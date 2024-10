Třebíčský útočník Svoboda: Neležím jen doma na gauči, to opravdu ne

Ve svém hokejovém životě zažil Tomáš Svoboda spoustu radosti a samozřejmě i zklamání. Dařilo se mu v pražské Slavii, Plzni i Brně. S tamní Kometou má dokonce mistrovský titul. Se Znojmem si pro změnu užil mezinárodní EBEL ligu, postupové veselí z druhé do první ligy, ale také loňský pád – po němž následoval přesun do Horácké Slavie Třebíč.

„Musím přiznat, že jsem odchod ze Znojma zprvu vůbec nezvažoval. V hlavě jsem měl nastaveno, že už se nikam hokejově stěhovat nechci. Jenže všechno nakonec dopadlo jinak,“ vrací se v čase o pár měsíců zpátky sedmatřicetiletý rodák z Litoměřic. „Tím ale nechci říct, že jsem musel do Třebíče. Naopak, jsem vděčný, že mě tady ještě v mém věku chtěli.“

Chcete říct, že ve Znojmě už o vás právě kvůli vašemu věku nestáli? Vždyť jste byl nejproduktivnějším hráčem Orlů...

Jenže pak mi majitel klubu pan Ohera víceméně řekl, ať jdu pryč, protože on přemýšlí, že se Znojmem dál nebude pokračovat. Pokud by tenhle impulz od něj nepřišel, zůstal bych. Věříte, že se mě na tohle zatím nikdo neptal, o svém odchodu mluvím poprvé až teď s vámi.

Dobře, a jak to tedy dopadlo s panem majitelem, skutečně od Orlů odešel?

Zůstal prezidentem klubu, ale odešel k mládeži na Kometu. Klub je dál pod jeho záštitou, nicméně ho vedou jiní lidé. Vlastně je tam všechno při starém, jen s omezeným rozpočtem.

Přesun do Třebíče jste následně zvolil i kvůli vzdálenosti? Vzhledem k tomu, že dvě sezony nyní bude hrát Horácká Slavia v Moravských Budějovicích, zas tak velká změna to nebude...

Máte pravdu, vzdálenost byla jednou z hlavních priorit. Už jsem se nechtěl nikam trmácet. A navíc jsou na trenérském postu kluci, které znám. Jak s Davidem Dolníčkem, tak i s Romanem Eratem jsem v minulosti hrával.

Většina vašich kolegů si pochvaluje především pohodu, která v třebíčském klubu vládne. A téměř rodinné prostředí...

To souhlasí. V tomhle je jižní Morava specifická, všechno tady funguje na rodinné úrovni, aniž by to mělo dopad na kvalitu či profesionalitu. Opravdu mi je milejší menší příjemný klub než nějaký megalomanský.

Koukám, že jste si Třebíč zasadil na jižní Moravu, ačkoliv geograficky patří na Vysočinu...

Však mi to taky asi hned omlátí o hlavu. (směje se) Ale každopádně jsem tady spokojený.

Bodejť byste nebyl, když sbíráte body skoro v každém zápase. Aktuálně máte na kontě dva góly a pět asistencí ze šesti zápasů...

To víte, že jsem rád, že mi to takhle naskakuje, ale mnohem spokojenější bych byl, kdybychom se spolu takhle bavili po 50. kole. Aby už bylo jasno. (usmívá se) Hlavně, ať se daří celému mančaftu a máme jisté play off.

Říkáte, že byste po loňské sestupové sezoně rád uvítal zase trochu klidnější průběh?

Jasně, protože loni to bylo opravdu hodně nervově vysilující. Nakonec to nevyšlo jen o pár bodů – a mě ten sestupový konec pořád bolí. Už kvůli znojemským fanouškům, kterých chodilo na první ligu skoro pořád dva tisíce. Pořád přemýšlím, co se dalo udělat jinak.

Během své kariéry vystřídal Tomáš Svoboda spoustu soutěží i klubů a všude patřil k nejlepším hráčům. Což ostatně platí i letos.

