Gólman Jekel: Atmosféra? Výborná, ale na mě trochu moc horko

„Myslím, že jsme odehráli velmi dobrý zápas, bohužel jsme ale ve druhé třetině na chvilku vypadli z tempa. Nicméně na první mistrák, navíc na ledě možná největšího favorita ligy, to bylo hodně slušné,“ měl jasno brankář Horácké Slavie Pavel Jekel.

Rozhodly dva góly v závěru prostřední části, jimiž si Motor zajistil vedení 3:1. Co se stalo?

Ve druhé třetině jsme se nechali několikrát vyloučit a právě v oslabení padl ten první gól. Protihráč mi clonil ve výhledu a navíc puk těsně přede mnou tečoval. A chvíli nato jsme pak inkasovali znovu.

Jak jste si užívali kulisu, kterou vytvořilo bezmála šest tisícovek diváků?

Atmosféra byla výborná, myslím, že jsme si ji užili všichni. Akorát na mě tam bylo trochu moc horko, mám raději studenější stadiony.

Ještě před samotným začátkem byl na ledě k vidění jakýsi soubor. O co šlo?

Místní divadlo slavilo výročí, tak tam byli všichni takhle nastoupení. Nejsem si jistý, ale zpívali myslím něco rusky. I když fakt nevím, co to bylo.

Takže jakési malé divadelní představení před tím velkým hokejovým?

Tak nějak, jenom vtipné bylo, že jsme si už asi třikrát všichni mysleli, že končí, tak jsme začali pokaždé tleskat. A oni přitom pokračovali dál. (směje se)

Ve druhém kole nové sezony doma v sobotu hostíte Přerov. Jaký to bude soupeř?

Čeká nás těžký zápas, ale pokud do něj půjdeme stejně jako v Budějovicích, určitě ho zvládneme.