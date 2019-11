Dvoubodovou třebíčskou výhru režíroval obránce Forman

Dva góly vstřelil tenhle pětadvacetiletý odchovanec brněnského hokeje v normální hrací době, rozhodující trefu pak zaznamenal v 8. sérii samostatných nájezdů.

„Začátek sezony od Lukáše nebyl ideální, on to ví, o to raději jsem za to, jak se mu tenhle zápas povedl. Věřím, že mu hattrick zvedne sebevědomí,“ prohlásil na adresu svého svěřence hlavní trenér Horácké Slavie Martin Sobotka.

V sobotu večer byl za dva body svého týmu do prvoligové tabulky rád, ovšem mohly být klidně i tři. Třebíč totiž měla zápas výborně rozehraný, v 15. minutě vedla 2:0.

„Byli jsme víceméně po celý zápas herně lepší než Litoměřice, bohužel se zase projevila naše stará bolest - neproměňování šancí,“ povzdechl si trenér. „Měli jsme snad dvě nebo tři přečíslení tři na dva, respektive dva na jednoho, ale nic jsme z toho nevytěžili. Proto taky máme jenom dva body,“ doplnil.

Kapitán zůstává na marodce

Prezentace Horácké Slavie v letošním ročníku první ligy je jako na houpačce, sérii nepovedených zápasů střídá podstatně povedenější období.

„Hodně je to ovlivněno jednak už zmiňovanou koncovkou, a pak také máme několik zraněných. Po dlouhé době se nám vrátil Šimon Szathmáry, ale kapitán Venca Čejka a Matěj Psota zatím pořád zůstávají na marodce. A to jsou přitom klíčoví hráči,“ vysvětloval Sobotka.

V prvoligové tabulce patří po víkendu třebíčskému A-týmu 12. pozice. Na elitní osmičku přitom ztrácí osm bodů. „Šance je pořád, ale to, že se mezi osm nejlepších ještě stačíme probojovat, je spíš nepravděpodobné,“ uznal trenér.