A už jste na něco přišel?

Těch aspektů bylo víc. V první řadě je tady vždycky otázka, jestli nechat kádr, který si postup vybojoval, nebo ho změnit. Jenže kde chcete vzít najednou patnáct nových hráčů, kteří budou mít potřebnou kvalitu. Podle mě tam hrála důležitou roli rozepře klubu s městem o podporu. Za mě byla až moc dlouhá. Jestliže je hokej ve městě jasnou jedničkou, mělo se jednat rychle, aby měli lidé v zimě kam a na co chodit. Začít honit něco v červenci, to už je pozdě.

Když už je řeč o fanoušcích, vy si jich letos při domácích zápasech moc neužijete. V Moravských Budějovicích je kapacita stadionu dost omezená...

Myslím, že se do hlediště vejde nějakých jedenáct set lidí. Ale situace si to zkrátka žádá, protože se v Třebíči staví zajímavý a moc pěkný stadion. Viděl jsem nákresy a na první ligu to bude opravdu paráda. Takže teď to musíme všichni zvládnout a vydržet.

Zase na druhou stranu, hostující příznivci se v Moravských Budějovicích ve velkém do hlediště nedostanou, takže vás čeká skutečné domácí prostředí...

Přesně tak. I když ono i nějaké to nevlídné slovo od soupeřových fanoušků může být dost povzbudivé.

Nechci se vás dotknout, nicméně v 37 letech už většinou hokejisté přemýšlejí celkem reálně o tom, co budou dělat, až přijde definitivní konec kariéry. Vás ještě podobné myšlenky nepronásledují?

Samozřejmě jsem si vědom, kolik mi je let, to člověk – ač nerad – vnímá vždycky. Proto i já už řeším určité věci, které bych chtěl v budoucnu dělat. Opravdu jen neležím doma na gauči a nečekám na další trénink či zápas. (směje se) Každopádně zatím mě hokej pořád baví, a dokud pro mě bude mít smysl po všech stránkách, tak na konec ještě nemyslím.

Tomáš Svoboda ještě v dresu Znojma slaví gól.

Po všech stránkách, to znamená i finančně?

Rozhodně, vždyť mám rodinu, kterou potřebuju zajistit. Proto chci být připravený, abych až jednou skončím, hned mohl navázat jinde.

Opět v hokejovém prostředí?

Jsem člověk, který nikdy neříká nikdy, protože nevíte, co se může stát. Ale spíš si myslím, že svoji budoucnost budu směřovat mimo hokejové prostředí. Uvidíme, kam mě vítr zavane.

Zmiňovali jsme peníze a mě při té příležitosti napadla otázka, jak vlastně dopadl váš spor s Chomutovem o nevyplacené mzdy?

Co mám říct, něco tam zůstalo viset... Ale ta doba už je naštěstí za mnou. Já tehdy navíc naboural auto... No prostě to bylo ošklivé období. Naštěstí já jsem to nějak zvládl, ale byli tam kluci, kteří jeli od výplaty k výplatě, takže si dovedete představit, jak moc nepříjemné to asi muselo být. Doufám, že nic podobného už nezažiju.

Teď je Chomutov zpátky v první lize. Necítíte k němu určitou zášť?

Vůbec ne. Vyměnil se tam celý spolek, klub teď vedou úplně jiní lidé. Navíc Chomutov si cestu nahoru vybojoval úplně ze dna, z krajského přeboru... Žádnou zášť vůči nikomu necítím, tohle je jiný Chomutov.

Když už jsme zpátky v letošní sezoně, máte před sebou středeční zápas s Kolínem. Co udělat pro to, abyste pro změnu odehráli pohodový zápas? Už třikrát jste letos vedli o dva či více gólů, a nakonec z toho bylo pokaždé pořádné drama...

Nevím, kdybych to věděl, udělali bychom to. Prostě si na to musíme dát pozor, protože každý bod může mít na konci cenu zlata. A já po loňsku opravdu vím, co říkám.