Hokejisté Třebíče ztratili i doma, s Havířovem brali jen bod

„Je na nás, abychom se během reprezentační pauzy dali do kupy, nabrali síly a probrali věci, které nám v posledních dvou zápasech nešly,“ připouští Barvíř. „Věřím, že budeme lépe nachystaní.“ Sobotní zápas Horácké Slavii prohrála slabá produktivita v zakončení. Ze 34 střel, které vyslali na svého odchovance v brance hostů Tomáše Fučíka, dokázaly bílé hvězdy skórovat pouze jedinkrát.

„Měli jsme se víc tlačit do brankoviště, protože v obraně jsme dostávali minimum prostoru,“ všímal si Barvíř. „Musíme být efektivnější a přímočařejší. Chyběl nám moment překvapení, ale i takové zápasy jsou. Kluci do toho dali všechno, chtěli to strhnout, nepodařilo se,“ pokračoval.



O své výhře Havířov rozhodl v nastavení. „V prodloužení jsme nezvládli jednu situaci a máme tak jeden bod. I toho si ale vážíme, nebyl to vůbec jednoduchý zápas,“ doplnil Barvíř.

Produktivita zradila i Duklu

Pětizápasovou vítěznou sérii jihlavské Dukly přerušila porážka 2:4 na ledě Vsetína. Trenér Viktor Ujčík přesto své hráče ocenil.

„Myslím, že klukům nemám co vyčíst. Zápas odmakali,“ chválil své svěřence jihlavský kouč. „Jediné, co nás může trochu mrzet, je nějaká efektivita, produktivita v momentech, kdy jsme mohli zápas vyrovnat,“ pokračoval Ujčík.

Ten ocenil mladého vsetínského brankáře Jakuba Málka, který si připsal 27 zásahů. „Gólman domácích Málek byl vynikající. Je vidět, že hraje ve velké pohodě a že je oporou svého týmu,“ chválil Ujčík devatenáctiletého gólmana.

Toho dokázali překonat pouze dva jihlavští hráči: Matěj Zadražil a Tomáš Harkabus, který při problémech Dukly s obranou netradičně zaskakoval na postu beka.