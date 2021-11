Trenér třebíčského lídra: Naše síla spočívá v tom, že šlapou všechny lajny

Úvodní třetinu základní části Chance ligy zakončili třebíčští hokejisté tak, jak ji začali, tedy výhrou. Pro tři body si v sobotu zajeli do Prostějova, kde zvítězili těsně 2:1. A dál suverénně vládnou prvoligové tabulce. Aktuálně mají před druhými Litoměřicemi náskok sedmi bodů.

„Všem bylo jasné, že bude hodně důležité vstoupit do soutěže co možná nejlépe a nám se to povedlo. Jsme spokojeni,“ pochvaluje si hlavní kouč Horácké Slavie Kamil Pokorný zisk 43 bodů z 48 možných!

Základ pro to, abyste na konci sezony mohli říct, že byla úspěšná, je položen...

To ano, ale pořád jsou před námi dvě třetiny základní části, což je spousta zápasů. Musíme pracovat dál a věřit, že se nám vyhnou zranění. Vše je to o tvrdé práci. Ale my máme naštěstí pracovité mužstvo.

V čem je podle vás největší síla týmu?

Určitě spočívá v tom, že nám výborně šlapou všechny čtyři lajny. Stačí se podívat na bodování soutěže, v první třicítce útočníků máme jen jediného hráče a mezi obránci ve dvacítce taky. Jasně, náš gólman je nahoře, ale to je taky o týmovosti. Když budou hráči dobře pracovat dozadu a pomůžou brankáři, tak on potom zase v důležitých chvílích pomůže jim.

Mluvíte o vyrovnanosti týmu, nicméně vždycky je přece v kádru nějaký lídr, který zabere v krizové situaci.

Asi vás zklamu, ale já žádné jméno neřeknu, protože když se podíváte na jednotlivé zápasy, tak to u nás vždycky vzal na sebe někdo jiný. Máme hráče, kteří skvěle odpracují oslabení a závěry, kdy vedeme o jeden gól. Kluci ze čtvrté lajny mají kolikrát vyšší ice time než ti z první. A naopak ti zase dávají důležité góly. Opravdu mě těší, že všichni makají pro tým.

Zmínil jste, že gólman Pavel Jekel se drží ve statistikách nahoře, ale teď v Prostějově chytal Jan Mičán a podle výsledku také velmi dobře...

Za to jsem strašně rád, protože Honza je kluk, který hokejem a pro tým žije. Ani trochu přitom není uražený, že nechytá. Teď jsme si ale řekli, že bychom ho do brány pustili, protože už v přípravě odváděl skvělé výkony a právě jeden parádní zápas odchytal i v Prostějově.

Zřejmě mu právě tenhle soupeř svědčí.

Předvedl opravdu parádní zákroky. Chtěli jsme, aby si Pavel odpočinul a Honza se cítil plnohodnotným členem týmu. A ono to vyšlo.

Musíte občas hráčům připomenout, že vedení v soutěži nemají předplacené, ale že na něj musí pořád dřít? Nebo jste v tomto směru bez práce?

Kluci jsou chytří, vědí to moc dobře. Sami se nějakým způsobem upozorní a nahecují, když je to potřeba. Ale ano, občas do toho na tréninku musíme vstoupit i my trenéři a udělat trochu bububu. Nicméně mockrát se to zatím nestalo.

Už jste poznali všechny soupeře, který z nich byl nejtěžší?

To se těžko hodnotí, těžko někoho vybírat. Jsou tady týmy, které se netají ambicemi, jako Poruba, Vsetín nebo Jihlava. Podle mě bude v průběhu sezony ještě mnohem silnější právě Vsetín, který má v zádech skvělé fanoušky. Ale i Poruba se určitě ještě zvedne.

Když už je řeč o fanoušcích, v poslední době jich chodí v Třebíči přes tisícovku, nicméně nečekal jste třeba i malinko vyšší návštěvy? Přece jste lídrem soutěže a převažují u vás výhry...

Měli jsme myslím trochu smůlu, že jsme teď doma hráli hlavně ve středu, ale teď by se to mělo obrátit na sobotu, proto věřím, že když budeme předvádět hokej jako doposud, tak lidí přijde ještě víc.