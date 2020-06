Jarní liga startuje v Třinci, má pomoci mladým hokejistům

„Není to klasický turnaj, který děti znají. Je to spíš postavené tak, jak si pamatují rodiče z dřívějších dob, když hráli za barákem hokej: přišli, rozhodili si hokejky a zahráli si. Po klubové sezoně, kdy se kluci a holky snaží vydat maximum, by si to vyloženě měli jenom užít a zahrát si jako na té ulici,“ přiblížil klání sportovní ředitel třineckých Ocelářů Jan Peterek.

Turnaje určeného pro chlapce i děvčata se zúčastní děti narozené v letech 2007 až 2010.

„Chtěli jsme vytvořit projekt, který by nebyl jenom pro naše hokejisty z Třince, ale pro všechny z širokého okolí. Očekáváme mladé borce například z Frýdku-Místku, Kopřivnice, Ostravy, Havířova, ale i z hokejového klubu Jastrzebie. Jsme moc rádi, že zájem nebyl jenom ze strany třineckých dětí,“ podotkl projektový manažer Jakub Mikulík.

Hráče při zápasech povedou zkušení trenéři.

„Budou především z třinecké organizace. Jedním z nich je stále aktivní hokejista Rostislav Martynek,“ zmínil Mikulík. „Hrát se bude na dvakrát dvacet minut. Chtěli jsme, ať všichni mají rovnocenný a vysoký čas na ledě, což je jeden z cílů projektu. Ať si zahrajou, zdokonalí se. Hrajeme na tři pětky, a to vždy s jedním gólmanem.“

Účastníci turnaje tak dostanou nevšední možnost zahrát si s novými spoluhráči.

„V prvním ročníku jsme viděli velký přínos projektu i ve vytváření nových kamarádských vztahů mezi mladými hokejisty, kteří spolu běžně netrénují a reprezentují kluby z celého regionu a pohraničí. Navíc si mladí hokejisté vyzkoušeli různé herní varianty na různých pozicích,“ poznamenal sportovní manažer a šéftrenér akademie Cracovia Krakov Pavel Prorok, který je supervizorem Jarní ligy mládeže.

Turnaj měl původně začít 16. května, ale kvůli pandemii koronaviru byl o bezmála měsíc odložen.

„Místo původně plánovaných devíti zápasů si tak každý účastník zahraje šest utkání. Vítězové budou známi 28. června,“ dodal Jakub Mikulík.