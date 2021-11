Zápas se Šumperkem nám moc nesedl, uznal kapitán třebíčských hokejistů

Podle postavení obou soupeřů v tabulce neměli mít hokejisté Horácké Slavie Třebíč v utkání se Šumperkem větší problémy - jenže opak byl pravdou. „Moc nám tenhle zápas nesedl, stáli jsme na horších nohách,“ potvrdil kapitán třebíčského A-týmu Ladislav Bittner.

Přesto jste nakonec dotáhli utkání do vítězného konce. Dva body za výhru 4:3 po samostatných nájezdech předpokládám berete, nebo ne?

Jak říkáte, jsme za ně rádi. Šumperk hrál dobře střední pásmo, moc jsme se k nim nedostávali, takže můžeme být spokojení, že jsme to nakonec takhle uválčili.

Už to vypadalo špatně, ale právě vy jste minutu a půl před koncem normální hrací doby srovnal na 3:3. Co jsem viděla, přišlo mi, že jste puk do sítě spíš dotlačil.

Před bránou byla skrumáž, ze které najednou vyjel puk, tak jsem ho na poslední chvíli fouknul nahoru. A díkybohu tam spadnul.

Už několikrát se vám podařilo otočit téměř ztracený zápas...

Vždycky chceme vyhrát a to platilo i teď. Sice jsme na konci prohrávali, ale neměli jsme co ztratit, takže jsme všechno otevřeli a vyšlo to.

V samostatných nájezdech Pavel Jekel soupeře vychytal, naopak Lukáš Forman a vy jste šumperského gólmana překonali.

Přesně tak, Pavel to vyčapal parádně, Formy předvedl klasiku a mně to tam taky padlo. Super.

Měl jste připravenou variantu zakončení, ještě než jste se rozjel, nebo jste improvizoval?

Koukal jsem, že gólman reagoval na první naznačení střely, takže jsem taky zkusil něco naznačit. A pak jsem to stáhnul do bekhendu.

Pro vás byl středeční vyrovnávací gól na 3:3 už dvanáctý v sezoně. Jste spokojený?

Začátek byl trochu skromnější, ale pomohl mi předchozí domácí zápas s Benátkami, kdy mi to tam padlo hned třikrát. Snad to vydrží.

Nadcházející sobotní kolo se Třebíče týkat nebude, máte volný los. Přijde vhod?

Určitě, protože nám proti Šumperku opravdu nešly nohy. V pátek sice ještě budeme mít trénink, ale o víkendu si odfrkneme.

Předpokládám, že vaše rodina dvoudenní volno uvítá, chystáte pro ni nějaký výlet?

Plánuju jet k našim do Hronova, ale vypadá to, že pojedu bez manželky, protože náš prcek má rýmu. Vezmu tedy jen psy a nechám je tam pořádně proběhnout po louce.

A vy si zatím budete užívat rozmazlování od maminky, beztak vám chystá něco dobrého, ne?

To víte, že jo. A zajdu i za babičkou a dědou. Ale nesmím to moc přehánět, protože v pondělí pak jdeme na váhu a začneme se chystat na Jihlavu. (směje se)