Hokejová Třebíč padla potřetí v řadě, sráží ji mizerná koncovka

„Poslední tři zápasy nás provází problém s koncovkou,“ říká trenér a sportovní manažer Horácké Slavie Kamil Pokorný. „V hokeji to tak někdy je. Není nic příjemného, když to na nějaké mužstvo sedne. Teď je ale na nás, abychom se z toho rychle dostali.“

Trenér připouští, že po duelu v Prostějově nemá svým svěřencům téměř co vyčíst. Tedy až na tu koncovku...

„Nepodali jsme špatný výkon, bylo tam nasazení, bojovnost i slušná hra, co se týče systému,“ konstatuje Pokorný. „Ale co jsme si vytvořili, to buď výborný Pavelka pochytal, nebo jsme se šancemi naložili prachbídně. A samozřejmě: hokej se hraje na góly. Ty rozhodují.“

Kouč Horácké Slavie doufá, že jeho svěřenci nepříjemnou sérii utnou už dnes, kdy doma přivítají pražskou Slavii.

„Je dobře, že v pondělí hrajeme znovu. Nemusíme nad tím moc přemýšlet,“ říká Pokorný. „Musíme věřit, že tentokrát budeme v koncovce důraznější, půjdeme před branku a třeba se nám tam něco odrazí. A že nějaké góly dáme a zápas zvládneme,“ přeje si.