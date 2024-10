Třebíčský kouč po porážce: Dorážky, vlastní gól, závary. Nevím, co k tomu říct

Přitom dlouho nic nenasvědčovalo tomu, že domácí ve druhé části takto tvrdě udeří. „Dali jednu branku, hned na začátku třetiny, takže to dlouho bylo 1:1,“ popisuje třebíčský trenér David Dolníček, podle kterého pak do zápasu nesmyslně vstoupil rozhodčí. „Dal domácím přesilovku, v níž se jim povedlo sehrát pěkný signál a dostali se do vedení,“ mrzí kouče Horácké Slavie.

A poté přišla pasáž hry, kterou by hosté nejraději vymazali...

„Než jsme se vzpamatovali, padly další tři hrůzné góly,“ krčí rameny Dolníček. „Dorážky, vlastní gól, závary... Nevím, co k tomu říct.“

Třebíč sice dokázala snížit na 5:2, v závěrečné třetině však Přerov žádné drama nepřipustil. „Potřebovali jsme dát nějakou branku, abychom domácí znervózněli. Ale přesto, že jsme tu třetinu hráli slušně a měli jsme převahu, tak jsme kontaktní gól nedali,“ mrzí trenéra Horácké Slavie. „Přerov si to celkem v klidu pohlídal až do konce. My jsme se k soupeři výsledkově nepřitáhli.“

Porážka 2:5 je pro Třebíč o to nepříjemnější, že jde o čtvrtou prohru v posledních čtyřech zápasech.

V posledních osmi kolech dokázala Horácká Slavia vybojovat jen pět ze čtyřiadvaceti možných bodů. „Pokyny jsou pořád stejné. Odpíchnout se od dobré obrany, držet systém,“ prozradil Dolníček. „Bohužel, vždy dostaneme nějaký gól a poté to nezvládneme,“ mrzí ho.

Podle něj už může být problém v psychice mužstva. „Přesto, že máme tým zkušený, tak v hlavách chceme hned vyrovnat. Rychle vyřešit změnu výsledku,“ všímá si trenér. „Z toho pak pramení další chyby a inkasujeme další góly. Takže spíš nabádáme hráče ke klidu.“

K pohodě nepřispívá ani fakt, že Horácká Slavia v posledních šesti utkáních vstřelila pouze sedm branek. „Zatím nám to vpředu nelepí, přesilové hry nám úplně odešly, tam si nepomůžeme,“ uvědomuje si Dolníček.

Ten by rád za první čtvrtinou soutěže udělal tlustou čáru – a už od dnešního duelu v Chrudimi proti béčku Pardubic začal novou sérii. „Potřebujeme velký restart. Zapomenout na to, co bylo, a od druhé čtvrtiny soutěže nastavit tým tak, abychom se dívali jen do přítomnosti a budoucnosti,“ říká Dolníček.

Jihlavská Dukla, která v sobotu podlehla Vsetínu 3:7, v pondělí znovu na pelhřimovském ledě přivítá právě Přerov.