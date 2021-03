Třebíčský Psota: Snad navážeme tam, kde jsme loni skončili

Jeden převážně střílí góly, druhý má statistiky poměrně vyrovnané a třetí oběma pravidelně nahrává. Řeč je o první útočné formaci Horácké Slavie Třebíč ve složení Ladislav Bittner, Martin Šťovíček a Matěj Psota, na niž si letos musí dávat v Chance lize pozor všichni soupeři. Dohromady tihle tři chlapíci nastříleli 48 branek, což je bezmála polovina všech třebíčských gólů v základní části.

„Já jsem spíš nahrávač, baví mě být víc na puku a připravovat šance ostatním klukům,“ svěřuje se sedmadvacetiletý Psota, jenž v sezoně přihrál už na 23 gólů.

V pondělí v Kolíně jste ovšem rozšířil také svoje střelecké konto. Vaše trefa ze 30. minuty byla navíc jubilejní stou brankou Horácké Slavie v sezoně. Už se klubový pokladník přihlásil o příspěvek?

Aha, tak toho si evidentně nikdo nevšiml. Ani já ne. Takže jste mě možná právě teď prozradila. Nemohla byste to raději vynechat? (směje se)

Třeba vám něco přispějí vaši kolegové z útoku, kterým jinak většinou předkládáte parádní přihrávky...

Zní to hezky, když to takhle říkáte. (usmívá se) Snažím se je hledat. A je taky pravda, že zejména Láďovi to letos parádně střílí.

Zdá se, že vy tři už si skoro rozumíte i poslepu. Souhlasíte?

Jo, určitě jsme si všichni tři výborně sedli, nebojíme si cokoli říct. Každý máme svoji úlohu.

V dresu Horácké Slavie jste hrál poprvé v ročníku 2015/16, pak ještě i v té další, jenže následují jednu a půl sezony jste strávil v Benátkách nad Jizerou. Vracel jste se pak do Třebíče rád?

Moc rád, věděl jsem do čeho jdu. Vrátil jsem se akorát na Vánoce.

Co se vám coby rodákovi z Liberce na Třebíči tolik líbí?

To, že je to takový rodinný klub. Je tady super parta mezi všemi. Včetně kustodů a ledařů. Se všemi si můžete v klidu sednout a pokecat. A vždycky tady byla sranda.

Pojďme se teď věnovat nadcházející sérii předkola play off s pražskou Slavií. Předpokládám, že byste rádi zopakovali loňský rozjezd. Nebo se pletu?

Na to se dá odpovědět krátce: doufám, že navážeme tam, kde jsme loni skončili. Vedli jsme dva nula na zápasy, když nám do toho vpadla korona. Hodně nás to tehdy mrzelo.

Covid-19 je tady sice stále, nicméně letos by se snad dohrát mělo. Ovšem bez diváků...

Z toho jsme smutní, přesto i kvůli nim bychom chtěli začít dvěma vítězstvími. Nebo to aspoň takhle máme v plánu.

Je Slavia soupeř, který vám osobně sedí?

Já mám rád play off. Prostě zápasy, ve kterých se o něco hraje. Na Slavii se těším, snad to bude dobrá série. Věřím tomu.

Na play off obvykle týmy vymýšlejí nové módní variace. Ať už se týkají vousů či vlasů. Plánujete i vy nějaký barevný přeliv?

Pod helmou by to stejně nebylo vidět. (usmívá se)

Třeba na to dojde později?

Spíš by nám to stejně neměl kdo barvit. A popravdě si neumím představit, že by si to někdo z kluků vzal na triko. To bychom taky všichni mohli skončit holohlaví. (směje se)