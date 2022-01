Hráli jsme vynikající hokej, jásal třebíčský kouč Pokorný

Přestože to bylo už druhé vystoupení třebíčských hokejistů v rámci Chance ligy v novém kalendářním roce, trenér Horácké Slavie Kamil Pokorný stál ve středu při souboji s Prostějovem letos na střídačce poprvé.

„Z neděle na pondělí mě postihla dost velká střevní viróza, takže jsem nebyl schopný odcestovat s týmem do Sokolova. Ale Jarda Barvíř s Davidem Dolníčkem jsou skvělí trenéři, takže to nebyl žádný problém,“ připomněl Pokorný, že oba jeho asistenti přivedli v pondělním kole mužstvo k výhře 3:2.

O dva dny později už jste ale zažíval s hráči vítězství 3:0 opět na vlastní kůži. Předpokládám, že se vstupem týmu do nového roku jste tudíž spokojený...

Bodově určitě. Taky proto, že to byli velmi těžcí soupeři, takže za plný počet jsme moc rádi. Ale už se zase díváme na další zápas.

Přesto bych se ještě na chvíli zdržela při utkání s Prostějovem. Nula na kontě obdržených branek, to je pro trenéry vždycky dvojnásobná radost, souhlasíte?

Je pravda, že mě nula obzvlášť těší, protože si zakládám na defenzivě. Musím říct, že to byl jeden z těch super výkonů v sezoně.

Co podle vás zápas rozhodlo?

Jednak to, že jsme hned na začátku přežili čtyřminutové oslabení, protože Prostějov má jedny z nejlepších přesilovek. Celkově jsme dvě třetiny hráli vynikající hokej, soupeře jsme k ničemu nepustili. Naopak sami jsme ve druhé třetině dali dva góly. To bylo klíčové. A v poslední části nás potom hodně podržel skvělý Jekel.

Když už jste zmínil výkon gólmana, pro něj to byla letos už čtvrtá nula a celkově desátá v dresu Třebíče. Zase měl dost práce?

Trošku to zkresluje závěr, kdy na něj šlo asi dvacet střel, předtím až tolik vytěžovaný nebyl.

Vraťme se ještě k pondělnímu utkání. Jaké to bylo, sledovat takové drama jen přes počítač?

Pro mě strašný, hodně těžký oříšek. Takhle už bych zápas nikdy sledovat nechtěl. (usmívá se)