Úleva! Hokejisté Jihlavy si zahrají minimálně předkolo play off

„Když si vybavím domácí zápas se Šumperkem v Jindřichově Hradci, kdy byl mezi námi rozdíl 15 bodů, regulérně jsem měl obavu, že kdybychom ho nezvládli, ještě budeme namočení v záchranářských pracích,“ připustil sportovní manažer Dukly Tomáš Vrábel, že mu spadl kámen ze srdce.

„Pak se ve mně bije to, že chceme být co nejúspěšnější. A i přes obrovskou lednovou krizi ta první šestka není daleko,“ zmínil, že od přímého postupu do čtvrtfinále Jihlavu dělí dva body. „Stačilo málo a mohli jsme v klidu splnit primární cíl. A kdybychom neměli tak šílenou marodku, mohli jsme být v úplně klidnějších vodách,“ mrzí ho.

V přímý postup může Dukla ještě tajně doufat, v posledním kole by však potřebovala, aby zaváhali jak šestý Přerov, tak sedmý Zlín. „Nemáme to ve svých rukou, takže se soustředíme čistě na sebe. Jdeme se co nejlépe připravit na play off. A jestli začne v pátek předkolem, nebo příští týden ve čtvrtfinále, je asi jedno,“ dodal.