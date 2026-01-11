Pešout končí v Chomutově, klub dočasně povede extraligový rekordman Hübl

Trenérská rošáda v hokejovém Chomutově. Na střídačce ambiciózního prvoligového týmu končí po třech letech Martin Pešout, předposlední mužstvo tabulky prozatím přebírá výkonný manažer Viktor Hübl.

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek. Martin Pešout, trenér Pirátů. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Dostali jsme se do boje o záchranu, to jde za mnou. Proto jsem sám nabídl rezignaci, abych dal mužstvu impulz,“ oznámil Pešout, jenž v minulosti vedl v extralize Karlovy Vary a Kometu Brno.

Devětapadesátiletý kouč skončil po nedělní porážce 3:4 s Přerovem, pro Piráty to byla čtvrtá prohra v řadě, z posledních osmi zápasů vyhráli jen jednou.

U mužstva končí i asistenti Petr Martínek s Angelem Krstevem, který ještě dočasně vypomůže Viktoru Hüblovi. Sedmačtyřicetiletá legenda Litvínova a s 903 kanadskými body rekordman extraligy Piráty povede do doby, než klub známí složení nového trenérského štábu. Pešout převzal Chomutov v roce 2023, hned v první sezoně ho dovedl do první ligy a v ní pak s týmem postoupil do čtvrtfinále.

„Martinu Pešoutovi i jeho asistentům bych chtěl poděkovat za odvedenou práci, která byla dvě sezony velmi úspěšná,“ uvedl na klubovém webu manažer chomutovského A týmu Jiří Sochor.

