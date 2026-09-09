Třeskuté vsetínské léto, Zlín se zkušeným kádrem. Oba celky míří v Maxa lize vysoko

Ve Zlíně se udála nejzásadnější změna už před koncem minulého ročníku, kdy se po Janu Srdínkovi stal novým sportovním manažerem Jaroslav Balaštík.
Generální manažer Jan Pravda nabídl rezignaci, která ale časem vyzněla do ztracena. Rada majitelů se jí vůbec nezabývala.
„Samozřejmě si to moc dobře uvědomuju. Bylo to za okolností, kdy bylo potřeba splnit nějaké podmínky. Každopádně to stále ještě není uzavřené,“ připustil Pravda.
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Podle něj jde klub do nové sezony s takřka naplněným rozpočtem. I díky tomu, že město jako jeho hlavní majitel poslalo v červnu na jeho účet dodatečných 12,9 milionu korun, aby vypořádal neuhrazené ztráty a stabilizaci cash-flow.
Svůj post obhájil trenér Peter Oremus, který vyvedl Zlín ze dna tabulky až do finále.
„Věřím, že naše sezona bude úspěšná stejně jako předchozí čtyři a uděláme ten poslední krok,“ připomněl Pravda, že Berani od pádu z extraligy postoupili vždy do finále, ale vyhráli pouze na první pokus v sérii se Vsetínem.
„Máme ty nejvyšší ambice,“ přitakává Balaštík, který se zásadně podílel na stavbě kádru. „Vylepšili jsme ho,“ je přesvědčený někdejší zlínský kanonýr.
Na avizované omlazení ale nedošlo, s věkovým průměrem 28,7 let je Zlín druhým nejstarším v soutěži.
„Můžeme ještě drobně omladit, ale na druhou stranu, Carolina vyhrála Stanley Cup s průměrem 29 let, stejně jako Amerika olympiádu,“ nebojí se Balaštík.
Na každý post přivedli s Oremusem zkušené borce. „V devadesáti procentech jsme se shodli,“ podotkl.
O brankoviště se bude Daniel Huf dělit se zkušeným Pavlem Kantorem (35), který by měl dlouholeté gólmanské stálici Zlína vytvořit větší konkurenci než loni Marek Čiliak.
„Chceme mít dvě jedničky, které si o tuhle pozici zasoutěží. Kantor je jiný typ brankáře než Huf – vysoký a štíhlý. Pro soupeře budeme méně čitelní a trenéři můžou postavit do jednotlivých zápasů brankáře, který nám dá větší šanci vyhrát,“ míní Balaštík.
Vůdcem obrany na ledě i v kabině by se měl stát navrátilec Petr Šenkeřík (35), kila a důraz přinese opora extraligové Olomouce David Škůrek (33), neznámou je šestý Kanaďan v historii klubu Jacob Guévin (23).
„Pro přechod z americké univerzity do Evropy si vybral nás. Výborný bruslař, pravák, chytrý a pracovitý hráč,“ charakterizoval Balaštík zámořský import.
V útoku si ve Zlíně hodně slibují od Radka Čípa (34), který byl loni v Sokolově nejproduktivnějším hráčem základní části Maxa ligy. „Pokorný a pracovitý, i ve svém věku se chce zlepšovat. A rychlost přinese Kuba Doktor,“ zmínil Balaštík olomoucké křídlo.
Zlín drží na soupisce ještě jedno místo pro centra, kde má podstav.
Jeho cílem je umístění v první čtyřce, která si po rozšíření předkola play off ze šesti na osm týmů zajistí přímý postup do čtvrtfinále.
„Touhle cestou by se Maxa liga vydávat neměla,“ nesouhlasí Pravda. „Pro vítěze se vygenerovalo před baráží více dnů volna, ale dalo se to udělat jinak, dvě kola šla klidně posunout.“
Vášně na Lapači vzbudil odchod legend i logo
Po překvapivém vypadnutí ve čtvrtfinále nastal ve Vsetíně velký třesk. Trenér Luboš Jenáček, který dorazil v průběhu sezony, ho ustál, pryč je ale jedenáct hráčů včetně ikon Luboše Roba s Vítem Jonákem, což vyvolalo kontroverze a emotivní výměnu názorů přes média.
