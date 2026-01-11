„Dostali jsme se do boje o záchranu, to jde za mnou. Proto jsem sám nabídl rezignaci, abych dal mužstvu impulz,“ oznámil Pešout, jenž v minulosti vedl v extralize Karlovy Vary a Kometu Brno.
Devětapadesátiletý kouč skončil po nedělní porážce 3:4 s Přerovem, pro Piráty to byla čtvrtá prohra v řadě, z posledních osmi zápasů vyhráli jen jednou.
U mužstva končí i asistenti Petr Martínek s Angelem Krstevem, který ještě dočasně vypomůže Viktoru Hüblovi. Sedmačtyřicetiletá legenda Litvínova a s 903 kanadskými body rekordman extraligy Piráty povede do doby, než klub známí složení nového trenérského štábu. Pešout převzal Chomutov v roce 2023, hned v první sezoně ho dovedl do první ligy a v ní pak s týmem postoupil do čtvrtfinále.
„Martinu Pešoutovi i jeho asistentům bych chtěl poděkovat za odvedenou práci, která byla dvě sezony velmi úspěšná,“ uvedl na klubovém webu manažer chomutovského A týmu Jiří Sochor.