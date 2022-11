Kouč třebíčských hokejistů Pokorný: Během pauzy jsme se zaměřili na kondici

„Hned po zatím posledním zápase s pardubickým béčkem jsme dali klukům dva dny volna, pak jsme naopak dva dny trénovali dvoufázově. Zaměřili jsme se trochu na kondici,“ prozradil hlavní kouč třebíčského A-týmu Kamil Pokorný.

Takže jste svým svěřencům rozdělil rovnoměrně práci i odpočinek?

Ona ta pauza zase nebyla nějak moc dlouhá. A pátek a sobotu už jsme vyčlenili jen na přípravu na nedělního soupeře, tedy na Zlín.

Co říkáte na prozatímní prezentaci Zlína v Chance lize? Jeho výsledky jsou dost překvapivé, asi nikdo nečekal, že se bude pohybovat převážně ve spodní polovině tabulky...

To je každého věc, nechci hodnotit soupeře. Ale samozřejmě, že překvapení to asi je, protože je to mužstvo, které spadlo z extraligy.

A kádr oproti minulé sezoně ještě dost výrazně doplnil...

Na papíře je možná silnější než v extralize, jenže zatím většinou spíš tápal. Nicméně určitý posun už tam vidět je.

Zřejmě si Zlín potřeboval na první ligu nejprve zvyknout...

Myslím, že si to u nich bude kolo od kola sedat víc a víc a Zlín se bude v tabulce posouvat nahoru. Kvalitu na to určitě má.

Vraťme se teď ale k vašemu týmu. Všimla jsem si, že ve středu chytal Jan Mičán za druholigový Havlíčkův Brod...

Nebyl tolik vytěžovaný a Brod měl o gólmana velký zájem, tak jsme Honzu na středu a ještě i na sobotu uvolnili. Jednak proto, aby Brodu pomohl, a taky, aby byl v zápasovém rytmu.

Jednalo se jen o nárazovou výpomoc, nebo jste se s vedením Bruslařského klubu dohodli na častějším zapojování Mičána do jejich sestavy?

Byla to spíš ojedinělá výpomoc. Jak víte, druholigové zápasy se kryjí s našimi, takže si to budou muset v Brodě vyřešit po své linii. Nemůžeme jim Honzu půjčovat, když potřebujeme, aby jezdil s námi. Leda možná právě v situacích, jako jsou přesuny kol. Teď hrajeme třeba dvakrát po sobě v neděli.