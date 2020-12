Hokejisté Třebíče chtějí urvat pátou domácí výhru v řadě

„Samozřejmě jsme za tu sérii rádi. Ale nijak to nepřeceňujeme,“ usmívá se trenér Horácké Slavie David Dolníček, který si pochvaluje, že v náročném programu nyní jeho tým nemusí cestovat.

„Určitě to pomůže. Kluci mají lepší regeneraci, nesedíme nikde v autobuse, nevracíme se domů po půlnoci, v jednu,“ uvědomuje si kouč. „Když v takhle nahuštěném programu hrajete doma, je to vždycky lepší. A zatím nám to vychází. Doufáme, že to ještě jednou zvládneme.“

Jestli tomu tak skutečně bude, se ukáže ve středu, kdy do Třebíče přijedou Litoměřice. „Když už máme čtyři výhry, rádi bychom to dotáhli k té páté,“ má jasno Dolníček. „Ale my jsme v sobotu a v pondělí hráli dva těžké zápasy, Litoměřice měly v pondělí volno, takže uvidíme. Třeba to zase dobře dopadne.“

Horáckou Slavii může hřát i fakt, že se odpoutala od posledních příček tabulky, kam ji poslal menší počet odehraných utkání. Nyní jsou bílé hvězdy jedenácté, v těsném tříbodovém kontaktu na třetí příčku. „Řekli jsme si, že tabulku nebudeme nějakou dobu řešit. A zatím nám to vychází,“ těší Dolníčka. „Teď na ni koukneme tak jedním okem,“ dodal s úsměvem.