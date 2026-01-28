Trenér Havíř o svém novém angažmá: Třebíčští kluci hokej nezapomněli

Vedení Horácké Slavie Třebíč před pár dny sáhlo k výměně na trenérském postu. Davida Dolníčka vystřídal bývalý dlouholetý extraligový obránce David Havíř, pro něhož je to úplně první hokejové angažmá na Vysočině.
David Havíř ještě coby asistent v Mladé Boleslavi. | foto: Profimedia.cz

Nabídka z prvoligové Třebíče přišla dva a půl měsíce poté, co Havíř skončil v extraligové Mladé Boleslavi. Tam působil jako asistent hlavního trenéra Richarda Krále.

„On měl všechno na povel a já mu pomáhal,“ vysvětluje bývalý obránce, který většinu své hráčské kariéry strávil ve Znojmě a v Pardubicích. S Východočechy dokonce získal tři mistrovské tituly, čtvrtý potom přidal s Plzní.

Před plzeňským brankářem Markem Mazancem bojují David Havíř a litvínovský Robin Hanzl (vpravo).

To, že by se v budoucnu chtěl věnovat trenérské činnosti, neměl dopředu naplánováno. K takovému rozhodnutí dospěl až téměř na konci kariéry.

„Poslední tři sezony jsem odehrál ve druholigové brněnské Technice a tam už jsem zkoušel i trénování. Měl jsem na starost mladší a starší žáky,“ připomíná přes deset let starý start své trenérské kariéry.

Co se práce v roli hlavního kouče u A-týmů týká, odbyl si Havíř svoji premiéru v době, kdy v roce 2022 začínaly svoje působení v první lize Pardubice B.

„Odkoučoval jsem tehdy jako hlavní nějakých zhruba dvaadvacet zápasů. Potom přišel k týmu pan Baďouček a já jsem mu dělal asistenta. Nějakou zkušenost s pozicí hlavního trenéra už tedy mám,“ vysvětluje.

Z Pardubic se pak přesunul do už zmiňované Mladé Boleslavi a před pár dny kývl na nabídku prvoligové Třebíče. Mimochodem, během své bohaté hráčské kariéry vystřídal několik destinací, včetně francouzského města Viry-Châtillon, na Vysočině však do této doby nikdy nezakotvil.

„Máte pravdu, tohle je moje první zkušenost,“ potvrzuje Havíř.

A hned úvodní utkání v novém působišti dopadlo dobře. Horácká Slavia o uplynulém víkendu porazila v moravskobudějovickém azylu Sokolov 4:1.

„Věděl jsem, že tým tady kvalitu má, že není možné, aby kluci hokej zapomněli hrát. Někteří ho hrají už strašně dlouho, vědí, co mají dělat. Jenom je potřeba jim připomenout jejich automatismy. Na začátku nás podržel brankář, což kluky uklidnilo, a od druhé třetiny už jsme měli docela jiný pohyb,“ vrací se nový kouč Horácké Slavie v hodnocení k sobotnímu vítěznému duelu.

Času nebylo nazbyt

Na rozhodování, zda spojí svoje jméno s třebíčským hokejem, údajně moc času neměl. Nakonec ho ale neodradila ani série nepovedených zápasů či v tu chvíli ne zcela příznivá situace v tabulce.

„Věděl jsem, že ti kluci tady jsou spolu už hodně dlouho, jsou sehraní, že jádro týmu je velmi kvalitní. Na to sázím. Řekl jsem si, že by to mohla být příjemná práce,“ svěřuje se Havíř.

Francouz v brance? Ne, Winter Classic láká na vítěze Stanley Cupu v útoku

Nicméně vzápětí přiznává, že až tak úplně načtenou Maxa ligu neměl. „Boleslav posílá některé svoje kluky do Kolína, takže nějakým způsobem jsem tuhle soutěž sledoval. Ale zase ne dopodrobna. Každopádně jsem si všiml, že oproti extralize je první liga dravější,“ říká nový kouč třebíčského A-mužstva.

Jak už bylo řečeno, během své kariéry strávil nejvíc času ve Znojmě a v Pardubicích, původem je ovšem Havíř z Brna. A odtud také dojíždí do svého nového angažmá.

„Bydlím kousek od brněnské přehrady. Do Třebíče to mám nějakých 75 kilometrů, což je dobrá dojezdová vzdálenost,“ pochvaluje si trenér Horácké Slavie.

Setrvání Erata si vyžádal

Asistenta mu v novém působišti dělá Roman Erat, který stejnou funkci zastával u třebíčského týmu i v době, kdy ho vedl Havířův předchůdce Dolníček.

„Přál jsem si, aby Roman zůstal. Jednak jsme spolu odehráli dvě nebo tři sezony ve Znojmě, tudíž jsem věděl, že je pracovitý, a navíc jsem chtěl někoho, kdo tenhle tým dobře zná,“ vysvětluje Havíř.

První úspěšný zápas už má tahle nová trenérská dvojice za sebou, a ve středu by ráda přidala další. Na Horáckou Slavii však čeká cesta do Chrudimi, kde se od 18.00 utká s pardubickým béčkem.

Hlavní pardubický trenér Richard Král (druhý zprava) a jeho asistenti David Havíř, Petr Sýkora a Tomáš Rolinek (zleva)

„Pro mě to bude hodně pikantní zápas. Jednak jsem v tamním klubu působil, navíc bude stát na druhé střídačce můj bývalý šéf z Mladé Boleslavi (trenérem pardubického B-týmu je Richard Král – pozn. red.). Určitě tedy budu muset vypsat nějakou prémii našim klukům do kabiny,“ usmívá se Havíř.

A jaká je jeho představa o celkovém fungování v Třebíči? „Rozhodně bych chtěl, aby ze sebe hráči pokaždé vydali tolik energie jako v minulém zápase se Sokolovem. Aby měli dobrý pohyb, aby měli z hokeje radost a aby se nám vyhýbala zranění,“ má jasno.

