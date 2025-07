„Všechny kroky směřovaly k tomu, abychom byli zase o kousek lepší,“ shrnul letní příchody kouč prvoligových hokejistů RI Okna Zlín Ján Pardavý po úvodním tréninku na ledě. „Chtěli jsme, abychom měli v obraně i útoku vyrovnaný stav leváků a praváků, což se nám podařilo,“ pochvaluje si.

Berani zapsali na soupisku celkem sedm nových hráčů, ještě obránce Václava Vebera (Slavia Praha), zatím poslední akvizicí se stal finský forvard Samuel Salonen.

„U cizinců je to vždy loterie. Skauting probíhal pečlivě, dívali jsme se na videa vytipovaných hráčů dlouhé hodiny. Věříme, že bude jedním z lídrů produktivity. Ve francouzské lize, která není lehká, měl bod na zápas,“ podotkl Pardavý.

S krajanem Aleksim Salonenem nejsou příbuzní, jde o shodu příjmení, spolu s Jessem Paukkuem se připojí k týmu příští pondělí.

„Tento týden je adaptační. Kluci si potřebovali osahat novou výstroj,“ prohodil trenér Beranů, který by si přál do kádru ještě jednoho univerzálního útočníka. „Když se někdo zraní, nemáme na postu centra záskok. Pokud by se objevil někdo, kdo by byl schopný hrát na křídle i ve středu, sáhli bychom po něm. Zatím se to nepodařilo. Hráči, které jsme si vybrali, čekají na extraligu.“

V sedmi přípravných zápasech bude Pardavý hledat spolehlivé křídlo k Holíkovi, první variantou je Říčka. „Chtěli bychom, aby vytvořili podobnou dvojici jako Kverka s Válkem,“ zmínil nejproduktivnější zlínské duo minulé sezony.

Zlínští hokejisté se připravují na sezonu 2025/26.

První utkání odehrají Berani na svém stadionu s Duklou Trenčín (12. srpna) a mistrovskou Kometou Brno (14. srpna), zbývajících pět venku. Ligu pak zahájí 10. září doma proti Slavii Praha.

„Vnímáme, jak posiluje konkurence. Všechny týmy kolem nás mají slušné posily. Bude to zase vyrovnaná soutěž,“ tuší Pardavý, který měl k ruce nového asistenta.

Do tepláků se oblékl Bedřich Köhler, který ukončil po minulém ročníku aktivní kariéru.

„Přemýšleli jsme, jak bychom ho zapojili. Věnuje se marketingovým věcem v kanceláři. Chtěl zůstat u týmu jako druhý asistent. Bude se učit, pomůže i jako spojka do kabiny,“ přiblížil Pardavý. Během zápasů ale na lavičce nebude.

Ján Pardavý vede trénink zlínských hokejistů.

Otazník visí nad působením Pardavého u slovenského nároďáku. Kanadského trenéra Craiga Ramsayho vystřídal bývalý slovenský reprezentant Vladimír Országh, asistenti zatím nejsou určení.

„Soustředím svoji pozornost hlavně na klub, ale pokud bude možnost, rád zůstanu u reprezentace,“ potvrdil Pardavý.

Láká ho olympiáda, hvězdný turnaj s hráči NHL je však zároveň komplikací, protože Maxa liga poběží bez přestávky i během zimních her. Soutěž bude mít přitom nově pouze jednu reprezentační pauzu.