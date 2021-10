Lídr proti poslednímu. Potvrdí Třebíč roli favorita?

O tom, kdo bude v utkání favoritem, není třeba pochybovat. Sázkové společnosti mají jasno, na výhru Kadaně vypsaly kurzy přes 12.

„Vím, že jsme v roli favorita,“ říká trenér a sportovní manažer třebíčského klubu Kamil Pokorný. „Ale každé utkání je jiné a my jej musíme odehrát na 120 procent, abychom byli úspěšní,“ zdůrazňuje (nejen) svým svěřencům.

Klíčové slovo podle něj zní koncentrovanost. „Každý zápas je těžký a je to hlavně o tom, jakým způsobem k tomu přistoupíte a jak budete nachystaní. My děláme všechno pro to, abychom se na ten zápas dobře zkoncentrovali,“ uvedl Pokorný pro klubový web.

„Chceme mít samozřejmě co nejsilnější sestavu a navázat na výsledky z úvodu sezony,“ doplnil třebíčský kouč, který v utkání bude chtít určitě vidět novou akvizici: dvacetiletého útočníka Dominika Sklenáře, který přichází z Hradce Králové na hostování do konce sezony.

„Jde o mladého forvarda, který prošel mládežnickými reprezentacemi a je typem spíše defenzivního útočníka. Máme pro něj v týmu připravenu roli, kterou bychom chtěli, aby plnil,“ uvedl Pokorný.