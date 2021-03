Třebíč čeká čtvrtý duel. Proti Slavii je krok od čtvrtfinále

„Zápas byl pro nás výsledkově krutý, protože si myslím, že jsme si vytvořili vyloženější šance. Měli jsme tam tři až čtyři úniky, ale bohužel se nám nepodařilo dostat do vedení. A pak rozhodla jedna taková naše větší chyba ve třetí třetině,“ litoval třebíčský trenér Jaroslav Barvíř. „Kluci ale dřeli a nemůžeme jim vyčíst půl slova.“

Klíčovou otázkou před nedělním třetím duelem, před kterým se série hraná na tři vítězství přesunula do Edenu, tak zůstávalo, kdo bude mít k dispozici mečbol.

„Neskláníme hlavy. Jedeme na Slavii, tam urveme dvě vítězství a půjdeme dál,“ věřil třebíčský útočník Radim Ferda. „Sice se hraje v Praze, ale když jsou zápasy bez diváků, ztrácíte výhodu domácího prostředí,“ tušil Barvíř.

A důležitou bitvu skutečně zvládli lépe Horáci. Ti se opřeli o bezchybného brankáře Pavla Jekela a díky gólu Petra Vodičky ze 17. minuty zvítězili 1:0.

Z Jekela je rázem hlavní tahoun třebíčského týmu v dosavadním průběhu předkola play off. Ve třech zápasech zastavil 107 střel hráčů Slavie a kapituloval jen dvakrát - další gól přidal pražský tým při power play. Pokud pětadvacetiletý gólman na předchozí výkony naváže i v pondělí, mohla by Horácká Slavia už slavit postup do čtvrtfinále.

„Samozřejmě cítíme podporu fanoušků. Takže jim za to děkujeme a ať nám drží palce, protože to ještě budeme hodně potřebovat,“ vzkázal Barvíř.