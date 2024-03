Dva týmy, jedno postupové místo. Jedeme do Litoměřic vyhrát, burcuje kouč Třebíče

Máte se ještě navzájem s Litoměřicemi čím překvapit? Vždyť už jste spolu v sezoně hráli osmkrát.

Vždycky se dá ještě něco vymyslet, ale už je to o detailech. A samozřejmě o gólech.

Hodláte soupeře udolat svojí pověstnou obranou?

Je pravda, že dobře z obrany hrajeme celou sezonu, ale teď musíme ještě víc. A jak už jsem řekl, hlavně zabrat v disciplíně. Myslím, že už ani není důležité, jestli hrajete venku, nebo doma. Vím, že se do Litoměřic chystá hodně třebíčských fanoušků, takže slyšet určitě zase budou hodně.

Když už jste zmínil publikum, byla kulisa při domácích soubojích podle vašich představ?

Samozřejmě, atmosféra byla skvělá. Zvlášť po gólu v prodloužení se emoce nás všech projevily nadstandardně. Ale byl to jen jeden zápas, nám teď jde o celou sérii.

Vzhledem k plánované přestavbě stadionu je docela možné, že jste hráli na třebíčském ledě na dlouho naposledy. Uvědomujete si to?

Absolutně ne, na takové věci nemyslíme. Protože ve chvíli, kdy si jimi začnete plnit hlavu, zaděláváte si na velký problém. Prostě to máme nastavené tak, že jedeme v sobotu do Litoměřic vyhrát, abychom v úterý mohli doma přivítat v prvním semifinále Zlín.

Zatím to ve vaší sérii bylo nastaveno tak, že liché zápasy patřily Litoměřicím a sudé Třebíči. Jenže na další sudý už stoprocentně nedojde, takže je potřeba tohle pravidlo změnit. Co říkáte?

Řekla jste to úplně přesně, je načase to změnit! A já věřím, že nám to v sobotu vyjde.