením klubu hledá přes sociální sítě sponzory, kteří by mu zaplatili betony, lapačku a vyrážečku. On by na ně zase umístil jejich loga. Chce, ať zbyde co nejvíc peněz na odměny. „Já jsem za Čmeláka strašně rád. Prošel naší mládeží, ve Švýcarsku se naučil plno věcí, žije klubem a chce mu pomoct. Řekl, že by za nás chytal i v kraji, kluky jako on potřebujeme,“ smeká Čaloun.
I Děčín se přihlásil
Do druhé ligy se přihlásil i Děčín, který si dlouhodobě stěžuje na nízkou podporu ze strany města v porovnání s ostatními kluby v Ústeckém kraji. „S městem jednáme. Přihlášku jsme podali a budeme doufat, že se nám podaří přesvědčit politiky, že to jsou dobře investované peníze,“ věří děčínský manažer Jan Havlíček.
Pro rok 2026 klub získal dotaci na mládež ve výši 1,1 milionu korun, pro druholigové áčko 1,55 milionu. „Ale z toho si ještě platíme ledy, takže čistá podpora je 1,4 milionu. Snažíme se udržet klub ve druhé lize, děláme pro to maximum, ale nůžky mezi námi a ostatními kluby jsou už tak rozevřené, že to skoro nejde,“ líčí Havlíček. „Nejnižší podporu má po nás Kadaň ve výši 2,5 milionu a to skončila předposlední. Ústí má 3,2 milionu a bylo poslední.“
Děčín obsadil ve čtrnáctičlenné tabulce desátou pozici, aby mohl pokračovat ve druhé lize, potřebuje naplnit rozpočet pěti až šesti miliony. „To je v dnešní době minimum na tuto soutěž. Pro nás to znamená, že musíme získat zhruba čtyři miliony od soukromých sponzorů, což se nám loni povedlo, ale nevím, jestli tohle dokážeme každý rok. Potřebovali bychom stabilní a vyšší podporu ze strany města,“ zopakoval Havlíček.
Doufá, že se podaří domluvit zvýšení dotace aspoň o milion korun. „Tím bychom se dostali na úroveň Kadaně, která má necelých 20 tisíc obyvatel, a my jsme statutární město. I celkově Děčín vydává na sport málo z rozpočtu, okolní města kolem tří procent, my jsme pod dvěma procenty,“ upozorňuje šéf Medvědů. „Měli jsme první schůzku za účasti primátora, další je 12. června. Snad to povede k nějakému cíli a druhá liga se tu dál hrát bude.“
Ze severočeských klubů působí ve druhé lize ještě Most, který nově povede Ondřej Poul, a Kadaň posílená o bývalého hráče KHL Jakuba Mataie.