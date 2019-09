V Třebíči mají jasno: Hlavně aby na nás lidé rádi chodili

„Je pravda, že je to asi ten nejostřejší start, ale my nemáme co ztratit. Pojedeme k utkání s otevřeným hledím,“ hlásil hlavní kouč Horácké Slavie Martin Sobotka. „V minulých sezonách jsme ukázali, že na Motor máme celkem štěstí, že na něj umíme zahrát, tak snad to bude platit i letos. Za každý bod budeme rádi,“ dodal.

Celou letní přípravu se probíralo, zda Třebíč bude dál úzce spolupracovat s extraligovou Kometou Brno, tak jako tomu bylo v posledních sezonách. Vedení klubu se na toto téma zpočátku bavit nechtělo, nakonec však podle ředitele Horácké Slavie Karla Čapka zůstává víceméně vše při starém.

„Máme svoje pravidla, která fungují,“ uvedl. „Nikdy jsme nebyli oficiální farmou, pouze to tak někdo označoval. Každopádně několik kluků z Brna k nám zase přijede.“

Minulý týden však bylo v Jihlavě podepsáno memorandum, které by mělo zajistit spolupráci klubů na úrovni Vysočiny. „Ale to není nic nového, my takhle spolupracujeme dlouhodobě. Už od dob Kučírka, Nerudy, Čachotského či Hloucha,“ vyjmenoval hokejisty, kteří v minulosti působili jak v Třebíči, tak i v Jihlavě, či Havlíčkově Brodě. „Podpisem memoranda jsme tomu pouze dali nějakou štábní kulturu. Nicméně se to týká hlavně spolupráce na úrovni žákovských týmů,“ dovysvětlil Čapek.

Tým od loňska posílil

Oproti loňsku doznal kádr prvoligového třebíčského A-týmu hned několik změn. V globálu však šlo většinou o posílení mužstva.

„Každý z hráčů ví, jakou má na ledě a v kabině roli. Nechci říkat, který příchod mi udělal největší radost, protože jsme tým, nejde o jednotlivce,“ nechal se slyšet Sobotka.

Do kategorie posil nicméně lze rozhodně zařadit příchod exchomutovského Martina Šťovíčka či návrat Tomáše Havránka.

„Věříme, že jsme poskládali dobrý mančaft, že budeme hrát dobrý hokej a že k nám diváci budou rádi chodit,“ svěřil se s přáním Čapek.

Loni se Horácká Slavia do play off nedostala, o to víc po něm touží letos. „Pokusíme se posbírat co nejvíc bodů a dostat se do horní osmičky, ze které budou mít týmy už po polovině sezony play off jisté,“ slíbil Sobotka.

„Jenže podobný plán budou mít určitě i všichni ostatní,“ dodal s úsměvem šéf klubu. „Rozhodně bychom rádi promluvili do konečného pořadí,“ měl jasno Čapek.

První zápas na domácím ledě odehraje Horácká Slavia v sobotu, kdy přivítá Přerov.