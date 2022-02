Třebíčský gólman Jekel: Hlavně že jsme znovu najeli na vítěznou vlnu

„Hlavně že jsme se jako tým oklepali z těch předchozích několika porážek a znovu najeli na vítěznou vlnu,“ pochvaloval si Jekel výhru 3:0 nad Jihlavou i Vsetínem.

Který z obou zápasů byl těžší?

V obou byly náročné hlavně první třetiny, pak už nevznikaly žádné situace, kdy by jezdili dva na jednoho a podobně.

Dvě nuly se určitě počítají...

To ale nebyla pouze moje práce, kluci mi hodně pomohli. A důležitější jsou vždycky tři body, nula je jen třešnička na dortu.

Vy jste si sobotní a pondělní utkání v první lize ještě proložil nedělní extraligou...

To je pravda, jel jsem s Kometou do Zlína jako náhradní brankář. I tak to ale bylo náročné, protože člověk musí být pořád připravený.

A dobře připravený určitě budete muset být i na ledě Poruby, plánujete další čisté konto?

Uvidíme, Poruba má každopádně výborné mužstvo, přestože v tabulce na tom není nejlépe. Musíme hrát tak, jako v Jihlavě a v pondělí doma – s obětavostí a nasazením.