„Kluci tady odvedli spoustu práce. Jsou to novodobé legendy klubu. Jonák a Rob obzvláště, přepisovali kroniky v počtu zápasů, gólů. Víme, že budou některým fanouškům určitě chybět,“ vnímá Jenáček choulostivost tématu.
Stejně citlivá byla také změna loga klubu a jeho celkového vizuálu. Místo populárního panáčka s hokejkou mu dominuje velké písmeno V, které neodkazuje jen na Vsetín, ale na celé Valašsko, kam se chce klub rozkročit.
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„Prvotní reakce byly lehce negativní,“ přiznal nový generální manažer Valašského hokejového klubu (VHK) Daniel Vaněk. Hrany se ale postupně obrušují. „Lidem jsme to vysvětlili a zmírňuje se to. Nálada je pozitivnější. Do sezony chceme jít hrdě jako Valaši. Minulost a historie zůstává s námi.“
Na Lapači startují ambiciózní projekt, jehož součástí je i městem plánovaná rozsáhlá rekonstrukce zimního stadionu, který by měl splňovat extraligové parametry a hostit také kulturní akce pro celý region. Hotovo by mělo být nejpozději v roce 2031. Ideálně v té době by už měl tým působit v nejvyšší soutěži.
„Cíl v podobě postupu do extraligy chceme splnit v horizontu tří až pěti let,“ vyhlásil Vaněk na předsezonní tiskové konferenci v prostorách moderního KAPKA resortu ve Lhotě u Vsetína, který využívá také VHK.
Klub představil rovněž nového šéftrenéra mládeže Petra Vojana, který dorazil z plzeňské akademie. Cílem je co nejtěsnějším propojení s mužským áčkem a aby se celá organizace sjednotila, co se filozofie týče.
„Je zde obrovský potenciál a prostor pro zlepšení celého úseku mládeže, po sportovní i organizační stránce,“ nastínil Vojan.
Výsledkem má být trvalý přísun odchovanců do áčka, které v létě doplnilo osm nových hráčů. „Byl bych rád, aby je fanoušci přijali. A ať jsou trpěliví, než si to sedne. Věřím, že jim budou dělat radost a bojovat za Vsetín ze všech sil,“ pravil Jenáček.
„Tým jsme omladili, chtěli jsme ho zrychlit, přizpůsobit se stylu hry v Maxa lize. Chceme skončit do čtvrtého místa a vyhnout se předkolu,“ shrnul Vaněk.
Jenáček chce do hlediště lákat diváky na rychlý a bruslivý hokej. „Aby se na ledě neustále něco dělo, aby se fanoušci bavili každý zápas,“ přeje si kouč šestinásobných extraligových šampionů.
Po nezvykle brzkém konci minulé sezony naordinoval hráčům tvrdou letní přípravu. Zařadil do ní také více společných akcí ke stmelení kolektivu včetně soustředění.
„Věřím, že budeme o to silnější a držet při sobě. Líbí se mi duch a pracovitost týmu. Cítím z kluků velký hlad. Věřím, že ho budou mít po celou sezonu, i když budeme mít třeba hlušší období,“ dodal Jenáček, jehož celek začíná ve středu na Slavii a svým fanouškům se ukáže poprvé v sobotu proti Třebíči.
Nové play off je na prd, myslí si zlínský kapitán Holík
Po návratu z Brna začíná ve Zlíně už čtvrtou sezonu a hokejové Berany do ní povede v roli kapitána. Céčko na hrudi dostal Petr Holík už během předchozího ročníku, zůstalo mu i pro ten nový.
„Když se podívám, kdo to písmeno na dresu měl, je to pro mě čest,“ říká 34letý Holík před startem Maxa ligy, do níž Zlín vstoupí ve středu doma od 17.30 hodin proti Chomutovu.
Kapitána jste přitom nikdy moc nechtěl dělat, že?
Minulou sezonu jste se v základní části trápili a rozjeli se až v play off. Jaký bude Zlín teď?
Jak funguje spolupráce v nově složeném útoku s křídly Lukášem Válkem a Jakubem Doktorem?
Co čekáte od tohoto ročníku první ligy?
Změnil se i herní systém Maxa ligy, nově jde do čtvrtfinále jen čtveřice týmů a dalších osm čeká předkolo na dvě vítězná utkání. Co na to říkáte?
Vítáte aspoň pauzu devět dnů pro vítěze první ligy před baráží?