Třebíč přepsala výhrou v základní části historii, už dvě kola před koncem

„Jsme neskutečně šťastní,“ usmívá se předseda třebíčského klubu Martin Svoboda. „Je to malý hokejový zázrak, který se nám povedl.“

Kdo nemaká, má problém

Před sezonou byste Třebíč těžko hledali v okruhu nejužších favoritů první ligy. Zvlášť když ambice dávaly najevo Vsetín, Poruba, nebo ještě loni extraligový Zlín.

Jenže dvě kola před koncem základní části je definitivně jasno: dlouhodobou část prvoligové soutěže vyhraje parta bojovníků vedená hlavním koučem a sportovním manažerem Horácké Slavie v jedné osobě Kamilem Pokorným.

„Podíleli se na tom ale naprosto všichni. Největší zásluhu mají hráči, kterým bych chtěl poděkovat. Stejně jako vedení klubu a svému realizačnímu týmu,“ říká Pokorný. „Je to veliký úspěch a já jsem rád, že můžu být jeho součástí.“

Právě Pokorný, ještě coby asistent trenéra Milana Chalupy, byl u dosavadního největšího triumfu Horácké Slavie v novodobé historii, kterým byl v roce 1997 postup do druhé nejvyšší domácí soutěže.

„Dalších 26 let byla Třebíč v první lize, je nejdéle působícím klubem v této soutěži. A po 26 letech jsme vyhráli základní část. Je to tedy určitý historický okamžik pro náš klub,“ uvědomuje si Pokorný, který před několika dny, po domácím vítězství nad Porubou, popsal hlavní sílu bílých hvězd.

„Proti takovým kolosům, jako pro nás Poruba, Vsetín nebo Prostějov jsou, to musíme dělat trošku jinak. Hru máme postavenou na bojovnosti. Každý hráč se rve za každého, nikdo se nebojí vlézt do rány, odmakat to, odlehat,“ popisuje Pokorný. „Kluci to vzali za své. A ti, kdo tohle nejsou schopní zvládat, tady mají problém.“ Pro někoho může být šokující také fakt, že ekonomicky poměrně skromnější Třebíč má na čele tabulky luxusní osmibodový náskok.

„Ono je asi ve finále jedno, jestli máte před druhým náskok bod nebo osm,“ usmívá se Pokorný. „Vyplynulo to ze situace, že jsme v poslední čtvrtině ve dvanácti zápasech v řadě bodovali, z toho devětkrát vyhráli. Soupeři párkrát zaváhali a tím se udělal takový bodový prostor. Pro nás je ale důležité, že jsme to zvládli.“

Ve zbývajících dvou zápasech, v pondělí doma proti Litoměřicím a ve středu v Prostějově, by si tak Horácká Slavia mohla trochu odpočinout, pošetřit síly na play off. Jenže... „Hrozně rád bych dal prostor klukům ze širšího kádru, ale my žádný širší kádr nemáme,“ upozorňuje Pokorný. „Kluby jako Vsetín, Poruba či Prostějov mají široké kádry, pět pětek a další jednu ve druhé lize. My nemáme takový rozpočet, abychom si to mohli dovolit.“

Třebíč poráží i marodku

Navíc Třebíč prakticky celou sezonu bojuje s marodkou. „Nyní máme zraněného Vojtěcha Šilhavého a Jirku Hunkese,“ zmiňuje vynucené absence kouč. „Kádr je úzký. Ale určitě budu chtít, aby se čas na ledě rozprostřel mezi celé čtyři pětky a všechny hráče. Šanci dostane i brankář Mičán, který toho v sezoně odchytal méně.“

V Třebíči vědí, že vítězstvím v základní části mají za sebou splnění teprve prvního cíle. „Jedná se o nadstandardní výsledek. Víc o tom hovořit nechci, protože sezona pokračuje dál. A my chceme být úspěšní také v další části,“ říká před vyřazovací částí, která pro Horáckou Slavii odstartuje úvodním čtvrtfinálovým zápasem ve středu 8. března, šéf klubu Svoboda.

„Každý, kdo sportu trošku rozumí, tak ví, že play off je jiná soutěž. Vůbec nerozhoduje, jestli jdete ze třetího či šestého místa, nebo z předkola,“ varuje Pokorný.